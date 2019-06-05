2019-06-05T12:27:13+03:00
Минск
КП Беларусь

День России в Минске: Белорусов ждут выступление Хора Турецкого, музыка Бутмана и джаз Долиной

В ближайшую субботу, 8 июня, в столице пройдет праздник и грандиозный гала-концерт, посвященный Дню России
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Посетители праздника воочию смогут увидеть насколько многонациональна страна-соседка.Посетители праздника воочию смогут увидеть насколько многонациональна страна-соседка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Гала-концерт у Дворца Спорта (с 14.00 до 22.00)

В концерте примут участие настоящие топ-исполнители: знаменитый «Хор Турецкого», звезда эстрадной и джазовой сцены Лариса Долина, оркестр Игоря Бутмана.

Разнообразной и интересной будет танцевальная часть - ансамбль танца «Лезгинка» из Дагестана, ансамбль народного танца им. Ф.А. Гаскарова из Башкортостана, ансамбль песни и пляски северно-западного военного округа из Ленинградской области и ансамбль танца «Каприс» из Калужской области. С хоровыми традициями русской культуры познакомят Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова и Рязанский Государственный хор им. Е.Г. Попова.

Знаменитый «Хор Турецкого» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Знаменитый «Хор Турецкого»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Будет и специальная программа для самых маленьких, ее подготовили артисты детской вокальной группы «Волшебники двора» и ансамбля «Радуга».

Праздник на территории Верхнего города (с 12.00 до 16.00)

В Верхнем городе пройдет праздник под названием «День многонациональной России», здесь будут работать свыше 20 тематических-интерактивных зон, среди которых - детская площадка, «Русь сказочная», «Спортивная площадка», «Город мастеров», «Добро пожаловать!», «Полевая кухня» и многие другие.

Впервые на спортивной площадке будут организованы показательные соревнования и мастер-классы федераций скейтбординга и уличной гимнастики «Воркаут», армреслинга. Все желающие, включая детей, смогут принять участие в традиционных «Веселых стартах», победители которых будут награждены памятными призами и сувенирами.

Мастер-классы проведут умельцы декоративно-прикладного искусства. Выставками традиционной народной культуры и национальных костюмов порадуют представители татаро-башкирской, чувашской, русской и дагестанской диаспор. Также можно будет продегустировать многонациональную кухню России.

На сцене в Верхнем городе выступят певцы, танцоры и музыканты, творчество которых отражает многообразие и богатство культуры России.

Мероприятия, проводятся Посольством Российской Федерации в Республике Беларусь и направлены на укрепление культурных связей и единства двух дружественных народов.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Дмитрий Мезинцев, Посол России в Беларуси: «День России станет подтверждением атмосферы дружбы и душевного тепла»

- Дмитрий Фёдорович, 3 июня вы официально стали новым послом. Какое мероприятие станет для вас одним из первых на новом посту?

- Их будет немало, но одно из первых - это праздник, посвященный Дню многонациональной России. Мы очень благодарны белорусским коллегам за возможность провести на двух площадках в Минске концерты ведущих российских творческих коллективов из Москвы и Санкт-Петербурга и из регионов. Уверен, запоминающимися для минчан, для гостей города будут выступления хора Михаила Турецкого, ждет белорусскую публику уникальная музыка Игоря Бутмана, песни Ларисы Долиной, ожидаем большое число танцевальных коллективов и хоровых ансамблей из российских регионов.

Дмитрий Мезинцев уже приступил к работе. Фото: council.gov.ru

Дмитрий Мезинцев уже приступил к работе. Фото: council.gov.ru

Мы надеемся, что этот гала-концерт в День России на белорусской земле станет еще одним подтверждением атмосферы дружбы и душевного тепла и особого характера российско-белорусских отношений.

Из интервью газете «Известия».

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