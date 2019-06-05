Выбираем карту с кэшбеком: возврат до 10%, бесплатное оформление и экономия на отелях за границей

Что такое кешбэк?

С английского cashback переводится как «возврат денег». Карты с кешбэком работают так: вы расплачиваетесь ими, а банк возвращает вам определенный процент от потраченной суммы. Грубо говоря, на каждую покупку вы получаете небольшую скидку. Иногда кешбэк выплачивают живыми деньгами, а иногда - баллами или бонусами, которые можно потратить только в определенных магазинах.

В остальном карты с кешбэком не отличаются от любых других. Чаще всего это карты международных систем Visa или MasterCard с чипом (это повышает их безопасность) и бесконтактным интерфейсом (для оплаты достаточно приложить карточку к терминалу). С нее можно снимать деньги в банкомате, оплачивать услуги в инфокиосках и интернет-банке, платить за покупки, в том числе и за границей. Правда, кешбэк за платежи в других странах начисляется не всегда, это лучше уточнить в банке.

Как начисляется кешбэк?

Обычно кешбэк делится на две категории - стандартный, который начисляется на все расходы по карте, и повышенный. Он будет у магазинов, с которыми ваш банк договорился о повышенном возврате. При выборе карты нужно обратить на это внимание: самыми выгодными будут те, по которым возврат больше всего в тех местах, где вы активно тратите деньги. Стандартные возвраты по расходам в продуктовых магазинах - 0,5%, во всех остальных - в среднем 1%. А повышенные могут доходить и до 10%!

Но нужно учитывать один нюанс - МСС-коды. По ним банк определяет, где именно вы сделали покупку - в супермаркете, аптеке, кафе и так далее. Но в платежных терминалах, установленных в магазинах, эти коды могут быть запрограммированы по-разному, и это может вызвать путаницу. Особенно когда речь идет о повышенном кешбэке. Допустим, у вас есть карта, по которой вы получаете повышенный кешбэк в 3% за расходы на заправках. Но при этом в магазинчике на заправке может стоять терминал с кодом продуктового магазина, и тогда кешбэк вам вернут по правилам для магазинов продуктов - по ставке 0,5%. Более того, в одном и том же магазинчике могут быть установлены разные терминалы: один - с «продуктовым» кодом, другой - с «заправочным». Об этом могут не знать даже сами продавцы!

Как разобраться?

- Самый простой способ - позвонить нам сразу после совершения покупки. Мы можем посмотреть, по какому коду прошла операция, - сказали нам в контакт-центре одного из банков. - Еще можно дождаться выписки по итогам месяца, там будут обозначены коды всех покупок.

Со всех ли расходов я получу возврат?

Экономия по картам с кешбэком начинается, когда вы ими расплачиваетесь. За снятие налички в банкомате вернуть процент не получится. Кроме того, не будет кешбэка за платежи через ЕРИП, в банкомате, инфокиоске, на почте. Кроме того, кешбэка не будет за перевод с карты на карту или за платежи в интернете через систему «Веб Пэй» (ей пользуются многие белорусские интернет-магазины и операторы услуг).

Это общие моменты для всех карт с кешбэком. Но иногда банки могут устанавливать собственные ограничения: например, не возвращать деньги за покупки за границей или по определенным категориям расходов (например, за билеты на транспорт). Это лучше уточнять в конкретном банке.

Надо ли платить с кешбэка налог?

Да! Но только в случаях, когда возврат превышает 2%, и только с суммы превышения. Ставка стандартная - 13%. Банк сам вычтет нужную сумму и перечислит государству. Но переживать не стоит, налог в данном случае составит сущие копейки.

Допустим, вы потратили в продуктовом магазине 100 рублей. В этой сети кешбэк по вашей карте повышенный - 2,5%. По идее, возврат в этом случае составит 2,5 руб. Но с «лишних» 0,5 процентного пункта (то есть с 50 коп.) придется заплатить налог, а это примерно 7 коп. Такие налоги по карману бить не будут.

ЕСТЬ ВОПРОС

Как перевести деньги на карту с кешбэком?

Зарплатный пластик чаще всего самый простой, без плюшек и бонусов. И если вам хочется обзавестись картой с кешбэком, ее придется пополнять отдельно. Как это сделать? Пополнить карту всегда можно в кассе банка или через специальные терминалы с купюроприемником, которые установлены все в тех же отделениях банков. А можно перевести деньги на карточку через ЕРИП. Это можно сделать в интернет-банке, а комиссию за такой перевод не возьмут.

Чтобы сделать перевод, зайдите в дереве ЕРИП в раздел «Банковские, финансовые услуги», дальше - в раздел «Банки, НКФО», а дальше выбирайте нужный банк и пункт «Пополнение счета» (иногда - «Пополнение карты»). Скорее всего, понадобится знать номер договора, который вы заключили с банком, где у вас открыта карта, на которую вы хотите перевести деньги. Но этот номер можно будет сохранить в избранных платежах, и каждый раз искать его не придется.

Имейте в виду: при переводе через ЕРИП деньги могут зачислиться на счет только на следующий день, при этом с первой карточки они уже спишутся. Об этом надо помнить, чтобы вдруг не остаться без денег.

СЧИТАЛКА «КП»

Сколько можно сэкономить на картах с кешбэком?

Таких карточек сейчас великое множество, во многих банках есть сразу несколько разных предложений. Небольшой кешбэк может быть даже в обычных картах - просто в качестве одного из бонусов. Поэтому сравнить все карты с функцией возврата денег в одной таблице невозможно. Мы выбрали несколько вариантов, которые в первую очередь позиционируются именно как карты с кешбэком и предлагают больше всего возможностей сэкономить.