Выполнял личное задание Маршала Жукова, а узнал об этом только перед получением Ордена

Я бы хотела поделиться воспоминаниями моего отца, Чеботаря Георгия Васильевича. Он отправился на войну, будучи студентом Киевского лесотехнического института, участвовал в боях на Курской дуге, Сиваше, под Белгородом и Орлом.

В 1944 году в составе 782-го Отдельного разведывательного артиллерийского дивизиона Первого Белорусского фронта Георгий Васильевич принимал участие в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. И вот как он сам вспоминает это время:

«Я горжусь, что однажды мне лично пришлось выполнять задание по привязке наблюдательного пункта для Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Это было уже на территории Белоруссии, когда он прибыл по заданию Ставки для координации действий 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов при выполнении операции «Багратион». О том, что это было личное задание, я узнал, конечно, позже, когда оно было выполнено и доложено. А вот мой комбат, видимо, догадывался о заказчике, поэтому, получив от меня координаты НП и все расчеты к ним, взялся вручить их лично. Но, когда мы прибыли на место, то услыхали повелительный голос: «Не надо комбата, пусть вручит сам исполнитель!» К нам вышел адъютант в чине полковника, взял бумаги, велев нам подождать, а сам зашел в блиндаж. Через некоторое время вышел оттуда и сказал: «Все хорошо, данные совпадают». А комбату велел: «Исполнителей представить к награде! Это приказание самого…». Потом мы узнали, что это был сам – Жуков Георгий Константинович. Через некоторое время я получил орден «Красная Звезда», а мои подчиненные, участники этой работы, – медали «За отвагу».

В нашем доме в Минске на почетном месте стоит рамочка с папиными наградами. 40 лет он проработал преподавателем Полоцкого лесного техникума, до конца своих дней оставался коммунистом, очень честным и порядочным человеком и примером для подражания своим детям и внукам.

Мы ждем ваши письма на электронный адрес: pobeda@phkp.by и на почтовый адрес: 220005 Минск, а/я 192, с пометкой «Награда моего деда».

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