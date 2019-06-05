Купить страховку на авто скоро можно будет онлайн. Возить ее с собой не нужно

11 мая 2019 года вышел долгожданный указ о страховании, который изменяет некоторые его важные правила. Ведь, как оказалось, все больше белорусов предпочитают заранее подумать о несчастьях: только за четыре месяца этого года количество договоров увеличилось на 14% по сравнению с прошлым годом.

«Комсомолка» посмотрела, что изменится с 1 сентября.

Лимит европротоколов подняли до 800 евро, а электромобилям страховка стала дешевле

Изменится страховая сумма для некоторых типов авто. Сейчас годовая страховка для электромобилей стоит 43,1 евро, а с 1 сентября станет 23,9 евро. Для гибридных авто страхование подешевеет с 59,7 до 33,2 евро в год.

Не вызываете ГАИ при аварии, а предпочитаете оформить ДТП по европротоколу - лимит страховой выплаты будет составлять уже не 400, а 800 евро. Что примечательно, официально изменения вступят в силу только 1 сентября, но страховые выплаты по новым правилам будут возмещать и по договорам, которые заключены до этого момента.

Договоры можно будет заключать в электронном виде

Это касается договоров внутреннего страхования - например, страхования автомобилей (гражданской ответственности владельца. - Ред.). Если же вы выезжаете за рубеж на машине, зеленую карту по-прежнему нужно будет покупать в бумажном виде.

- Мы нацелены на то, чтобы максимально уйти от бумажных носителей по всем видам страхования. С 1 сентября гражданин сможет заключить договор страхования в электронном виде при посещении сайта страховой компании. Причем ему не нужно будет возить с собой документы. Если сотруднику ГАИ потребуется договор, он проверит его наличие в базе бюро по транспортному страхованию, - делится планами начальник главного управления страхового надзора Минфина Сергей Осенко.

Кстати, договор медстрахования, который нужен для поездок за границу, также можно заключить онлайн, его делают некоторые банки и страховые фирмы. Распечатать его понадобится, к примеру, при получении визы (хотя у консульств бывают разные правила). Если вам понадобится медпомощь за границей, достаточно будет того факта, что договор у вас заключен.

В цене ремонта после ДТП не будет учитываться износ некоторых деталей

Раньше, если при ДТП вы повредили деталь автомобиля, ее стоимость рассчитывали исходя из степени износа. Теперь не будет уменьшаться стоимость поврежденных изношенных деталей рулевого управления, тормозной системы и систем активной безопасности. Сейчас конкретный перечень таких деталей находится на утверждении.

- Это связано с безопасностью автомобилей, чтобы стимулировать людей, которые ремонтируют свой автомобиль, ремонтировать их новыми качественными запчастями, а не искать бывшие в употреблении в целях экономии, - рассказал замгендиректора Белорусского бюро по транспортному страхованию Сергей Рабецкий.

Тарифы обязательного страхования стали ниже

Немного снизится стоимость трех видов обязательного страхования - страхование строений, принадлежащих гражданам (с 0,14 до 0,13% от страховой суммы); гражданской ответственности управляющих в делах о банкротстве (с 0,8 до 0,6%); ответственность коммерческих риелторских организаций за причинение вреда, связанного со своей деятельностью (с 1,75 до 0,6%).

Минимальный срок некоторых договоров сделали еще меньше

С трех лет до года сократят минимальный срок договора страхования жизни и дополнительной пенсии (это когда вы работаете, но уже начали делать дополнительные отчисления на пенсию в будущем). Теперь заключить договор страхования дополнительной пенсии можно не позже чем за один год до ее начала, а не за три года, как было ранее.

К слову, белорусы все чаще страхуют жизнь.

- Ранее добровольное страхование жизни не превышало 2% в общем портфеле страхования, теперь эта цифра доходит до 9%, - рассказывает Сергей Осенко.

Сейчас страхованием жизни в Беларуси занимаются всего две компании - частная и государственная, но в планах - привлечь на белорусский рынок иностранных инвесторов.

КСТАТИ

Новые правила облегчат жизнь и самих страховых организаций. Например, теперь их минимальный уставный фонд зафиксировали в размере 11 млн рублей, а значит, его не надо постоянно пересчитывать из-за колебания курса (ранее он был в валюте - 5 млн евро). А коммерческие организации, которые ранее платили за предоставление им документов из судов, ГАИ, милиции, теперь будут получать их бесплатно. Раньше такое право было только у государственных страховщиков.