2019-06-04T14:29:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Глава СК о погибшем сотруднике ГАИ: «Обращения родителей по поводу эксгумации не было»

Иван Носкевич прокомментировал громкое дело
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Глава СК Иван Носкевич. Фото: belta.byГлава СК Иван Носкевич. Фото: belta.by
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- Официального обращения родителей сотрудника ГАИ по поводу эксгумации тела не было, - рассказал журналистам во вторник днем Иван Носкевич. - Я думаю, что это очередная инспирация чья-то. У нас такие случаи были, когда для нагнетания обстановки подбивают близких. Бывало такое, к большому сожалению.

Хотя, может быть, это их внутреннее решение. Понятно, что им тяжело смириться с тем, что их ребенок покончил жизнь самоубийством.

По словам Носкевича, версия о самоубийстве по-прежнему остается приоритетной.

- Более того, в последние дни как раз получен еще целый ряд заключения экспертиз, которые укрепляют нас в нашей позиции, что именно так и произошло - было самоубийство.

- Вы отрабатываете несколько версий? - уточнили журналисты.

- Конечно же, ведь в первый день о самоубийстве вообще речи не шло. Там же такая была картина первоначальная, что понимаете, опешили немного.

Напомним, ранее Следственный комитет озвучил основную версию гибели 22-летнего сотрудника ГАИ Евгения Потаповича. По версии следствия, он совершил самоубийство, при этом пытался имитировать убийство: отправил коллегам сообщение о том, что его куда-то везут на черной «Волге» трое неизвестных цыганской или кавказской наружности, а после сжег штаны, надел на себя наручники и застрелился.

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По словам главы МВД, если прокуратура найдет нарушения, «готовы все, в том числе и министр, ответить по закону за эти нарушения» (читать далее)

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