Писательница Наталья Батракова: Спутники сильных женщин должны им соответствовать, а многие мужчины обленились

«Комсомолке» рассказала писательница Наталья Батракова, которая в конце весны презентовала вторую книгу серии «Миг бесконечности-2: бесконечность любви, бесконечность печали».

ДОСЬЕ «КП»

Наталья Батракова родилась 18 мая 1964 года в Белыничах. Окончила Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта в Гомеле, работала главой представительства иностранной транспортной компании. Стихи пишет с 16 лет. Ее книги «Территория души» и «Площадь согласия» стали бестселлерами, роман «Миг бесконечности» - самой продаваемой художественной книгой в Беларуси в 2012 году. В 2016 году вышло его продолжение «Миг бесконечности-2: бесконечность любви, бесконечность печали», весной 2019 года вышла вторая книга этой серии. Замужем, двое детей, двое внуков.

- Наталья, время сильных женщин повлекло вопрос: а зачем вообще женщине мужчина? Раньше - из экономических соображений, чтобы совместно выжить, потом - линия партии, затем по привычке, а сейчас женщины и мужчины все чаще задаются вопросом: зачем мы вообще друг другу?

- Вернемся к моей книге «Площадь согласия», где как раз Тамара Крапивина, бизнесвумен - это сильная женщина, которую жизнь ввела в сложные обстоятельства. Поначалу, еще студенткой, она казалась немного колючей, в чем-то, как перфекционистка, чересчур строгой. Но в то же время романтичной, как все мы в юности: ждем любви, верим, с осторожностью. Но у нее вся вера, надежда и любовь разбились о каменную стену - на 20 лет жизнь поставила ее в условия постоянной борьбы: за жизнь, бизнес, за воспитание ребенка в одиночку. И она превратилась в эту самую сильную женщину: «Я сама». Чувства, эмоции внутри закапсулировались. Бизнес - это вообще игра по мужским правилам, в любой момент она была готова к защите. При этом почти невозможно остаться мягкой, нежной и доброй. Можно быть ухоженной, следить за собой, но свои женские эмоции женщина при этом вынуждена зажимать, быть готовой в любой момент высунуть иголки для защиты. Беда в том, что такие женщины со временем начинают выпускать иголки автоматом, это уже приобретенный рефлекс, и часто он непроизвольно нацелен на близких. Нужно вовремя себя остановить, иначе сложится, как у моей героини, которая просыпается однажды на большой широкой кровати с шелковым бельем и смотрит на эту кровать с нескрываемой тоской: «А зачем она мне нужна, если придет ночь, и я буду на этой кровати одна?» Это не придуманная история. Однажды я навестила близкую приятельницу, которая, провожая, сказала мне: «Ты уйдешь, а я останусь здесь одна со своими фантазиями…» Причем это очень сильная женщина, лидер в бизнесе… Меня тогда как током ударило, я поняла, что это предостережение: если я не остановлюсь, что-то не переиначу - я окажусь точно на такой кровати и точно так же буду бояться этой ночи и думать, что осталась совершенно одна… Дети вырастут, у них своя жизнь, и дальше что? Отвечая на ваш вопрос, самое ценное и важное для женщины - душевный комфорт, аура - то самое пресловутое сильное мужское плечо, в которое можно уткнуться такой безнадежно одинокой ночью.

На встрече с читателями. Фото: личный архив

«Если тебя все время прессуют - это путь к психическим расстройствам»

- И я отступила назад. У меня был период времени, когда я боролась за лидерство, чаще всего с мужчинами. Это как раз и был путь к той самой красивой большой кровати.

- Вы сейчас про период, когда совмещали бизнес с семьей, воспитанием детей, созданием романов?

- Да, я старалась все делать сама: ездила за рулем с двумя детьми и лопатой спереди - разгребала сугробы, могла разобраться в работе любой техники - да во всем. Даже домашние привыкли - мама всегда разберется и инструкцию для всех краткую напишет. А потом я поняла - не надо сама, и я отступила на ступеньку назад, перестала разбираться во всем, иногда включая блондинку: «Я ничего здесь не пойму, никак, точно. Разберись, пожалуйста, сам». Поначалу близкие не верили, а потом пришлось (улыбается).

