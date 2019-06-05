2019-06-05T15:05:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Картошку называл «своей спасительницей»

Наш дед, мой отец, гвардии майор Сапожников Константин Павлович, таксист. Воевал в гвардейской Таманской дивизии. О войне не любил вспоминать. Но картошку называл «моя спасительница». Почему? Вот его короткий рассказ
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О войне не любил вспоминать. Фото: pixabay.comО войне не любил вспоминать. Фото: pixabay.com
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- Воздух! – и все побежали к укрытию. Самолеты летели на бреющем. Папины однополчане добежали до укрытия. Дверь закрыли, задраили. А он запутался в картофельной ботве. Пытался разрезать ее перочинным ножиком. Руки дрожали. Думал, что все спаслись в укрытии. Что он один на поле, а над ним – тучи врагов. Противник смеялся, глядя вниз. А бомбу положил в укрытие, где были все…

Осталась огромная воронка. Глубокая. А снизу – дымок, как от папиросы. И больше ничего. И никого. Знамя сохранилось в штабе. Бригаду расформировали. Продолжать воевать с другими танкистами из резерва. Служил в Беларуси, в группе советских войск в Германии. Умер майором гвардии. Похоронен здесь же.

Карелина Татьяна Константиновна, г. Минск.

Мы ждем ваши письма на электронный адрес: pobeda@phkp.by и на почтовый адрес: 220005 Минск, а/я 192, с пометкой «Награда моего деда».

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