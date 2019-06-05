За выезд на «полосу Игр» можно лишиться прав?

Как и обещали в ГАИ, в Минске для удобства проведения Европейских игр изменили схему движения на некоторых улицах. Минские автовладельцы уже замечают новый элемент дорожной разметки в виде большой буквой А и подписи Minsk 2019. Как объясняют в ГАИ, это выделенные полосы для транспорта, который обслуживает Евроигры. Мол, это сделано по просьбе организаторов, так как спортсменов нужно привозить из мест проживания на спортивные объекты максимум за 20 минут. Остальным водителям на эти полосы заезжать запрещено. Выделенные полосы появились на трех магистралях: на Немиге, проспектах Победителей и Дзержинского. Причем на последнем «полосу для Игр» выделили не справа, а слева!

А еще на Дзержинского до окончания Игр запретили пять левых поворотов: если ехать в центр, теперь нельзя повернуть на Голубева, Уманскую, Есенина, Щорса и Хмелевского.

Новый элемент дорожной разметки в виде большой буквой А и подписи Minsk 2019.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Компенсационные левые повороты будут реализованы путем вынесения через правый поворот: в районе этих перекрестков нужно будет повернуть направо, доехать до разрыва, там развернуться и потом пересечь проспект Дзержинского. Либо развернуться можно будет на ближайших многоуровневых развязках, - сообщил начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун. А еще во время Игр простым водителям нельзя будет с Немиги выехать на Победителей.

А что говорят ПДД?

Важно знать, что последний раз ПДД Беларуси менялись еще в 2015 году, хотя тогда Минск еще и не помышлял ни о каких Европейских играх. Поэтому в нынешних ПДД разметки с большой буквой А и подписью Minsk 2019 попросту не существует.

- С одной стороны, если такого знака нет, значит, его можно игнорировать, - рассказал «Комсомолке» один из автомобильных экспертов. - С другой стороны, в составе нового знака есть просто буква А: она обозначает полосу, выделенную для маршрутных транспортных средств. И тогда можно считать приписку Minsk 2019 просто мусором на дороге, поэтому формально это полоса - именно для маршрутных транспортных средств, и выезжать на нее другим водителям запрещено правилами. Но кому тогда можно? Согласно ПДД, маршрутное транспортное средство - это автобус, троллейбус, трамвай, иное транспортное средство, осуществляющее движение в регулярном обычном, скоростном сообщении, в том числе экспрессном, движущееся по установленному маршруту с обозначенными остановочными пунктами. Будет ли являться транспорт, обслуживающий Европейские игры, маршрутным - большой вопрос.

Выделенные полосы появились на трех магистралях: на Немиге, проспектах Победителей и Дзержинского.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Оказалось, создание таких выделенных полос предусмотрено указом президента «О мерах безопасности в период проведения II Европейских игр» от 20 мая. Указ, помимо прочего, предусматривает «выделение специальных полос движения - конструктивно или путем нанесения символики Европейских игр - для остановки, стоянки, движения транспортных средств, задействованных в обеспечении проведения Европейских игр и имеющих цветографическую окраску с использованием символики Европейских игр. Остановка, стоянка, движение иных транспортных средств на специальной полосе движения запрещаются и влекут ответственность, предусмотренную за нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части в соответствии с законодательными актами». То есть фактически президент своим указом приравнял «полосу для Игр» к полосе для общественного транспорта - со всеми вытекающими последствиями (см. «БУДЬ В КУРСЕ»).

В указе отмечается, что эта мера будет действовать с 17 июня по 2 июля.

Как объясняют в ГАИ, это выделенные полосы для транспорта, который обслуживает Евроигры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кто это придумал?

Судя по всему, идею подсмотрели в Баку, где в 2015 году прошли первые Европейские игры. Выделенные «полосы Европейских игр» там маркировались желтым фирменным логотипом и надписью Baku 2015. Тогда официально заявили, что за выезд на эти полосы будут штрафовать на 20 манат (28 белорусских рублей) за нарушение разметки. Местные СМИ писали, что для этого специально ужесточили ПДД. Позже в Управлении дорожной полиции отчитались: за две недели там оштрафовали 1800 водителей.

Остановка, стоянка, движение иных транспортных средств на специальной полосе движения запрещаютсяФото: Павел МАРТИНЧИК

БУДЬ В КУРСЕ

Что грозит за выезд на полосу для маршрутного транспорта и «полосу Игр»?

Согласно части 6 статьи 18.14 КоАП, за невыполнение требований разметки или нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части предусмотрено наказание от предупреждения до штрафа в 127 рублей. Если такое же нарушение совершить повторно в течение года, грозит штраф от 51 до 204 рублей. Но самое неприятное, если выезд на такую полосу создаст аварийную обстановку: тогда штраф составит от 127 до 510 рублей, к тому же могут лишить прав на срок до года. Важно знать, что под созданием аварийной обстановки понимаются действия одних участников дорожного движения, вынудившие других его участников изменять скорость, направление движения или принимать иные меры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других лиц. Иными словами, если из-за вас кто-то другой, например, притормозил, есть вероятность расстаться с правами.