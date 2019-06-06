2019-06-06T12:15:26+03:00
Дом. Семья
КП Беларусь

Как сохранить зубы здоровыми?

«Клуб экспертов молока» создала компания «Савушкин продукт» в рамках социально-образовательной инициативы. Она направлена на укрепление здоровья белорусов и повышение уровня потребления ими молочных продуктов
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На заседаниях клуба, которые проходят ежемесячно в Бресте, обычные потребители встречаются со специалистами в сфере правильного употребления и приготовления молочных продуктов. В самом конце мая «Клуб экспертов молока» собрал своих участников уже в третий раз, чтобы обсудить здоровье зубов: от чего оно зависит, как правильно ухаживать за зубами и что нужно есть, чтобы зубы были крепкими.

Число участников встреч клуба растет, но атмосфера остается домашней и душевной: большой стол с новыми видами продукции от «Савушкин продукт», чай с молоком и обязательно, - дружеская беседа. У каждой встречи - новая тема для обсуждения– . В этот раз гости клуба обсуждали влияние молочных продуктов на здоровье зубов с экспертом в этой теме Анной Коропец,.

- Очень часто люди говорят: «Вы знаете, плохие зубы достались мне от родителей, это плохая генетика», - рассказала Анна. - На самом деле, согласно многочисленным исследованиям, здоровье зубов на 80% зависит от гигиены полости рта, на 15% - от питания и пищевых привычек и лишь на 5% - от наследственных и генетических факторов. Казалось бы, все знают золотые правила гигиены полости рта: чистка 2 раза в день, использование зубной нити и профессиональная гигиена раз в полгода-год. Однако по сложившейся привычке и вопреки здравому смыслу люди почему-то чистят зубы до завтрака, что категорически неправильно. Чистить зубы нужно после завтрака и перед сном. Причем вечерняя чистка - самая важная. Ночью замедляется слюноотделение, и если что-то из съеденного останется в полости рта, то микробы переработают это в кислоту, которая разрушает зубы. Вечерняя чистка должна быть идеальной!

Для поддержания здоровья зубов Анна Коропец советует выбирать продукты с низким содержанием сахара: сыр, творог, молоко, йогурты, а также рыбу, мясо, овощи и фрукты. При этом молочной продукции стоит уделить особое внимание. Несмотря на то что в каждом регионе Беларуси работает по несколько молочных заводов, проблема недостаточного потребления молока в нашей стране актуальна: среднестатистический белорус потребляет всего лишь 251 кг молока в год, тогда как норма, определенная Всемирной организацией здравоохранения, составляет 330 - 340 кг. Для сравнения: в Новой Зеландии на душу населения приходится 601 кг молока в год, в России - 236 кг, а в Китае, где молочная культураа только начинает развиваться, - всего 36 кг. Ситуацию с недостаточным потреблением молочных продуктов в Беларуси активно старается исправить «Савушкин продукт», в том числе и с помощью таких проектов, как «Клуб экспертов молока».

ГДЕ ВЗЯТЬ КАЛЬЦИЙ?

- Еще один фактор, который влияет на здоровье зубов, - минерализация слюны, - обратила внимание участников встречи Анна Коропец. - Слюна минерализуется из крови, а в кровь кальций поступает из продуктов питания. Наибольшее количество кальция содержится в молочных продуктах. Чтобы получить суточную норму кальция, необходимо выпить стакан молока, стакан кефира, съесть порцию творога, баночку йогурта, 50 граммов сыра. К сожалению, мало кто из нас за день съедает такое количество молочных продуктов. Самое высокое содержание кальция - в твердых сырах типа пармезан. Достаточно съесть 100 граммов такого сыра - и вы на 138% восполните суточную потребность в кальции.

Молочные продукты помогают восстановить кислотно-щелочной баланс во рту, что также напрямую влияет на здоровье зубов. Съели что-то сладкое? Устройте себе щелочной перекус. Для этой цели отлично подходят орехи, семечки и твердый сыр.

Помимо кальция, столь необходимого для здоровья костей и зубов, молочные продукты содержат комплекс витаминов и полезных микроэлементов: железо, магний, витамины A, B, C, D, E.

Мало кто знает, что содержащийся в молоке белок казеин образует на зубах защитную пленку и обеспечивает защиту от кариеса. А употребление йогурта без сахара, по утверждению японских ученых, нейтрализует бактерии, вызывающие неприятный запах изо рта и образование зубного налета.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ОСЕТИНСКИЙ ПИРОГ

На встречах «Клуба экспертов молока» участники не только получают от экспертов полезную информацию о правильном питании, но и пробуют оригинальные блюда, которые готовятся на основе молочных продуктов. Авторские кулинарные сюрпризы для «Клуба экспертов молока» готовит шеф-повар популярного в Бресте Times Cafe Леонид Стёпкин. В этот раз участники клуба попробовали вкуснейший осетинский пирог с сыром и шпинатом и узнали, как его приготовить в домашних условиях.

