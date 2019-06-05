Кучма вновь приехал в Минск, чтобы добиться мира на Донбассе

Леонид Кучма несколько лет представлял на переговорах Украину, но в октябре прошлого года решил закончить эту миссию. Но уже новый президент Владимир Зеленский попросил его о помощи. И опытный политик не отказал.

А начался визит Кучмы со встречи с Александром Лукашенко. Белорусский президент тепло приветствовал гостя, обнял его и сказал:

- Политика, Леонид Данилович, вас не отпускает никак. Но это к лучшему: вы же все-таки президент Украины (бывших не бывает), хочу вам сказать, что в прошлом году товарооборот - основа отношений - только официально зарегистрированный - 5,5 млрд долларов. Что касается политики, она не изменилась. Вы знаете мои подходы, знаете подходы белорусов по отношению к Украине и украинцам. Я думаю, вы мне много чего расскажете после последних событий. С вашим опытом вы, естественно, оцениваете эти события под определенным политическим углом. Буду очень рад услышать. Словом, я рад вас здесь видеть. И несмотря на то, что я сегодня в командировке должен быть, перенес ее ради того, чтобы встретиться с вами и обсудить те вопросы, которые должны решаться в двустороннем, а может, и многостороннем форматах.

Леонид Кучма в свою очередь рассказал о значении Минска как площадки для переговоров.

- Роль и место Минска в работе трехсторонней контактной группы имеет колоссальное значение, - цитирует Кучму БелТА. - Вы, наверное, хорошо знаете, что раздавались многие голоса, что надо куда-то перенести. Это абсолютный абсурд, который не имеет под собой никаких оснований. Минск выбран, это единственное место, где можно проводить нормальный диалог. А с учетом того, как относится власть Беларуси к этим процессам, так вдвойне. Для меня лично всегда радость быть в Минске, в вашей прекрасной стране, встречаться с президентом, к которому я отношусь с огромным уважением.

Кучма уверен, что нужно совместно решать те проблемы, которые сейчас есть в Украине.

- И мы в этом рассчитываем и на помощь персонально президента и Беларуси, - отметил представитель Украины.

К слову, в октябре 2018 года 80-летний Кучма уходил из состава группы из-за возраста и здоровья.

- Когда я приезжаю домой, я двое суток отхожу от этих встреч, а там перед каждой встречей обязательно - таблеточку успокаивающую под язык, - говорил украинский политик. - Там слишком трудные разговоры. Тем более когда ты знаешь, что результата нет: принимаем решение с 1 сентября объявить перемирие, а оно не выполняется.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Владимир Зеленский: «Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров»

Новый президент Украины Владимир Зеленский с первым официальным зарубежным визитом отправился в Брюссель. Выступая в штаб-квартире НАТО, он сказал, что задачей его государства по-прежнему является полноценное членство в ЕС и НАТО.

- Мы готовы вести переговоры с Россией, мы готовы выполнять Минские соглашения, но вначале мы должны быть в состоянии защитить себя и повысить нашу обороноспособность в политическом, военном и экономическом плане.

Напомним, Минские соглашения были подписаны в 2015 году Украиной, Россией, Францией и Германией. Целью этого документа было урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины.

- Мы говорим о прекращении огня, нам нужно произвести обмен военнопленными и обсудить другие вопросы, - добавил Зеленский.

Спустя день Зеленский рассказал об обстрелах украинских позиций на Донбассе. Погибли трое военнослужащих, еще три человека получили ранения.

- Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии, - написал он в своем Facebook. Президент добавил, что намерен обсудить с европейскими коллегами открытую демонстрацию этой агрессии. - А украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы.