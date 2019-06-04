2019-06-04T17:49:54+03:00
Минск
КП Беларусь

«Трещин стало больше, но никто не съехал». Что происходит в доме на Широкой, где разрушается колонна

Коммунальщики говорят, что нужно укрепить еще 10 колонн
Ольга ШИЛАК
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Больше месяца назад из дома на улице Широкая пришлось эвакуировать жильцов, чтобы специалисты смогли укрепить разрушенную колоннуБольше месяца назад из дома на улице Широкая пришлось эвакуировать жильцов, чтобы специалисты смогли укрепить разрушенную колоннуФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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О проблемном доме №3 по улице Широкая писали много: 26 апреля жильцов многоэтажки эвакуировали, чтобы специалисты могли укрепить разрушенную колонну во втором подъезде. Мы узнали, как там обстоят дела и что ждет жильцов.

Жильцы: «Двери так просели, что не могу их закрыть»

Дом с печальной славой сдали в 2013 году. А весной 2018-го жители заметили, что колонна во втором этаже начала разрушаться, и написали в районную администрацию.

- Мы писали обращения в мае прошлого года, нам обещали, что сделают обследования, приступят к ремонту, - вспоминает житель дома №3 Сергей Шкадин. - Закончили обследования в июле, в сентябре был проект, потом искали подрядчика, подписывали договор, ждали тепла. Только во второй половине апреля этого года начали проводить работы по укреплению колонны и эвакуировали людей. За год наших переписок колонна, конечно, разрушалась.

Вот так выглядела колонна год назад, потом ее укрепили двутавром - стальной балкой. Фото: жильцы дома

Вот так выглядела колонна год назад, потом ее укрепили двутавром - стальной балкой. Фото: жильцы дома

Жильцы вынуждены были покинуть свои дома на несколько часов. Колонну с дефектом укрепили двутавром - стальной балкой.

- Ее укрепили, но собираются усиливать еще с десяток. За месяц с момента ремонта стены стали трещать еще больше, входные двери две недели назад просели так, что я не мог их закрыть. Все продолжается. Я живу во втором подъезде на третьем этаже, мой балкон над той самой колонной. Куски штукатурки начали отламываться там, где были трещины. В комнате, которая ближе к колонне, тоже трещины. Соседи жаловались, что плохо закрываются входные двери, окна, балкон, - объясняет Сергей Шкадин. - Приходили специалисты из БНТУ, которые делали заключение по колоннам, потом ЖЭС. Посмотрели, составили акт и ушли... Не удивлюсь, если придется за свой счет заделывать эти трещины.

26 апреля жильцов пришлось эвакуировать из проблемного дома на несколько часов Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

26 апреля жильцов пришлось эвакуировать из проблемного дома на несколько часовФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

МГЖХ: «Предварительно: были нарушения при строительстве дома»

Жилищные организации ежедневно следят за состоянием дома, проводят мониторинги и обследования.

ЖКХ Советского района с предприятием «Стройреконструкция» (подрядная организация. - Авт.) завершает разработку технического заключения. По результатам анализа и мониторингов будут выданы рекомендации по усилению конструкций и предотвращению опасных последствий. Для этого нужна проектная документация, которая уже находится в разработке, - говорит заместитель гендиректора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам МГЖХ Тимофей Кремез. – Предварительно могу сказать, что усилению подлежат 10 из 1234 колонн, расположенных в 1-м, 2-м и 3-м подъездах дома. Они серьезных дефектных участков не имеют. Окончательный перечень работ будет определен в течение недели по результатам заключения. Источник финансирования - средства текущего либо капитального ремонта. Все запланированные мероприятия по устранению дефектов выполнены.

А именно: специалисты укрепили монолитную колонну двумя двутаврами, обследовали несущие колонны, подъезды, квартиры.

- С помощью датчиков на колонне и двутаврах провели мониторинг строительных конструкций. Он показал, что колонна выдерживает все нагрузки, деформаций не зафиксировано Информации от жителей, что трещины в квартирах продолжают появляться и увеличиваться, нам не поступало. Сейчас стоит цель - выполнить мероприятия по предотвращению появления дефектов строительных конструкций.

- Как же так получилось, что пришлось эвакуировать людей?

- Эвакуация понадобилась в целях дополнительной безопасности и снижения нагрузки на колонну на время проведения ремонтных работ. Ведь для укрепления нужно было часть бетона демонтировать, вот в этот промежуток трещина и пошла дальше. По предварительному заключению случай свидетельствует о недостатках при строительстве, вероятно, из-за использования не той марки бетона. Однако точная причина будет известна позже.

«Никто не переезжал, ждем решения Следственного комитета»

Жильцы еще после ремонта с эвакуацией написали в Генпрокуратуру, Администрацию президента. С проверкой приходили представители Следственного комитета, опрашивали всех.

- Нам сказали, что проводится следствие. Понятно, они ищут виноватого, но нам от этого что? Тут виноват не один человек, а организация, которая строила. Она нашла подрядчика, который халтурил с материалами, заливал более слабый и дешевый бетон. Вот результат. Была годовая переписка с ЖКХ, УКС, приходили одни отписки. Сейчас проблема не решена, ремонт квартир страдает, так как появляется все больше трещин. Где гарантии, что я сейчас их заделаю, зашпаклюю, а через полгода все не начнет разрушаться еще больше? В третьем подъезде тоже сыпется несущая колонна.

После эвакуации и ремонтных работ жильцы стали жаловаться, что трещин в квартире стало больше Фото: жильцы дома

После эвакуации и ремонтных работ жильцы стали жаловаться, что трещин в квартире стало больше Фото: жильцы дома

- Как жильцы настроены? Были ли такие, кто переехал на новое место ради безопасности?

- Мы все остаемся у себя в квартирах, никто не переезжал. Ждем решения Следственного комитета, прокуратуры. А что еще делать? Потом будем, скорее всего, писать коллективную жалобу, иск. Идти в суд, добиваться справедливости!

В управлении Следственного комитета по Минску нам сообщили, что проводится проверка по этому случаю, назначены экспертизы, а после этого будет дана правовая оценка.

По словам жильцов, стала отваливаться штукатурка Фото: жильцы дома

По словам жильцов, стала отваливаться штукатурка Фото: жильцы дома

КОМПЕТЕНТНО

«На других домах, где обнаружены незначительные трещины, установили маяки»

После этой истории «Минское городское жилищное хозяйство» начало проверку жилых домов столицы, которые схожи по конструкции с домом на Широкой.

- Специалисты проводили внеочередной осмотр несущих строительных конструкций жилых домов 2000 - 2019 гг. постройки. Это нестандартная застройка: каркасно-монолитные дома с несущими колоннами, железобетонными перекрытиями и стенами из ячеистого бетона. Их в Минске около ста, - объясняет заместитель гендиректора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам МГЖХ Тимофей Кремез. - Домов с критично разрушающимися конструкциями зафиксировано не было. На домах, где были обнаружены незначительные трещины, устанавливали маяки (специальное приспособление для наблюдения за трещинами на зданиях. - Авт.). По результатам наблюдений раскрытия трещин не выявлено и данные дома готовы к дальнейшей эксплуатации.

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