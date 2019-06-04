Генпрокурор: «Я филателист с большим стажем»

В Минске проходит Региональная конференция Международной ассоциации прокуроров на тему «Международное сотрудничество в сфере противодействия преступности в эпоху глобальной цифровизации общества». Сегодня, 4 июня, на открытии конференции выступил генпрокурор Александр Конюк, президент Международной Ассоциации прокуроров Герхард Ярош, замглавы Администрации президента Валерий Мицкевич, председатель Верховного суда Олег Сукало, глава Следственного комитета Иван Носкевич.

В Минске проходит Региональная конференция Международной ассоциации прокуроровФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

- Много новых понятий сегодня. Приходится изучать эту ситуацию - с тем же биткоином, криптовалютой. То есть это уже вещи, которые входят непосредственно в нашу жизнь. К примеру, криптовалюта - это очень серьезный риск ухода от налогов, - рассказал журналистам Александр Конюк.

- Мы можем говорить, что количество киберпреступлений растет или, наоборот, уменьшается? - уточнили у генпрокурора.

- Конечно, растет. (…) Прямо скажу: я еще не всё изучил, не во всем разбираюсь. Слишком быстро развивается эта отрасль. На заседании конференции состоялась торжественная церемония гашения почтового проекта, состоящего из почтового конверта и специального штемпеля.

Перед началом конференции Александр Конюк рассказал про это журналистам.

- Я приоткрою маленькую тайну, а может, и не тайну: я филателист, причем с большим стажем. Одно время затихала эта страсть... Марка - это навсегда, это на века. И мы в очередной раз к этому мероприятию вместе с «Белпочтой» (министр связи и информатизации будет присутствовать на церемонии) подготовили памятную филателистическую вещь, чтобы запечатлеть то, что мы сегодня будем делать…

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