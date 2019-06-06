Армия подала в суд на райисполком из-за не годного к службе солдата

Поводом для судебного разбирательства стало неправильное заключение врача-невролога на призывной медкомиссии. Из-за него парня зря забрали в армию, а должны были отправить восвояси с военным билетом на руках.

Командование узнало о неврологическом диагнозе, с которым солдат не может быть годным к военной службе, только когда он попал в часть.

- Врач-невролог не оценил силу, тонус и трофику мышц, наличие признаков мышечной атрофии, - с такой претензией пошли в суд военные, сообщает пресс-служба Брестского областного суда.

Часть, которой достался неподходящий солдат, выставила иск Пружанскому райисполкому. В итоге армия отсудила 923 рубля 17 копеек. В эту сумму вошли расходы на солдата, которые войсковая часть понесла до его досрочного увольнения.

Подсчитали все до копейки. На вещевое довольствие потратили 355 рублей с лишним, на денежное довольствие – чуть больше 60 рублей, на питание военнослужащего – 483 рубля 92 копейки. Еще 5 с копейками рублей войсковая часть пустила на лечение солдата, 5 рублей 27 копеек – на боевую подготовку, и больше 12 рублей – на оформление документов.

- Ответчик и врач-невролог возражали против удовлетворения иска, и доводы их сводились к тому, что истец не предоставил доказательств нарушения порядка проведения медицинского освидетельствования, - рассказывают в Брестском областном суде.

Войсковая часть же настаивала на том, что призывника недообследовали. И экономический суд стал на сторону военных. В своем решении судья сослался на то, что местные власти, которые создают призывные комиссии, несут ответственность за то, кого и как они призывают к службе в армии.

Кроме возмещения ущерба за «бракованного» солдата райисполкому пришлось раскошелиться на компенсацию судебных издержек – 637 рублей 50 копеек. Решение экономического суда не обжаловалось, оно вступило в законную силу.