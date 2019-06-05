Говорить по телефону, постить фото в Инстаграм. Между станциями метро в Минске заработала связь

Столичный транспорт продолжает готовиться к Европейским играм: пользоваться мобильным интернетом в метро с 4 июня можно не только на станциях. Два белорусских оператора мобильной связи - velcom | A1 и МТС - заявили о запуске связи и интернета во всех тоннелях метро, система работает на обеих линиях.

Технически это стало возможным благодаря фидеру - специальному кабелю, который излучает мобильный сигнал вдоль всего перегона, чтобы равномерно охватить связью каждый метр тоннелей.

- Сейчас абоненты velcom | A1 могут беспрепятственно совершать голосовые вызовы в формате HD-Voice и пользоваться мобильным интернетом на скорости до 25 Мбит/с (это скорость при нагрузке сети) не только на платформах, но и во время движения состава. При тестировании скорость достигала 41 Мбит/сек. В перспективе скорость интернет-соединения в перегонах будет еще выше, - отмечают в пресс-службе компании velcom | A1. - Так, в первый день работы системы (4 июня. - Ред.) на всей протяженности тоннелей метро в утренний час пик с 8.00 до 9.00 в сети velcom | A1 было «прокачано» более 150 ГБ трафика. А пиковая нагрузка, например на станции метро «Немига», составила порядка 200 одновременных 3G-пользователей. В первый день работы по всей сети по новой структуре было передано почти 16 терабайт трафика.

Специалисты компании МТС также тестировали связь после включения во всех тоннелях метро.

-При тестировании скорость передачи данных достигала до 26-30 Мбит/с. Она может меняться и зависит от нагрузки на сеть, то есть от количества пользователей. Специалисты МТС продолжают оптимизировать работу сети, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для абонентов, - отметили в пресс-службе компании. - Благодаря сплошному покрытию 3G в перегонах Минского метро количество обрывов соединений снизилось практически до нуля. Сейчас объем передачи данных и голосовой трафик выросли в 2 раза.

Проект делали быстро: к октябрю 2018 года завершили подготовительные работы и начали монтаж оборудования, с апреля по май 2019 года провели поэтапный запуск связи в тоннелях. До того проект работал в тестовом режиме, с апреля 2016-го технологию испытывали в перегоне между станциями «Петровщина» и «Малиновка».

Что касается бесплатного wi-fi, то сейчас подключиться можно только на станциях «Октябрьская» и «Купаловская». Планируется, что до начала Европейских игр он появится еще на шести: «Петровщина», «Площадь Ленина», «Уручье», «Автозаводская», «Немига» и «Первомайская», а до конца 2019-го - на станциях «Площадь Якуба Коласа», «Академия наук», «Могилевская» и «Каменная Горка».

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На станциях метро стало светлее

Например, стало очень светло на довольно темной раньше «Октябрьской». В пресс-службе метрополитена говорят, что это плановые работы - просто заменили старые лампы на станциях на современные светодиоды. Но при разработке плана на год учитывали, что в июне будут Европейские игры, поэтому лучше все сделать именно в это время. Благодаря этому еще более яркими стали также станции «Площадь Якуба Коласа», «Институт культуры», «Фрунзенская», «Партизанская».

Также в дни Европейских игр скорректирован график: интервалы движения поездов сократят, а в день открытия и закрытия (21 и 30 июня) метро будет работать до 4 утра.

А КАК У НИХ?

В Московском метро работает мобильный интернет и связь на станциях метро и в тоннелях. Помимо этого, с 2014 года в поездах всех линий подземки стала доступна бесплатная сеть wi-fi.

А вот в метро Лондона работают так называемые hot-spots wi-fi - то есть точки, к которым можно подключить свое устройства и получить доступ в интернет. Но пользоваться им могут абоненты определенных операторов. Для этого нужна регистрация. Мобильный интернет доступен на станциях метро.

В метро Варшавы wi-fi нет, но на станциях и в тоннелях работает мобильная связь. Интернет есть, однако работает с перебоями.

В Киевском метро нет wi-fi. В метро связь есть и в тоннелях, и на станциях. На деле интернет работает с перебоями.