Беларусь ищет альтернативу российской нефти в Казахстане

Беларусь уже давно ищет альтернативу российской нефти: вспомним истории с поставками из Венесуэлы, Азербайджана. Но обычно в результате сырье выходит дорогим из-за сложной транспортировки. Сейчас белорусские власти обсуждают перспективы поставок нефти и нефтепродуктов с Казахстаном.

- В отношении нашего сотрудничества в торговле углеводородами Беларусь неоднократно бросала свой взор на Казахстан как на партнера по поставкам. В этом году глава государства дал соответствующее поручение о проведении переговоров на эту тему с казахстанскими производителями, - рассказал посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов, передает БелТА.

По его словам, в начале 2019 года после проведенной модернизации казахстанские нефтеперерабатывающие предприятия стали производить больше нефтепродуктов, чем требуется. А в Беларуси как раз есть все для их переработки. В итоге было решено было объединиться и «существенно нарастить объемы поставок».

- Это не только нефть, но и ряд нефтепродуктов, которые на наших предприятиях могут дорабатываться с получением более высоких соответствующих качеств продукта, - пояснил посол.

Напомним, еще 23 мая Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.

- Мы готовы, вообще никаких проблем нет. У нас нефти и нефтепродуктов предостаточно, - заявил Белта Ермухамет Ертысбаев.

Однако поставки нефти в Беларусь из Казахстана еще должна одобрить Россия, так как будет использоваться в том числе нефтепровод на территории России. Есть еще вариант поставок по железной дороге, но он куда менее эффективный.

- Это вопрос переговоров между отраслевыми ведомствами России, Беларуси и Казахстана. Мы готовы к этому. У нас уже тщательно продумана вся схема, - подытожил Ермухамет Ертысбаев.

И уже 1 июня прошел рабочий визит в столицу Казахстана - город Нур-Султан - белорусской делегации во главе с первым вице-премьером Александром Турчиным. Официально их поездка - подготовка будущего визита Александра Лукашенко, который запланирован во второй половине этого года. В делегации были представители и «Белнефтехима», а среди будущих совместных проектов обсудили и соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок в Беларусь нефти и нефтепродуктов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Удастся ли заменить российскую нефть казахстанской?

- Заместить 18 млн тонн российской нефти полностью будет сложно, скорее, речь идет о каких-то ее объемах, - считает обозреватель сырьевых рынков Татьяна Маненок. - У Казахстана нет своей трубопроводной системы, и поставлять нефть возможно только через Россию. Поэтому вопрос цены, насколько это будут выгодные тарифы, самый главный. Пока стороны ведут переговоры, говорить об объемах и стоимости казахстанской нефти еще очень рано. Если это будет приемлемо, то почему бы и нет? Но я не думаю, что решение будет принято быстро, это долгий процесс. Пока известно, что Беларусь обсуждает поставки не российской нефти через порты стран Балтии. То, что наша страна пытается диверсифицировать поставщиков и схему поставок, это разумная политика. Главное, чтобы она увенчалась успехом.