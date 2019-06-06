«В магазине всех угостил мороженым».Как Лукашенко проехался на велосипеде по поселку Болбасово

В субботу, 1 июня, Александр Лукашенко отправился в городской поселок Болбасово Оршанского района. Визит был неофициальный: в поселок президент приехал на велосипеде. Вероятно, из Александрии, своей малой родины, что в 14 км от Болбасово. Тем более он часто так делал в детстве.

Вместе с ним на велопрогулку отправились сын Николай, «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич, председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин, спортсмены и другие. Фото, где все они прогуливаются по Болбасово, появились в группе «Народные новости Витебска» «ВКонтакте».

Мини-экскурсию по поселку для гостей проводил председатель Болбасовского поселкового исполкома Глеб Гуленков. Визит Александра Лукашенко оказался для чиновника очень неожиданным:

- У меня есть привычка по субботам наводить порядок на газоне, клумбах, которые находятся недалеко от здания исполкома. Я был в рабочей одежде, подхожу к исполкому, мне звонят: мол, президент едет и хочет пообщаться. Это было неожиданно! - вспоминает Глеб Гуленков. - Я не переодеваясь пошел встречать. Через 10 минут после звонка уже с ним разговаривал. Президент был в хорошем настроении, спросил, как я. Я извинился, что в такой одежде, а он улыбнулся и сказал что-то типа «Мы тоже неофициально».

- И какие у него впечатления от прогулки по поселку? Как реагировали местные?

- Очень положительные впечатления! Он своим попутчикам рассказывал о детстве, здешних местах, как мороженое покупал. Попросил показать магазин. Когда зашли, он всех, кто там был, и своих спутников угостил мороженым, спросил, кто какое будет, и сам расплатился. Себе он купил оршанское мороженое в стаканчике (мороженое производства Оршанского сырзавода; в детстве президента это был знаменитый пломбир в бумажных стаканчиках, сейчас - с разными вкусами, в вафельных. - Ред.). Кефир также купил, ему понравилось. Потом на улицу вышли, идем, а людей становится все больше, переговариваются: «Президент, президент!» Здоровались с ним, приветствовали.

Уже не в первый раз Александр Лукашенко обращает внимание на Болбасово. Прошлым летом, во время рабочего визита на Оршанский авиаремонтный завод, он заявил, что «Болбасово - это шикарное место, лучше не придумаешь для жизни», и поручил заняться благоустройством поселка. Какие указания местным властям давал он сейчас?

- Были рабочие моменты, спросил, что сделано, как и сколько. Обратил внимание, что стало больше зелени, кустов. Посмотрел, как выглядят дворы, - уточняет Глеб Гуленков. - Также отметили, что стадион у нас ухоженный. Сказал, что поддержка спортивных объектов - это очень важно.

Александр Лукашенко и раньше делился воспоминаниями о Болбасово, куда он часто ездил, когда был ребенком:

- Это мое детство. Я сюда из Александрии километров 8 - 10 ездил. Когда мать получала скудную зарплату, давала мне 5 рублей за то, что я помогал доить коров. Я покупал «прямоугольнички». Сейчас тоже выпускают. Съедал 10 или 12 порций сразу и ехал домой. На этом месте сейчас стоит остановка, а тогда был какой-то ларечек. И там всегда продавалось мороженое, - рассказывал в ноябре 2018-го президент.