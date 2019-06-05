38-летний Александр Глеб ушел из БАТЭ. Конец карьере?

В конце прошлой недели борисовский клуб сообщил, что действие контракта с Александром Глебом прекращено по соглашению сторон. Причины в клубе не комментируют. Сам футболист на наш звонок ответил: сказал, что у него все хорошо, он улетает и лучше перезвонить ему через несколько дней.

Учитывая игровой простой, в матче Беларусь - Германия (он пройдет в Борисове 8 июня) Глеба мы не увидим, его в расположение сборной не вызвали.

- С ним не общался после того, как он покинул БАТЭ, в ближайшее время поговорим, узнаю о его планах, - сказал главный тренер Игорь Криушенко. - Тем более до этого часто общались. Решение о расставании немного неожиданное. Но каждый принимает решение сам, что-то комментировать сложно.

20 лет назад Александр Глеб начинал карьеру в БАТЭ, где оказался после легендарной СДЮШОР «Динамо», которая тренировалась на асфальте. С тех пор футболист четыре раза (!) возвращался в клуб. В феврале Глеб осуществил одно из давних желаний - вновь сыграл на стадионе «Арсенала» в Лондоне; местная публика его хорошо помнит и устроила овацию.

Александр Глеб: «Арсенал» всегда в моем сердце»

Казалось, дальше хавбек вместе с «желто-синими» продолжит поход за чемпионским титулом. Но с марта он сыграл лишь три неполных матча - один в Кубке Беларуси, один в Суперкубке и один в чемпионате. Отсутствие Глеба даже в заявке на матчи тренер БАТЭ Алексей Бага объяснял то травмами, то ротацией.

С одной стороны, такое внезапное расставание выглядит странно, с другой - это старая история. Ведь в ноябре и феврале в играх Лиги Европы с теми же «Челси» и «Арсеналом» Глеб выглядел здорово, хотя и не был в оптимальной форме: когда он играет на заполненных стадионах с сильными соперниками, он словно расцветает. Но когда надо ехать, например, в Мозырь или Слуцк, где собирается в лучшем случае чуть больше тысячи зрителей, а соперник не играет, а отбивается, Глеб начинает хандрить: не тот уровень и азарт.

К тому же могут быть вопросы, как вписать Глеба в игровую схему: он может протащить мяч, отдать гениальный пас, но не всегда получается отрабатывать на сто процентов в обороне. То есть под него надо выстраивать тактику. Не всегда рационально, когда многое подстраивается под одного игрока.

При этом желающих заполучить Глеба в свою команду немало, например «Ислочь», которая еще пару лет назад боролась в Высшей лиге за выживание, а сейчас - в группе лидеров. К тому же два года назад футболист был в качестве специального гостя на мероприятии к 10-летию клуба. Глеб и главный тренер Виталий Жуковский близко общаются. Зная их хобби, можно вспомнить пословицу: рыбак рыбака видит издалека.

Пока Глеб в раздумьях. В мае он сказал каналу «Беларусь 1», что в июне в его семье будет пополнение - еще одна дочка.

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Очевидно, его хлопоты сейчас связаны не только с продолжением (или завершением) карьеры. В болельщицкой среде настроения двоякие: вроде бы и хочется еще увидеть в деле белорусского футболиста, обладающего таким талантом, но и решение повесить бутсы на гвоздь и наслаждаться жизнью найдет понимание.

Глебу 38 лет. Есть немало футболистов, которые в такие годы продолжают играть. 41-летний Буффон готовится к еще одному сезону в ПСЖ, Самуэль Это’О в 38 лет все еще пылит в чемпионате Катара и не намерен останавливаться, 40-летний Эшли Коул этот сезон доигрывал в «Дерби Каунти» и до последнего боролся за выход в Премьер-лигу, 41-летний Лусио играет в чемпионате Бразилии, еще один ровесник Глеба Давид Вилья выступает в чемпионате Японии. Так что - какие его годы?!

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