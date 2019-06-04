«Разве мы конкуренты?» В Беллегпроме хотят изучить, по каким правилам работают секонд-хенды

В середине мая на пост главы концерна «Беллегпром» была назначена Татьяна Лугина, которая до этого работала генеральным директором промышленно-торгового объединения «Полесье». А 2 июня Татьяна Лугина дала интервью программе «Неделя» на канале СТВ, где высказалась в том числе о секонд-хендах и торгующих одеждой ипэшниках.

- По секонд-хенду у меня есть своя точка зрения, по индивидуальным предпринимателям тоже, - сказала Татьяна Лугина. – Абсолютно надо больше углубиться в пребывание секонд-хенда на рынке Республики Беларусь, в условия входа этой продукции, ее классификация и инвентаризации. Что входит в категорию «секонд-хенд», на каких условиях, какими таможенными пошлинами облагается. Мы в этот вопрос будем углубляться, изучать, и будем для себя понимать, что нам надо делать для того, чтобы эта динамика не продолжалась.

В самих секонд-хендах, куда нередко заходят за обновками многие белорусы, к таким словам со стороны главного концерна легкой промышленности отнеслись с удивлением.

- Разве мы конкуренты «Беллегпрому»? Человек, который покупает новый товар, не купит бывший в употреблении. Конкурировать надо с теми, кто продает новый товар аналогичного качества. А нас трудно даже сравнивать, - удивляются в белорусской сети секонд-хендов.

- По каким правилам сейчас работают белорусские секонд-хенды?

- У нас есть Правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденные постановлением Совмина №703 от 22 июля 2014 года. По этим правилам живет вся торговля в стране. В них есть глава 9, где отражены правила продажи непродовольственных товаров, бывших в употреблении. Именно там описаны все особенности – что можно, что нельзя. Например, не допускается продажа бывших в употреблении товаров вместе с новыми. Или не подлежат продаже определенные категории бывших в употреблении товаров: парфюмерно-косметические, товары бытовой химии, чулочно-носочные изделия и так далее. Если говорить о санитарных нормах, то в правилах розничной торговли есть нормы о том, что, если в отношении товара были проведены санитарно-гигиенические мероприятия, то эта информация должна быть доведена до покупателя. Если у товара есть определенные виды недостатков, мы тоже должны эту информацию покупателю донести.

- А по каким правилам товары из секонд-хендов проходят таможню?

- У нас есть свой круг европейских поставщиков, который сложился достаточно давно и поставляет нам товары приемлемого качества и ассортимента. Сами мы никуда не ездим и ничего не покупаем, это сложившаяся торговая схема. Если говорить о так называемой таможенной очистке, то бывший в употреблении товар – это такой же товар, как и любой другой. Проводится таможенный досмотр товара, оформляются декларации, уплачиваются таможенные пошлины, НДС, другие платежи. Это обычная процедура, через которую проходят все импортные товары.