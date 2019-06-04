В Украине полицейские застрелили 5-летнего мальчика: «Только через пять часов мы узнали о пуле в голове Кирилла»

За жизнь 5-летнего Кирилла в течение трех дней боролись врачи, но 3 июня бабушка мальчика сообщила страшную новость - ребенок умер. Так трагически закончилась забава двух полицейских, устроивших на пьяную голову стрельбу поблизости от жилых домов. Пулю, застрявшую в голове ребенка, врачи не могут извлечь. "КП" в Украине" побывала на месте трагедии и поговорила со свидетелями еще до того, как бабушка Кирилла сообщила о его смерти.

"Он не мог знать, что рядом детвора"

В Переяславе-Хмельницком об этом несчастье говорят в каждом доме. Жители разделились во мнениях на лагеря: одни укоряют родителей Кирилла, что отпустили такого маленького гулять одного, другие винят полицейских.

- Скажите, что 5 - летний ребенок делал в компании таких же детей в полкилометре от дома? Следить надо было, - говорит сосед пострадавшего мальчика Михаил Воронько. - Этот мужчина вышел у себя под домом и стрелял. Разве он мог знать, что где-то рядом детвора лазит? Вы осмотрите то место и сами поймете, что не мог он видеть детей.

Мы на окраине Переяслав-Хмельницкого. С одной стороны лесополоса с трансформаторной подстанцией, а с другой частный сектор. Местные называют это микрорайон Шанхаем - из-за того, что много старых бараков. В одном из таких живет дядя Кирилла - Николай Васильченко. В пятницу к нему приехали родные, чтобы провести выходные поближе к природе.

Вместе со старшим братиком Максимом и еще несколькими ребятишками Кирилл пришел погонять мяч на задворки дома, где часто играли. Место тихое, спокойное, машины не ездят. Воротами для ребят служила дырка в ничейном заборе и стальная ограда Галины Васильевны, которая стала свидетелем произошедшего и оказала Кириллу первую помощь.

Импровизированное стрельбище находилось примерно в 70 метрах от места, где дети играли в футбол, и в 30 от входа на одну из дач. Соседи говорят, что дом принадлежит тому самому полицейскому, который попал в Кирилла. Сам он работает и живет в Киеве, а сюда приезжает на выходные. В этот раз якобы был с друзьями.

Видеть детей стрелок, наверное, правда не мог - обзор заграждает кустарник. Бутылки, служащие мишенями, стояли так, что пуля, пробив секло, должна была уходить в песок. Получается, пуля, попавшая в голову ребенку, срикошетила по какой-то сложной траектории. Или хозяин ружья нечаянно выстрелил в сторону.

5-летний Кирилл с мамой.

"Кирилл, не умирай, я тебя люблю"

Галине Васильевне ничуть не мешали дети, игравшие у нее под окнами. В районе четырех вечера женщина присела посмотреть телевизор, когда услышала громкий хлопок.

- Я испугалась, сердце подсказало, что случилась беда. Вышла на крыльцо и услышала, как Максимка говорит: "Кирилл, не умирай, я тебя люблю, все будет хорошо". Я испугалась еще сильнее, но слава Богу всю жизнь проработала на неотложке. Выбежала, а ребенок лежит с окровавленной головой у меня прямо под забором, - вспоминает пережитое Галина Васильевна. - Схватила из дома чистую тряпку, приложила её к голове мальчика. Попросила других бежать к взрослым. Максим привел к нам своего дядю, тот уложил Кирилла в машину и повез в больницу. Скорая к нам так и не доехала - не было больше часа.

Когда дети ушли гулять, взрослые остались в доме Николая Васильченко. Он встретил нас на пороге уставший с запавшими глазами.

- Я первым его увидел и в больницу возил, - кивает Николай Васильченко. - В пятницу под вечер прибегает Максимка весь слезах, говорит, что Кирилл умирает. Я побежал туда, а мой младший племянник без сознания, голова в крови полностью, - вспоминает Николай. - О том, что у него в голове пуля, мы узнали только спустя 5 часов, когда приехал хирург из Киева.

Полицейские стреляли по бутылкам на этом пригорке.

Строго не накажут

О своем соседе - хозяине дачи, Николай Васильченко ничего не знает. Из интернета узнал, что работает в полиции. Там же прочитал, что стрелок был не один, а с другом.

Вечером, когда Кирилл получил ранение, полицейские себя никак не проявили. Может, не поняли, что натворили, а может быть услышали крики детей и испугались. Обоих задержали на следующий день. Подозрение в неумышленном причинении тяжких телесных повреждений вручено старшему сержанту группы реагирования Владимиру Петровцу и лейтенант Ивану Приходько, который служит в водной полиции.

- Менты как менты, обычные, - рассказал нам один из знакомых подозреваемых. - Звезд с неба не хватали, но и претензий к ним по работе не было. В тот вечер, говорят, выпили много. Но это же не на службе, это же был вечер перед выходными…

В полиции Киевской области случившееся комментируют неохотно. Говорят, что стреляли, по предварительным данным, из мелкокалиберной винтовки, что ведется служебное расследование. В подозрении, которое задержанным было предъявлено 3 июня, о незаконном обороте оружия не сказано. Однако в Генпрокуратуре говорят, что обвинения могут быть усилены. При осмотре дачи нашли пневматическую винтовку, малокалиберную, патроны, а также магазин к табельному пистолету Макарова.

Меру пресечения полицейским избирает Голосеевский райсуд Киева. Когда готовился материл, решение еще не вынесли. Представитель прокуратуры просил отправить патрульных под круглосуточный домашний арест.

Полицейские стреляли по бутылкам.

По открытой уголовной статье - неосторожное тяжкое телесное повреждение - полицейским грозят общественные работы на срок до 240 часов или ограничение свободы на два года. Но, вероятно, после смерти малыша дело переквалифицируют. Изначально оно расследовалось по более тяжелой статье.