2019-06-04T14:36:03+03:00
Минск
КП Беларусь

Живете в Минске? Создатели “валошкавага марозіва” предлагают засеять васильками и рожью ваш двор

“Белы полюс” предлагает засеять во дворах васильково-ржаные клумбы и накормить жителей многоэтажек нашумевшим пломбиром
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До 7 июня включительно минчанам предлагают заполнить анкету и рассказать, почему именно ваши каменные джунгли требуют оживления. Пяти самым мотивированным участникам привезут по пять контейнеров с васильково-ржаной рассадой. 100 пачек пломбира в сахарном стаканчике получат соседи, которые выйдут высаживать рассаду в клумбы, а ящик мороженого “Валошка” достанется участнику, чья заявка больше других понравится городскому лесничему Игорю Корзуну.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что минимальный показатель озелененности мегаполиса должен составлять хотя бы 9 квадратных метров зелени на человека. В целом Минск успешно соблюдает такую норму, но большая часть цветов и деревьев сконцентрирована в центре столицы. Многим жилым районам подальше - Фрунзенскому, Московскому, Октябрьскому - явно не хватает растений. “Белы полюс” решил добавить в жизнь минчан васильковых красок и заодно порадовать жителей многоэтажек вкусным мороженым.

Инициаторы проекта уже высадили цветы в специальные ящики, которые после подведения итогов конкурса привезут горожанам для пересадки в клумбы. Размеры цветников составят около 5 квадратных метров. Основная прихоть васильков - много солнца, поэтому желательно, чтобы в вашем дворе были участки, которые хорошо освещаются днем. Заполняя заявку, приложите фото такого участка. Если все пойдет по плану, то уже в июле пять минских дворов заиграют васильковыми красками и станут симпатичными фотозонами.

Результаты конкурса появятся в инстаграм-профиле @belypolus до 8 июня, а васильки во дворы привезут 9 июня (воскресенье) утром. Жителей пяти дворов, которые выйдут высаживать васильки с рожью, накормят мороженым “Белы полюс”: они получат 100 упаковок пломбира, а самому заявителю подарят целый ящик “Валошкі”.

Справочно:

Васильковое мороженое “Белы полюс Валошка” - пломбир с добавлением цветков василька и семян льна в ржаном стаканчике. Василек, рожь и лен - популярные культурные символы Беларуси: сегодня, как и тысячелетие назад, они каждый год прорастают на местных полях. Задумка производителей - создать национальный десерт, который турист попробует только в Беларуси и в буквальном смысле почувствует страну на вкус.

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