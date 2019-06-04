2019-06-04T18:14:28+03:00
Минск
КП Беларусь

Минские пляжи готовятся к лету: теннисные столы, больше лежаков и биотуалеты

В столице оборудовано 20 зон отдыха.
Ольга ШИЛАК
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В Беларуси стартовал пляжный сезонВ Беларуси стартовал пляжный сезонФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Беларуси стартовал пляжный сезон, скоро у рек и озер негде будет яблоку упасть. Столичные пляжи подготовили к наплыву людей: провели уборку, отремонтировали и покрасили оборудование, подсыпали песка на берег и площадки для пляжных игр, очистили дно. Всего в Минске оборудовано 20 таких зон.

- В прошлом году в зонах отдыха было установлено 160 лежаков, они пользовались спросом. В этом году установим еще 70 на Цнянском и Заславском водохранилищах, в Дроздах. Появится оборудование на детских площадках. Новинка - теннисные столы на Цнянском водохранилище. В аренду можно будет взять мячики, ракетки, - говорит директор УП «Минское лесопарковое хозяйство» Павел Богданчик. - Установят также 11 металлических беседок, 9 мангалов. На Цнянском водохранилище появится две деревянные беседки и семь кабинок для переодевания.

- А не было ли идеи установить на пляжах навесы, чтоб было как на курорте?

- Если будут такие предложения, мы готовы их рассмотреть. Возможно, к следующему сезону они и появятся.

До 15 сентября на пляжах будут работать биотуалеты, установили более 3,5 тысячи контейнеров для мусора, в том числе и раздельного. Вывозить мусор будут ежедневно, в жаркую погоду - два раза в день.

В местах отдыха в Беларуси обустроили 490 автостоянок.

- По местам массового отдыха еженедельно будут проводиться совместные рейды представителями Минприроды, МВД, Минздрава и Минлесхоза. Основным нарушением природоохранного законодательства остается несанкционированная стоянка транспорта в прибрежной полосе, - говорит главный специалист отдела использования и охраны водных ресурсов Минприроды Лилия Бода. - Еще раз напоминаем, что по закону ставить машину ближе чем за 30 метров по горизонтали к береговой линии нельзя!

Накануне пляжного сезона специалисты Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проверили санитарное состояние 20 зон отдыха, причем и пляжей, и воды. Вердикт: ограничений для купания пока нет. Летом такие рейды будут проводиться еженедельно.

- Качество воды может ухудшаться из-за высоких температур, которые благоприятны для размножения всех микроорганизмов, бактерий, водорослей, - объясняет завотделением коммунальной гигиены ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья» Александр Спургяш. - При определенных условиях они размножаются, и качество воды падает. Не рекомендуется купаться после дождей, особенно ливней. После дождя идет сток воды с поверхности земли в водоем, вода в нем становится менее качественной.

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ОСВОД: «Тонут люди в состоянии алкогольного опьянения и дети, находящиеся без присмотра»

Иногда отдых у водоемов, речек, озер может иметь трагические последствия.

- Основная наша проблема - люди в состоянии алкогольного опьянения. Из всех случаев происшествий на воде таких больше 50%. Вторая категория - дети без присмотра родителей. Пока все спокойно, мы подходим, предупреждаем, - говорит начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОДа Артем Дядев.

По словам специалистов, с начала 2019 года в Минске утонули 7 взрослых.

- В прошлом году за аналогичный период утонули трое. Дело в том, что мы в этом году столкнулись с суицидом на воде, особенно в начале года, - уточняет Артем Дядев. - Спасено с начала текущего года пять человек, в прошлом году - 12, включая одного несовершеннолетнего. Предупреждено 946 человек, в том числе 53 несовершеннолетних.

СПРАВКА

В Беларуси 533 официальных мест массового отдыха, то есть пляжей. Рекордсмен по количеству пляжей - Минская область, там 132 такие зоны. В Брестской области - 99, Витебской - 92, Могилевской - 98, Гомельской - 49, Гродненской - 43. В Минске сейчас насчитывается 20 таких мест.

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