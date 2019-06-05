Белорусские барабанщики – в книге рекордов Гиннеса

Недавно в Санкт-Петербурге установили новый рекорд, который будет внесен в Книгу рекордов Гиннеса. 556 барабанщиков одновременно исполнили крещендо. Они выстукивали ритм с постепенным нарастанием силы звучания. Гиннесовский диплом приехал и в Беларусь – в Оршу. Его привезли руководители ансамблей барабанщиков Drum Show (ДШИ №2) и Drum Shock (ДШИ №3) Николай и Антон Железняковы.

Всего в питерском шоу участвовали 19 барабанщиков из Орши и Барани. В коллективе, который возглавляет Николай Железняков, занимаются девушки от 8 до 18 лет, а его сын Антон руководит ансамблем юношей. В Питере юные барабанщицы в прошлом году уже были – участвовали в конкурсе «Ударная волна» и получили диплом третьей степени. Тогда же ансамбль пригласили участвовать в параде во время Дня города в Санкт-Петербурге и в установлении рекорда России по одновременной игре на ударных инструментах. Тогда одновременно отбарабанили 806 человек.

- На этот раз условия были другими – нужно было не просто одновременно играть, а исполнить крещендо. Барабанщики выстроились вдоль Гостиного двора и выбивали дробь, вступая в игру друг за другом по команде тамбурмажора, - рассказал Николай Железняков. – Из 1112 участников парада для установления рекорда отобрали 556 – тех, кто играл на малых барабанах. И накануне провели всего одну репетицию.

Жюри во главе с арбитром Гиннеса Парвином Пателем было придирчивым, но рекорд все же утвердило. Предыдущий рекорд по массовому крещендо установили всего три месяца назад в Сан-Паулу. Там барабанов было чуть больше сотни.

В Орше теперь есть вот такой сертификат, подтверждающий, что барабанщики набарабанили на рекорд Гиннеса. Фото: личный архив Николая Железнякова.

-Я счастлив, дети счастливы! – не скрывает эмоций Николай Валентинович. – Девочки только на третий день полностью осознали, что они попали в Книгу рекордов Гиннеса. А еще мы выиграли приз – большой белый барабан, очень дорогой и красивый. Хотели еще и палочки выиграть, но палочек нам не досталось.

Сейчас будет рекорд! Фото: из личного архива Николая Железнякова.

В Питер белорусские барабанщики приехали с флагами Беларуси, Витебской области и Орши. Фото: личный архив Николая Железнякова.