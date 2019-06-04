«Дед командовал артиллерийской батареей, раненый в обе ноги»

И только сейчас, спустя много лет, благодаря электронным ресурсам, мы имеем возможность узнать, за что он был удостоен наград - ордена Александра Невского, орденов Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и медалей. Когда вместе с десятилетним сыном мы нашли и прочитали наградные листы, это произвело на мальчика сильное впечатление. Его прадед командовал артиллерийской батареей в течение двух дней, будучи раненым в обе ноги?! Какие мужество и сила необходимы, чтобы вести бои и поражать вражеские цели!

…Это случилось с 16 по 21 ноября 1944 года. Шли бои на правом берегу Дуная. Находясь на передовой позиции полка, под артминометным и пулеметным огнем противника капитан Лукьянчик выявлял огневые точки противника и точным огнем своей батареи уничтожал их. В этом бою осколками был ранен в обе ноги. Но, несмотря на это, продолжал корректировать огонь, пока контратака противника не была отбита. Это был его последний бой. Получив ранения, дедушка был отправлен в эвакогоспиталь, где и встретил радостное известие о победе. Осколки прочно засели в ногах… До конца своей жизни (а умер дедушка в 1996 году) он хромал - война не давала забыть о себе. За этот подвиг он был удостоен ордена Александра Невского, награды довольно редкой...

Если дедушку заслуженно приглашали на различные празднования, вручали грамоты, медали и цветы, то бабушке, Лукьянчик Зинаиде Афанасьевне, цветов не дарили: в боях она участия не принимала. Но горя, которое она пережила, хватит не на одну жизнь.

У бабушки была старшая сестра Вера. В 30-х годах она вышла замуж за красноармейца Кармана Николая. У нее родились красивые детишки - Артур и Людмилка. На улице Тракторной в нашем городе Копыле под огромной раскидистой березой до сих пор стоит дом, из которого летом 1942 года уводили на расстрел всю семью Карман: мать Веру, отца Николая, 9-летнего мальчика Артура и 5-летнюю кудрявую Людочку.

- Мам, а можно, я останусь ночевать у бабушки? - будто предчувствуя беду, накануне вечером спросил Артур.

- Нет, сынок, если суждено погибнуть - так всем вместе, - рассудила мама: она догадывалась, что семью красноармейского секретаря, прибывшего на побывку, немцы-фашисты стороной не обойдут.

И они погибли. Ночью пришли полицаи и увели их. 20-летняя Зиночка (моя бабушка) приходила к ограждению, за которым находились арестованные, приносила им какие-то вещи. Она надеялась… Но спасти не удалось никого. Лишь Николай, воспользовавшись моментом, попробовал удрать. Ему удалось пробежать метров 500. По родной Тракторной улице шли полицаи, свои, местные. Увидев бегущего, они выстрелили. А всю остальную семью, вместе с пятьюдесятью другими копылянами, расстреляли в центре города.

Закончилась война. В начале 50-х на месте расстрела было решено построить районный Дом культуры. Необходимо было перезахоронить останки расстрелянных. И уже 30-летней Зинаиде пришлось помогать маме собирать, переносить и перезахоранивать останки погибших. Родных опознавали по одежде. Очень долго бабушке снился сон, в котором ее расстрелянная сестра говорила: «Зина-Зина, тут все на двух ногах, а я на одной…» Нечеловечески страшно просто представить, что пришлось пережить молодой женщине, собиравшей в буквальном смысле по косточкам своих любимых племянников и сестру. После войны один из бабушкиных знакомых признался: «Эх, Зiна, каб я ведау, што iх усiх растраляюць… Я думау, толькi Колю забяруць… Прасцi, як можаш».

Мои дети часто спрашивают: «Мама, а у нас никогда не будет войны?». А я отвечаю: «Нет». Почему мы, поколение, выросшее без войны, все-таки испытываем страх? Почему нам так страшно просто жить? Ответ один: это на генетическом уровне, как на фотографических снимках, отпечатались переживания наших бабушек и дедушек.

Диана Ткаченко.

«Война познакомила родителей»

Если бы не война, мои родители - Билык Николай Акимович и Билык (Григорьева) Вера Николаевна - наверное, никогда бы не встретились.

Вера и Николай Билык встретились в страшное военное время и через всю жизнь пронесли любовь и уважение друг к другу.

Мама родилась в Ленинградской области, поселок Оредеж. В июле 1941 года вместе с матерью и сестрой как семья железнодорожника была эвакуирована в Архангельскую область. Их разместили в деревне возле станции Кулой.

Детство и юность отца прошли в городке Каменка Черкасской области. В 1940 году отца призвали в Красную армию. В 1942 году полк перебросили на только построенную Северо-Печерскую железную дорогу, имеющую стратегическое значение. В связи с потерей Донецкого угольного бассейна она обеспечила доступ к воркутинскому углю. Строили ее с использованием труда заключенных, вдоль дороги - лагеря и могилы.

Полк отца разместили на станции Кулой Архангельской области. Были отобраны 20 семей из эвакуированных и направлены на работу вольнонаемными. В число этих 20 семей попали моя мама, ее сестра и мать. Работали в прачечной, столовой, других местах.

Судьба. Вот так мои будущие родители встретились, полюбили друг друга и поженились. Маме было 16 лет, папе - 22 года. Цвела черемуха, по реке Кулой плыли запоздавшие льдины…

С началом освобождения Украины полк, в котором служил отец, перебросили на II Украинский фронт. Мама последовала за ним, продолжая работать вольнонаемной...

Отец часто вспоминал случай, когда он шел к своим бойцам на паровоз мимо зенитного расчета, расположенного на железнодорожной платформе и состоящего из молодых девчат. Они остановили его вопросом: «Куда, лейтенант, торопишься?» Он ответил, что к паровозной бригаде - беседу проводить. Они засмеялись: «А ты проведи с нами!» Тут начался авианалет. Через какое-то время отец, возвращаясь, увидел, что на месте платформы с зенитчицами дымится глубокая воронка от прямого попадания авиабомбы… На войне жизнь и смерть всегда рядом.

После победы над Германией полк отца погрузили в вагоны и отправили на Дальний Восток, где в составе Забайкальского фронта он участвовал в войне с Японией. Мама последовала за отцом…

На военном фото родителей рукой отца написано «Пусть наша любовь переживет старость». Так и получилось. Через всю долгую жизнь они пронесли любовь и уважение, а мы - их дети и внуки - по фото и воспоминаниям изучаем «географию их любви».

Билык Александр Николаевич.

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