«Трещин стало больше, но никто не съехал». Что происходит в доме на Широкой, где разрушается колонна

О проблемном доме №3 по улице Широкая писали много: 26 апреля жильцов многоэтажки эвакуировали, чтобы специалисты могли укрепить разрушенную колонну во втором подъезде. Мы узнали, как там обстоят дела и что ждет жильцов.

Жильцы: «Двери так просели, что не могу их закрыть»

Дом с печальной славой сдали в 2013 году. А весной 2018-го жители заметили, что колонна во втором этаже начала разрушаться, и написали в районную администрацию.

- Мы писали обращения в мае прошлого года, нам обещали, что сделают обследования, приступят к ремонту, - вспоминает житель дома №3 Сергей Шкадин. - Закончили обследования в июле, в сентябре был проект, потом искали подрядчика, подписывали договор, ждали тепла. Только во второй половине апреля этого года начали проводить работы по укреплению колонны и эвакуировали людей. За год наших переписок колонна, конечно, разрушалась.

Вот так выглядела колонна год назад, потом ее укрепили двутавром - стальной балкой. Фото: жильцы дома

Жильцы вынуждены были покинуть свои дома на несколько часов. Колонну с дефектом укрепили двутавром - стальной балкой.

- Ее укрепили, но собираются усиливать еще с десяток. За месяц с момента ремонта стены стали трещать еще больше, входные двери две недели назад просели так, что я не мог их закрыть. Все продолжается. Я живу во втором подъезде на третьем этаже, мой балкон над той самой колонной. Куски штукатурки начали отламываться там, где были трещины. В комнате, которая ближе к колонне, тоже трещины. Соседи жаловались, что плохо закрываются входные двери, окна, балкон, - объясняет Сергей Шкадин. - Приходили специалисты из БНТУ, которые делали заключение по колоннам, потом ЖЭС. Посмотрели, составили акт и ушли... Не удивлюсь, если придется за свой счет заделывать эти трещины.

26 апреля жильцов пришлось эвакуировать из проблемного дома на несколько часовФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

МГЖХ: «Предварительно: были нарушения при строительстве дома»

Жилищные организации ежедневно следят за состоянием дома, проводят мониторинги и обследования.

– ЖКХ Советского района с предприятием «Стройреконструкция» (подрядная организация. - Авт.) завершает разработку технического заключения. По результатам анализа и мониторингов будут выданы рекомендации по усилению конструкций и предотвращению опасных последствий. Для этого нужна проектная документация, которая уже находится в разработке, - говорит заместитель гендиректора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам МГЖХ Тимофей Кремез. – Предварительно могу сказать, что усилению подлежат 10 из 1234 колонн, расположенных в 1-м, 2-м и 3-м подъездах дома. Они серьезных дефектных участков не имеют. Окончательный перечень работ будет определен в течение недели по результатам заключения. Источник финансирования - средства текущего либо капитального ремонта. Все запланированные мероприятия по устранению дефектов выполнены.

А именно: специалисты укрепили монолитную колонну двумя двутаврами, обследовали несущие колонны, подъезды, квартиры.

- С помощью датчиков на колонне и двутаврах провели мониторинг строительных конструкций. Он показал, что колонна выдерживает все нагрузки, деформаций не зафиксировано Информации от жителей, что трещины в квартирах продолжают появляться и увеличиваться, нам не поступало. Сейчас стоит цель - выполнить мероприятия по предотвращению появления дефектов строительных конструкций.

- Как же так получилось, что пришлось эвакуировать людей?

- Эвакуация понадобилась в целях дополнительной безопасности и снижения нагрузки на колонну на время проведения ремонтных работ. Ведь для укрепления нужно было часть бетона демонтировать, вот в этот промежуток трещина и пошла дальше. По предварительному заключению случай свидетельствует о недостатках при строительстве, вероятно, из-за использования не той марки бетона. Однако точная причина будет известна позже.

«Никто не переезжал, ждем решения Следственного комитета»

Жильцы еще после ремонта с эвакуацией написали в Генпрокуратуру, Администрацию президента. С проверкой приходили представители Следственного комитета, опрашивали всех.

- Нам сказали, что проводится следствие. Понятно, они ищут виноватого, но нам от этого что? Тут виноват не один человек, а организация, которая строила. Она нашла подрядчика, который халтурил с материалами, заливал более слабый и дешевый бетон. Вот результат. Была годовая переписка с ЖКХ, УКС, приходили одни отписки. Сейчас проблема не решена, ремонт квартир страдает, так как появляется все больше трещин. Где гарантии, что я сейчас их заделаю, зашпаклюю, а через полгода все не начнет разрушаться еще больше? В третьем подъезде тоже сыпется несущая колонна.

После эвакуации и ремонтных работ жильцы стали жаловаться, что трещин в квартире стало больше Фото: жильцы дома

- Как жильцы настроены? Были ли такие, кто переехал на новое место ради безопасности?

- Мы все остаемся у себя в квартирах, никто не переезжал. Ждем решения Следственного комитета, прокуратуры. А что еще делать? Потом будем, скорее всего, писать коллективную жалобу, иск. Идти в суд, добиваться справедливости!

В управлении Следственного комитета по Минску нам сообщили, что проводится проверка по этому случаю, назначены экспертизы, а после этого будет дана правовая оценка.

По словам жильцов, стала отваливаться штукатурка Фото: жильцы дома

КОМПЕТЕНТНО

«На других домах, где обнаружены незначительные трещины, установили маяки»

После этой истории «Минское городское жилищное хозяйство» начало проверку жилых домов столицы, которые схожи по конструкции с домом на Широкой.

- Специалисты проводили внеочередной осмотр несущих строительных конструкций жилых домов 2000 - 2019 гг. постройки. Это нестандартная застройка: каркасно-монолитные дома с несущими колоннами, железобетонными перекрытиями и стенами из ячеистого бетона. Их в Минске около ста, - объясняет заместитель гендиректора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам МГЖХ Тимофей Кремез. - Домов с критично разрушающимися конструкциями зафиксировано не было. На домах, где были обнаружены незначительные трещины, устанавливали маяки (специальное приспособление для наблюдения за трещинами на зданиях. - Авт.). По результатам наблюдений раскрытия трещин не выявлено и данные дома готовы к дальнейшей эксплуатации.