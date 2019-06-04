«Снять видео и сказать парольную фразу». Как будет работать биометрическая идентификация в ЕРИП

Национальная система ЕРИП (единого расчетного и информационного пространства) планирует ввести биометрическую идентификацию в течение нескольких месяцев. При этом классический вариант идентификации - по паролям - тоже останется.

- Предполагается, что будут использоваться два способа распознавания - по лицу и голосу. Будет и обязательная проверка «живости»: система убедится, что перед ней живой человек, а не фотография. После этого клиент попадает в приложение банка, где сможет провести различные платежи, - рассказали 28 мая в эфире телеканала «СТВ».

Мы расспросили специалистов ЕРИП о нововведениях, чтобы понимать, к чему готовиться пользователям.

- Это пилотный проект, который инициирован Нацбанком Беларуси в конце 2018 года. В первую очередь возможность использования данного сервиса появится у клиентов ОАО «БПС-Сбербанк» и ОАО «Приорбанк». На первоначальном этапе планируется использовать биометрическую аутентификацию в системах дистанционного банковского обслуживания, - рассказали нам в пресс-службе системы ЕРИП. То есть если вы захотите платить или брать кредиты онлайн, например.

Итак, разберемся.

Как работает биометрическая идентификация?

В первый раз вы приходите с паспортом в банк, ваш голос записывают, а лицо снимают на видео. Затем вас регистрируют в системе ЕРИП, и все - больше не надо идти в банк, чтобы оплатить кредит и совершить другие операции, доступные там.

Достаточно будет ввести свой пароль, записать с телефона (или компьютера) видео с кодовым словом, вас узнают - и можно совершать операции удаленно. Как? Система просто сверит вас на двух видео.

Такой вид идентификации есть во многих странах и используется не только в банках. Например, в мобильном приложении одной из платежных систем Китая пользователя распознают по изображению лица. В России в некоторых кафе можно расплатиться за ужин, посмотрев в камеру на кассе. На очереди - новое изобретение: браслет, который идентифицирует пользователя по сердечному ритму.

Биометрическая система имеет свои достоинства и недостатки. Проще станет жителям удаленных от банка населенных пунктов, банкам потребуется меньше персонала, а клиенты перестанут стоять в очередях. Но это в идеале. Практика показывает, что население с недоверием относится к передаче персональных данных, и пройти биометрическую идентификацию, скорее всего, захотят немногие.

Как будет работать система распознавания лиц и голоса в Беларуси?

- При дистанционном взаимодействии с банками клиенту будет предложено снять видео и произнести парольную фразу, после чего проверяется корректность ее воспроизведения и совпадение артикуляции при произношении. В случае совпадения данных с биометрическими образцами лица и голоса, а также успешной проверки «живости» пользователя клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, - объяснили в пресс-службе ЕРИП.

Почему не вводится идентификация по отпечатку пальца?

- Технология распознавания лица и голоса является более доступной для пользователей из-за отсутствия необходимости использования специальных технических средств, например для создания биометрического образца отпечатка пальца, и направлена в первую очередь на дистанционное обслуживание клиентов. Кроме того, возможность удаленной идентификации с использованием смартфона, на наш взгляд, сегодня наиболее простой и удобный способ коммуникации банка и клиента, - рассказали специалисты.

Почему вводят биометрическую идентификацию? Пароля уже недостаточно?

- Возможность использования биометрической идентификации при совершении финансовых операций - мировой тренд. Это связано с расширением возможностей как для клиентов, так и для банков. Биометрия не будет заменой стандартной идентификации. Аутентификация по лицу и голосу станет дополнительной опцией для клиентов банков, однако каждый банк самостоятельно определяет, будет это основным или дополнительным способом аутентификации, - подытожили в ЕРИП.

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В системе индийской биометрической идентификации Aadhaar зарегистрировано более 1 млрд человек. В ней хранятся отпечатки пальцев, радужные оболочки глаз, фотографии и другие персональные данные граждан Индии, каждый имеет личный 12-значный код в системе. И это при том, что многие жители страны по-прежнему не имеют паспорта.