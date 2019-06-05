Долги белорусов банкам перевалили за 12 миллиардов рублей

Наращивать кредитные обороты белорусы начали с сентября 2016 года. На тот момент общая сумма задолженности составляла скромные по нынешним меркам 6 млрд 830 млн рублей. За прошедшие 33 месяца белорусы увеличили эту сумму почти в два раза. По данным Нацбанка, на 1 мая этого года жители страны были должны банкам 12 млрд 181 млн рублей! Это на 208 млн больше, чем месяцем ранее.

В эту сумму входят как потребительские кредиты (в том числе - карты рассрочки), так и кредиты на недвижимость. Обе эти категории по отдельности тоже приросли. Задолженность по потребительским кредитам на 1 мая составляла 4 млрд 685 млн рублей и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 123 млн. Задолженность по кредитам на недвижимость оказалась больше - 7 млрд 496 млн рублей. Но и прирастает она медленнее, по сравнению с апрелем - на 85 млн.

Общая же сумма получилась внушительная, в пересчете - около 6 млрд долларов, а ведь золотовалютные резервы Беларуси на 1 мая этого года составили 7,5 млрд долларов. Пора ли волноваться?

- Сохраняются две тенденции, о которых можно было говорить уже с прошлого года. Во-первых, кредитование физических лиц растет, во-вторых, темпы этого роста замедляются, - говорит старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - То, что кредитование физлиц растет, - это естественный процесс на фоне роста как средних зарплат, так и реальных располагаемых доходов населения. Чем больше у человека официальные доходы, тем на большую сумму кредита он может рассчитывать. С другой стороны, то, что эти темпы замедляются, тоже нормально и естественно. К этому банки подталкивает Нацбанк, немножко ужесточая условия выдачи кредитов, чтобы в будущем не произошло перегрева. Сейчас на рынке кредитов физлицам ситуация чуть ли не идеальная. Там очень низка доля плохих просроченных кредитов, особенно по сравнению с тем, что происходит с кредитами предприятий. Но при этом Нацбанк смотрит в будущее и хочет, чтобы доля плохих кредитов не выросла. Поэтому регулятор старается чуть-чуть охладить рынок, чтобы если кредиты и росли, то потихоньку, и в конце концов их объем вышел на какое-то плато.

- Может ли Нацбанк, глядя на рост кредитования, как-то дополнительно ужесточить правила выдачи кредитов?

- Теоретически это возможно. Но надо понимать, что если такое решение будет принято, то Нацбанк будет смотреть не только на объем выданных кредитов, но и на то, что происходит с экономикой в целом, как растут реальные доходы и насколько они соотносятся с производительностью труда, что происходит на валютном рынке и так далее. Это комплексное решение.