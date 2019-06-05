Белорусский певец погиб от удара током от микрофона на концерте в санатории

5 июня финалист «Академии талантов» на канале ОНТ певец Leo Nardo выступал с несколькими песнями на презентации своего будущего концерта в санатории под Рогачевом на Гомельщине. Во время номера Leo Nardo, предположительно, ударило током – артист взял микрофон и вдруг перестал дышать. Известно, что те, кто был рядом, а затем и прибывшая бригада скорой помощи более получаса боролись за жизнь мужчины, но, к сожалению, спасти его не удалось.

Коллеги, которые работали с ним в этот день, говорят, что на их выступлениях техника не давал никаких сбоев. Сейчас в произошедшем разбирается следствие.

Артист на телесъемке. Фото: страницы Leo Nardo в Фейсбуке

Настоящее имя певца – Василий Бущик. Он писал о себе, объявляя краудфандинг на запись новой песни, что началом своей певческой карьеры считает участие в первой «Академии талантов» на ОНТ. Затем он выступал в составе Театра песни Ирины Дорофеевой, немало гастролировал с Аленой Ланской, Анастасией Тиханович и другими артистами. Исполнял как чужой хитовый репертуар, так и свои композиции.

В последнее время у артиста было много концертов. Фото: страницы Leo Nardo в Фейсбуке

В последнее время Leo Nardo высупал сам. Также он выступал на концертах благотворительного фонда имени Александра Тихановича «Спирос» в детдомах, хосписах, домах-интернатах. Накануне трагической гибели певец как раз и побывал с таким выступлением в деревне Тарасики Борисовского района для жителей психоневрологического интерната.

31 мая Leo Nardo написал у себя в Фейсбуке: «Хорошая весна получилась! Сплошные гастроли по рекам и самым красивым уголкам нашей маленькой Беларуси. С последним днём весны!!!!!» К сожалению, эта весна оказалась для артиста последней.

Накануне трагедии певец выступил с концертом для пациентов психо-неврологического интерната в Борисовском районе. Фото: страницы Leo Nardo в Фейсбуке

КСТАТИ

По одной из версий, «Песняры» во главе с Владимиром Мулявиным и вырастили свои знаменитые усы для предотвращения таких ударов током. Не ясно, какое они имеют отношение к заземлению, но, возможно, так появлялся естественный барьер, чтобы петь подальше от микрофона. По крайней мере, музыканты «Песняров» рассказывали, что несовершенная советская аппаратура однажды била током Валерия Мулявина, брата лидера ансамбля.

Не все артисты коллектива подтверждают такую легенду о знаменитых на весь СССР усах. По другой версии, сначала они появились у Мулявина еще до «Песняров» (что подтверждают фотографии) как часть имиджа. А уж затем счастливо помогли и другим участникам коллектива слиться с хрестоматийным образом белоруса. Впрочем, легендой среди советских ВИА была история артиста одной из филармоний в глубинке России, которого насмерть ударило током на сцене.

Не секрет, что и сегодня многие артисты стараются иметь дело даже с надежной современной аппаратурой, стоя на резиновых ковриках. Так делают, к примеру, System Of A Down и наши Naviband. Не отстают от них и обставленные всевозможной электроникой ди-джеи.