Парня обвиняют в экстремизме за четыре цифры на майке

26-летний минчанин приехал в Гродно на матч по хоккею, но на входе его остановили сотрудники милиции - сказали, что на матч не пустят, и попросили проехать в отделение. Там молодому человек рассказали, что на нем надета майка с экстремистским значением, а это нарушение.

- У сына 15 темных маек с белыми рисунками - это одна из них, подарок друга. Я даже не обращала на нее внимания: сама погладила эту майку, и сын поехал на хоккей, - рассказывает мама парня, Светлана. - На майке - четыре крупные цифры. Как потом объяснили сыну, они соответствуют буквам латинского алфавита, из которых складывается аббревиатура - расшифрованная фраза в переводе с английского обозначает оскорбление сотрудников милиции.

Речь идет о сочетании четырех латинских букв - первой, третьей, первой и второй. Аббревиатуру часто используют в криминальных кругах в Европе, в том числе как татуировку, употребляется она как фраза и тату среди европейских футбольных фанатов.

27 мая на парня составили протокол об административном правонарушении по статье «Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность». Возможное наказание - от 10 до 50 базовых величин.

В протоколе написано, что парень демонстрировал информационную продукцию, которая включена в республиканский список экстремистских материалов решением суда Оршанского района от 30 августа 2018 года. Эту аббревиатуру в Беларуси запрещено использовать вне зависимости от носителя, в том числе на флагах, шевронах, нашивках, одежде. При этом самих цифр, которые изображены на майке, в этом списке нет, есть только буквы.

В милиции ссылаются на экспертное заключение, в котором специалист указывает, что эти четыре цифры обозначают именно буквы латинского алфавита.

- Сын понятия не имел, что обозначают эти цифры - мы вместе с ним читали «Википедию» уже после того, как это произошло. Почему я должна знать какие-то аббревиатуры, которые используют британские заключенные? - возмущена собеседница. - Сын говорит, что не чувствует себя виновным.

По словам Светланы, дело уже передано в суд, скоро будет назначено заседание.

- Маршрутки ездят с таким номером, велосипеды выпускаются такой модели. Выходит, их всех нужно наказать?

Майку изъяли, по решению суда ее могут конфисковать.

- Времени жалко - очень много сил, переживаний ушло на эту неприятную историю. Человека можно было просто предупредить.