Танцуют все: перед «Славянским базаром» объявлены бесплатные тренировки в Минске

Впервые за всю историю существования «Славянского базара» фестиваль будет не только петь, но и танцевать! Большой Dream Dance Fest пройдет 14 июля на площади Победы – главной площади города. В танцевальной битве схлестнутся танцоры разных хореографических направлений. И из разных стран!

Но белорусы смогут начать танцевать раньше. За месяц до феста в Минске пройдет несколько открытых тренировок во дворике Верхнего города. Занятия пройдут по субботам, а попасть на них смогут все желающие совершенно бесплатно.

Первую тренировку в рамках «Славянского базара» проведут солисты группы «Да Винчи» Екатерина Раецкая и Денис Дудинский вместе с профессиональными хореографами танцевального центра El Gato Dance Center. Она пройдет 8 июня. Артисты признаются: «Славянский базар» – наше любимое событие лета, фестиваль искусств во всех смыслах! Он объединяет не только людей, но еще и соединяет виды, стили и жанры. Так хорошо, что в этом году появится и Dream Dance Fest, ведь танец – это популярнейшее направление искусства, к которому можно присоединиться просто из любви к музыке и постоянному движению!»

Солисты группы "Да Винчи" танцевали и на прошлом "Славянском базаре"

Солисты группы «Да Винчи» не волнуются: Екатерина танцует еще со школы, она много лет посещает группу по фламенко и не один час провела в танцклассах. А Денис признается: «Меня хореография, как раз на «Славянском базаре» и застала»! В прошлом году пара должна была станцевать танго на закрытии фестиваля. Артисты ответственно ходили на репетиции, но на сцене все равно устроили легкую импровизацию.

Вторая тренировка пройдет 15 июня. Ее проведет Любовь Черкашина, титулованная гимнастка и тренер. Сборная по гимнастике как раз готовится ко II Европейским играм и спортсменки покажут несколько «фишек» с тренировок. «Мы очень рады поддержать Dream Dance Fest, потому что такие конкурсы и соревнования с приглашением коллективов из разных стран дают возможность не только обменяться опытом, но и найти новых друзей, через танец как язык, доступный всем, рассказать про нашу страну и культуру. Танцоры и гимнасты – те люди, которые привыкли жить в движении и ритме и оттачивают технику по 6-7 часов в день! После таких тренировок, честно признаюсь, сил уже не хватает ни на какие танцы, но 15 июня постараюсь наверстать!»

Любовь Черкашина продемонстрирует "фишки" с тренировок ко II Европейским играмФото: Павел МАРТИНЧИК

А наверстать Любови Черкашиной поможет коллега Юлия Сувалова, одна из участниц «Танцев» на ТНТ.

Третье занятие пройдет в Витебске 14 июля. В программу войдут конкурсные просмотры и мастер-классы, общение с топовыми хореографами и танцевальные батлы, а также масштабный турнир по Just Dance – 12 часов музыки и хорошего настроения.

Участие в конкурсе могут принимать коллективы учреждений образования и культуры, частные школы и студии. В общем, абсолютно любые танцевальные образования нашей страны и зарубежья! Оставить заявку можно на сайте festivali.by и в социальных сетях проекта. Количество участников ограничено, поэтому организаторы советуют поторопиться.

- Танцы – это ведь не просто спорт, а радостное времяпрепровождение в непринужденной атмосфере. Мы делаем этот проект из большой любви к танцам и верим, что достаточно мечты научиться танцевать, азарта и удобной одежды, чтобы стать одним из людей, навсегда влюбленных в танец, – уверен автор и координатор проекта DDF Александр Лавринович. – Большая удача и ответственность быть первопроходцами, поэтому хочется поблагодарить Дирекцию фестиваля и лично директора Глеба Лапицкого, которые совместно с нами разработали и уже можно сказать воплотили в жизнь давнюю мечту многих танцоров! Также всех партнеров, которые вместе с нами убеждены, что танец – это не только спорт, но и искусство для каждого! Вместе мы разрабатываем интересные активности на нашей конкурсной площадке. Всем пришедшим будет не скучно!

Фото: организаторы

КОГДА?

8 июня, 11.00, 15 июня, 10.00, 14 июля – весь день

ГДЕ?

8 и 15 июня - ул. Революционная, 7 (Красный дворик). 14 июля - Витебск, пл. Победы

ЦЕНА ВОПРОСА?

Вход свободный

Справки по телефону: +37529 846-67-67

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