Фирменный рецепт Леонида Стёпкина, шеф-повара Times Cafe

Осетинский пирог с сыром и шпинатом

Ингредиенты:

Для теста:

Кефир «Брест-Литовск» 3,2%, 200 мл

Молоко «Савушкин» 3,2%, 100 мл (для опары)

Сухие дрожжи, 1,5 - 2 ч. л.

Сметана «Брест-Литовск» 26%, 2 ст. л.

Яйцо, 1 шт.

Мука, 500 г

Соль и сахар по вкусу

Масло «Брест-Литовск» 82,5%, 3 ст. л.

Для начинки:

Сыр «Брест-Литовск финский», 250 г

Сыр адыгейский «Савушкин», 250 г

Сливки 50 мл

Свежий шпинат

Приготовление:

1. Поставить опару: смешать 100 мл теплого молока, 1 ч. л. сахара, 2 ч. л. муки, дрожжи. Дать подойти 10 - 15 минут. Появится пенистая шапочка.

2. Вылить в миску с мукой, добавить кефир, яйцо, сметану, соль. Вымешать. Тесто разделить на три шара и поставить подходить на 1 - 1,5 часа.

3. Сделать начинку. Шпинат вымыть, ошпарить, обсушить и порубить. Сыры натереть на крупной терке. Все смешать в миске со сливками. Разделить массу на три части и сформировать три шара. Положить в холодильник.

4. Духовку нагреть до 200 градусов по Цельсию. Шар из теста слегка придавить. На него положить шар из начинки и тесто со всех сторон натянуть на этот шар, стянуть вверху и защепить. Размять шар в блин, в середине сделать дырку и печь примерно 20 минут. Следующий пирог делать, пока печется первый.

5. Готовые пироги вынуть, переложить на блюдо и сразу смазать топленым маслом и накрыть миской, большей по диаметру, чем блюдо с пирогом. Выкладывать пироги один на один.

- Для приготовления используется обычное пресное дрожжевое тесто, - поделился кулинарными секретами Леонид Степкин. - Начинка может быть самая разная, но в каждый рецепт обязательно входит сыр. Главный секрет приготовления осетинского пирога - начинки должно быть столько же, сколько и теста. Я использовал финский сыр от «Савушкин продукт». Он с легкой горчинкой, отлично подходит для этого пирога. Мне понравилось сочетание с адыгейским сыром, который также выпускает «Савушкин продукт». Я был в Грузии и там попробовал их сыры, аджику, хлеб… Все эти продукты совершенно не похожи на наши. А вот адыгейский сыр от «Савушкин продукт» очень похож, только соли в белорусском сыре меньше.

КАК РОЖДАЮТСЯ ПРОДУКТЫ

После дегустации осетинского пирога и новинок молочного ассортимента от «Савушкин продукт» участников встречи ждала увлекательная экскурсия по производственным цехам компании, где они своими глазами увидели процесс рождения разнообразных «савушкиных» продуктов. Процесс подготовки к входу в производственные помещения удивил всех, настолько серьезным и тщательным он был. В соответствии с санитарными нормами всем экскурсантам необходимо было заполнить нужные документы, надеть специальные халаты, шапочки и бахилы, снять украшения и тщательно продезинфицировать руки. Только так можно попасть на современное пищевое производство!

Главный технолог предприятия Татьяна Каташук рассказала о тонкостях производственного процесса, развенчала мифы и домыслы, которые волнуют потребителей молочных продуктов. После экскурсии сомнений не осталось: «Савушкин продукт» - высокотехнологичное современное производство, где передовые технологии находятся под строгим контролем высококлассных специалистов. Гости клуба убедились, что все продукты производятся исключительно из свежего коровьего молока, а в цехах - чистота и стерильность как в операционной: в блестящие металлические трубы можно смотреться будто в начищенные зеркала. Производственные процессы и нормы безопасности выверены и соблюдаются безукоризненно, а значит, продукции компании можно доверять.

СПРАВКА «КП»

Встречи «Клуба экспертов молока» проходят регулярно. Тема следующей встречи и регистрация участников объявляются заранее. Попасть на заседание клуба можно одним из трех способов:

1. заполнить заявку онлайн на странице проекта;

2. написать о своем желании компании «Савушкин продукт» в соцсетях;

3. просто позвонить по номерам 8 0162 47-09-74 или +375 44 593-14-66.

Поскольку количество мест на встрече ограниченно, то при большом числе желающих приглашения получат кандидаты, определенные методом случайной выборки.

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