В моем поколении очень много мужчин, у которых не сложилась личная жизнь, да и у женщин тоже. Многие пьют - это нередко следствие неудавшейся семейной жизни и того, что еще в паре эти люди пытались найти некую нирвану, где бы могли хоть ненадолго спрятаться от партнера и его прессинга, от этого постоянного «Ты должен! Ты сделал не так и не то!». Это путь к протесту, отрицанию, психическим расстройствам: когда тебя все время прессуют, подсознание выстаивает в голове стену, за которую никого не пускает - ты просто этого не слышишь, уходишь в параллельный мир. Может, это впоследствии и провоцирует потерю памяти?

До 40 лет я об этих вещах не задумывалась, была уверенным в себе генералом в юбке. Сейчас мне 55, я знаю немало мужчин и женщин, состоявшихся и обеспеченных - а в душе пустота. Более того, уже многое перепробовано, но люди постоянно ищут новый стимул, источник эмоций. Но все не то, уже не радует. А потом оглядываются и понимают: самое главное-то потеряно. Обычно это самый близкий и родной человек, которым ты когда-то, походя, пренебрег. В то же время, если с человеком некомфортно (пусть вы живете 20, 30 лет), если нет уважения - не надо себя насиловать. Но если же вы все эти годы жили душа в душу, многое вспоминаете с теплотой, но сегодня почему-то рядом с этим человеком тяжело - может, не стоит спешить? Может, любящим людям - в любом возрасте - на время переступить через свою гордыню? Это сложно, особенно для сильных, но это спасение для отношений.

Наталья пишет книги, уделяет время семье и не забывает про собственные удовольствия. Фото: личный архив

«Женщине нужно поддерживать в мужчине понятие «мы, наше»

- Впору вспомнить ваши строчки: «Но неправильная правильно все пытаюсь поступить. Как с собой, неуправляемой, дальше мне по жизни плыть?» Сложнее всего бывает с самим собой?

- Да, но здесь нет рецептов, более того, я иногда могу проиграть сама себе: что-то такое совершить на эмоциях, умом понимая, что не стоит этого делать. И все равно делаешь… Но нужно уважать свое прошлое, и я к любому своему шагу отношусь очень уважительно. Если чувствуешь вину перед кем-то - можно поговорить, извиниться, сбросить камень с души. В первую очередь себя освободить - вам же будет легче: выяснить ситуацию, но ни в коем случае не обвинять. «Вот если бы ты сделал по-другому!» - это тупиковое начало. Не знаете, как начать - начните с собственной исповеди: «Я переживала, мне было трудно, непонятно, может быть, ты объяснишь - что это было на самом деле?» Но эту рану - любую недоговоренность в отношениях - обязательно нужно вскрыть, иначе это будет постоянный свищ.

- Получается, не зря психологи советуют для продолжения отношений мужчине и женщине простить друг друга, обнулить прошлое?

- Да - простить и обнулить. Неважно, живут они вместе или давно расстались. Если ты любишь - это проще: простил и забыл...

Наталья Батракова пишет стихи с 16 лет. Фото: личный архив

- Почему в нашем обществе словосочетание «сильная женщина» имеет скорее негативный подтекст?

- Потому что с сильной женщиной сложно. В моем первом романе «Территория души» Анна Круглова сильная, но в то же время очень гибкая - она и подстроится, и простит, и, наверное, даже чересчур часто - совершенно не требовательная. И даже местами не замечает, что человек, который ее любит, извиняется, но на каком-то этапе это входит в привычку. Потому что он уже знает, что она все вытерпит и простит. Сильные люди учатся на своих ошибках, не на чужих. И такие женщины обычно более требовательные, чтобы быть рядом с ними, нужно соответствовать - они постоянно в движении, они развиваются, и их спутникам тоже нужно постоянно работать над собой, а это не все выдержат - многие уже обленились.

- В народе говорят иначе: «Намудохавшись с сильной женщиной, мужчина ищет душевную и покладистую, с котлетами». Разводы в среднем возрасте зачастую именно с этим и связаны.

