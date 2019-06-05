Картошку называл «своей спасительницей»

- Воздух! – и все побежали к укрытию. Самолеты летели на бреющем. Папины однополчане добежали до укрытия. Дверь закрыли, задраили. А он запутался в картофельной ботве. Пытался разрезать ее перочинным ножиком. Руки дрожали. Думал, что все спаслись в укрытии. Что он один на поле, а над ним – тучи врагов. Противник смеялся, глядя вниз. А бомбу положил в укрытие, где были все…

Осталась огромная воронка. Глубокая. А снизу – дымок, как от папиросы. И больше ничего. И никого. Знамя сохранилось в штабе. Бригаду расформировали. Продолжать воевать с другими танкистами из резерва. Служил в Беларуси, в группе советских войск в Германии. Умер майором гвардии. Похоронен здесь же.

Карелина Татьяна Константиновна, г. Минск.

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