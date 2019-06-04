2019-06-04T18:30:01+03:00
Спорт
КП Беларусь

Самая горячая волейболистка Беларуси устроила девичник в купальниках в стиле «Спасателей Малибу»

Это красиво [фото]
Захар ПЛАТОНОВ
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Волейболистка Виктория Ганиева креативно подошла к организации девичника. Фото: instagram.com/vika_ganievaВолейболистка Виктория Ганиева креативно подошла к организации девичника. Фото: instagram.com/vika_ganieva
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Либеро «Минчанки» и сборной Беларуси Виктория Ганиева и Константин Панасенко, выступающий за сборную Беларуси и минский «Строитель» на позиции блокирующего давно вместе. Недавно они официально узаконили отношения.

Виктория Ганиева и Константин Панасенко давно вместе. Фото: instagram.com/vika_ganieva

Виктория Ганиева и Константин Панасенко давно вместе. Фото: instagram.com/vika_ganieva

Виктория Ганиева на работе. Фото: instagram.com/vika_ganieva

Виктория Ганиева на работе. Фото: instagram.com/vika_ganieva

Виктория Ганиева на отдыхе. Фото: instagram.com/vika_ganieva

Виктория Ганиева на отдыхе. Фото: instagram.com/vika_ganieva

Спортивная семья. Фото: instagram.com/anna_tupikina_

Спортивная семья. Фото: instagram.com/anna_tupikina_

Вот и свадьба. Фото: instagram.com/julia__tsvetinskaya

Вот и свадьба. Фото: instagram.com/julia__tsvetinskaya

Перед этим волейболистка устроила эффектный девичник в стиле «Спасателей Малибу». Стоит ли говорить, что волейболисткам купальники весьма идут…

Виктория Ганиева и волейболистка гомельской "Надежды" Юлия Цветинская. Фото: instagram.com/vika_ganieva

Виктория Ганиева и волейболистка гомельской "Надежды" Юлия Цветинская. Фото: instagram.com/vika_ganieva

"Конфетки", - подписала снимок Вика Ганиева. Фото: instagram.com/vika_ganieva

"Конфетки", - подписала снимок Вика Ганиева. Фото: instagram.com/vika_ganieva

Hot! Фото: instagram.com/vika_ganieva

Hot! Фото: instagram.com/vika_ganieva

Напомним, в прошлом году «Минчанка» хорошо пошумела в Европе, дойдя до финала еврокубка.

«Минчанка» вышла в финал еврокубка: «Ангелы были с нами до победного свистка»

В этом сезоне клуб впервые выступал в российской Суперлиге. Результаты пока скромные (10-е место), но тренеры отмечают, что этот опыт пригодится роста профессионального мастерства. В чемпионате Беларуси конкуренция не такая высокая - «Минчанка» в шестой раз подряд стала чемпионом.

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