- Безусловно. Поэтому у сильной женщины - даже вечно занятой, с домработницей - всегда дома должен быть собственноручно приготовленный вкусный суп или какая-то другая еда. Чтобы мужчину не покидало ощущение домашнего уюта, чтобы хотелось, было куда и зачем возвращаться. Я всегда находила возможность и всегда что-то сама готовила. И чтобы дома не ждала гора грязной посуды, чтобы не было видно, что 100 лет не убиралось, это ведь не сложно.

- Ага, возвращаемся к тому, что женщина снова превращается в кухарку и уборщицу: чисто, наготовлено, помыто.

- А тут уже нужно двоим выстраивать систему: если ты задержалась - то, пожалуйста, тоже чтобы не было грязной посуды и маму после рабочего дня тоже ждал вкусный суп (улыбается). В мужчинах нужно постоянно поддерживать стремление и желание взращивать понятие «мы, наше», и всегда лишний раз, неважно за что, обнять, похвалить, поцеловать.

«После предательства люди капсулируют свои эмоции»

- Для того чтобы при создании книг лучше понять мужскую психологию, я проводила опрос, у меня было 9 респондентов. Я долго переписывалась в соцсетях, они отвечали на мои вопросы на мужскую логику. Один вопрос был такой: «Если одного и того же мужчину любят две женщины - кому из них он изменяет?»

C мужем, дочкой и сыном. Фото: личный архив

- Обеим?

- Правильно - был и такой ответ, но это женская логика. Был и противоположный ответ: «Никому». И средний, экватор: «Себе». Кстати, именно этот ответ был самый популярный: раз он так и не выбрал, а его любят две - в первую очередь он изменяет себе. Если он почувствует свою женщину - рано или поздно он должен сделать выбор. Были вопросы: что можно простить любимой женщине, а что не прощается никогда?

- И что же?

- Полное неуважение себя как личности, та же подлость, измена. Многие мужчины писали, что легко бы простили легкий флирт. Еще я запомнила ответ мужчины (он вскоре развелся с женой) на вопрос «Что прощается с трудом?» - когда она ему на эмоциях бросила в лицо: «Я еще подумаю, иметь ли мне от тебя детей!» Потом она извинилась, но у него в голове это засело… А еще после общения с этими мужчинами - большинство были холостые - у меня возник вопрос: «А почему эти мужчины одиноки? Все есть: работа, деньги, дом, а женщины рядом нет. Что за типаж такой?» Оказалось, троих на последних курсах института бросили любимые девушки. И чтобы справиться с этой душевной травмой, выжить, они закапсулировали свои эмоции в дальнейшей жизни, закрылись, чтобы не допустить повторения, а для этого не подпускали близко никого. Но один все-таки вскоре женился - он искал и нашел женщину его возраста, которую не только полюбил, с которой у него было схожее мировоззрение и уровень образования, а самое главное - и это фундаментальная вещь для семейной жизни - с этой женщиной ему никогда не было скучно. Даже молчать. Восточная мудрость: «Хорошо бы найти человека, с которым можно помолчать обо всем».

Наталья Батракова с внуками. Фото: личный архив

- Наталья, у вас есть стихотворение, которое начинается со строчек: «Подарите себе роман и позвольте себе влюбиться…»

- «…Ведь признайтесь: он вам уже снится, этот сладкий весенний дурман…» Да, я посвятила эти строки нашим женщинам, но есть важное уточнение: никогда не спешите - бешено колотящееся сердце может подтолкнуть совсем не в ту сторону. Ведь поначалу любовь и влюбленность проявляются одинаково. А может, вам будет достаточно легкого флирта? Если все же это не тот случай и вы, наконец, нашли своего человека - не повторяйте, пожалуйста, ошибку сильной женщины, которая все хочет держать под контролем. Может быть, это как раз повод расслабиться и посмотреть на начинающиеся отношения со стороны: а что же будет и чего вы достойны? Сильная женщина, какой бы сильной она ни была, все равно внутренне - пусть она об этом и забыла - ищет мужчину хоть капельку сильнее себя. Чтобы, наконец, стать просто женщиной и начать получать от жизни удовольствие.