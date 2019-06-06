«Белагро-2019»: яйца цвета Tiffany, тракторы с автопилотом и вымя идеальных размеров

«Одним только ремеслом у нас на жизнь не заработать»

Первое, что бросается в глаза еще на подъезде к выставке - огромное количество людей и машин. Здесь собрались все, кто производит, выращивает и обслуживает все и всех, что впоследствии мы можем съесть.

Без нее Белагро никак!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Места для машин на парковке найти сложно, но никто не злится. По публике и настрою все происходящее на Белагро напомнает Славянский Базар, только с усиленным аграрным акцентом. Народ пляшет, шашлык жарится, уха варится, петухи кукарекают, коровы мычат, любимая народно-деревенская музыка - изо всех колонок. В числе самых модных мужских луков - клетчатая рубаха и льняные брюки у мужчин, сарафан и обувь на низком ходу у женщин. Никаких айфонов, каблуков и губ бантиком.

На выставку съехались белорусы со всей страны.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

И много иностранных делегаций.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В тренде.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В толпе то и дело слышу отрывки разговоров о надоях, показателях хозяйства и «а вот наш председатель».

Недалеко от входа - выставка агротехники. Раритетные экспонаты, смешной трактор, стилизованный под «Мерседес», техника высотой с трехэтажный дом, трактор-болид в виде гоночной машины и даже техника с автопилотом.

- Такая уже ездит по белорусским полям. Машина управляет сама собой, - рассказывает специалист.

Смотрим на экран компьютера симулятора вождения. И наблюдаем, как трактор без тракториста едет по запрограммированному маршруту, рассыпая удобрение, а руль поворачивается сам по себе.- Такая уже ездит по белорусским полям. Машина управляет сама собой, - рассказывает специалист.

- Хотите сказать, что скоро и трактористы нам не понадобятся?

- Пока техника ездит с трактористами, которые контролируют ее работу. Хотя это уже скорее не трактористы, а операторы. Разработка очень перспективная. Представьте: на каждом 10-м тракторе в мире написано «Беларусь», ведь «МТЗ Холдинг» - одна из крупнейших компаний в области машиностроения, которая приносит стране большие деньги.

Для малышей выставка - сплошной зоопарк и аттракционы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Даже кабан впрягся.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Круто. Наверное, и зарплаты как у айтишников?

- Слишком провокационный вопрос, - смущаясь, выдает представитель «МТЗ Холдинг».

Как рассказали животноводы, карьера быков-осеменителей может длиться и лет 8.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На третий день выставки позировать фотографам научились даже кролики.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Можно было и шапку из кроличьего меха купить, и ушиФото: Святослав ЗОРКИЙ

На выставке есть свой «Город мастеров»: бондарное искусство, корзины, мини-пасеки… Глаз цепляется за немую картину «белорус и иностранец». Английский, как известно, у нас хромает, но иностранцы-то приезжают все чаще! Только на «Белагро- 2019» приехали 29 иностранных делегаций. Общаться с ними как-то надо. Тот самый вопрос, который многих волнует накануне старта Вторых Европейских игр. На моих глазах ремесленник-бондарь без единого слова по-английски умудрился продать иностранцу бочку, притом жестами и мимикой подробно рассказал почти про каждую.

Как рассказал нам ремесленник, только одним своим делом сегодня не проживешь. Для достойного заработка приходится искать вторую работу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Если не секрет, на жизнь вашим ремеслом заработать можно?

- Дело свое люблю, хоть одну такую небольшую бочку почти неделю делаю. Совсем маленькие - по 60 рублей стоят. На булку с маслом, а иногда и с сыром хватает. На остальное - нет, тружусь на двух работах.

Ловись рыбка, большая и маленькаяФото: Святослав ЗОРКИЙ

Мясной ежик без ножек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Самое популярная еда на выставке - уха.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Между прочим, из шоколада.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ну и как такой торт можно отважиться съесть?Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«У идеальной коровы вымя до колена»

Вокруг ТЛЦ «Глобус Парк», где проходит выставка, поюще-мычащий зоопарк. Из хозяйств со всей страны привезли копытных, рогатых, пушистых и пернатых. Дети пищат от восторга. Некоторые впервые видят настоящих поросят, кроликов и овец.

В загончике - несколько с виду обычных кур.

Совремменные куры несут и белые, и кремовые яйца. И даже яйца цвета Тиффани.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Чем эти куры особенные? - интересуюсь.

- Эти куры несут бирюзовые яйца, кремовые и даже яйца с зеленцой, - рассказывает с гордостью птицевод и вручает мне яйцо цвета Tiffany (яркий бирюзовый. - Авт.) в подарок.

Во какие!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Пока донесу, цыпленок вылупится. Жарко ведь, - отшучиваюсь.

- Ну вы и деревня! Эти яйца куры снесли без помощи петуха, а, значит, и цыплят из них не будет, как и из фабричных. Изумляемся новым знаниям и идем дальше.

Оказывается, первые петухи начинают петь часа в два ночи. А вот почему, нам так никто и не рассказал.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В загончиках в обеденной неге похрюкивают розовые свинки, идеальное высушенное сено жуют идеально чистые коровы - от шведских до английских пород. Народ активно покупает уху и кашу из бочек, в мини-бассейнах плещется рыба - от карпа до форели… На площадке, больше напоминающей пляж с белым песком, развернулось грандиозное шоу - конкурс на лучшую буренку «Белагро-2019».

Еще раз хрюФото: Святослав ЗОРКИЙ

Среди номинанток - 24 рогатые красавицы по одной от каждой области в четырех номинациях.

- В предыдущие годы буренок можно было украшать, но в этом году организаторы решили, что красота должна быть натуральной, - поглаживает свою рогатую любимицу осеменитель ОАО «Племзавод Мухавец». - Выбирали в хозяйстве самую достойную, мыли, причесывали… Хотя она у нас и так красавица! Маланкой зовут. В нашем хозяйстве у коров шикарная генетика: и ноги от ушей, и удои хорошие.

Лучших рогатых красавиц привезли с каждой области Беларуси.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Критери отбора лучшей буренки - строжайшие.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кстати, Маланку мы приметили не зря. Именно ей достался титул королевы коров. Идеальные параметры победительницы: длиннющие ноги, добрющие глаза, вымя до скакательного сустава (простыми человеческими словами - до колена), удой - 9763 кг в год, возраст - 4 года, порода Голштинская, родом из Брестской области.

Королева коров - Маланка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кубки победителям вручал министр сельского хозяйства.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кубок победителя хозяйству и Маланке лично вручил министр сельского хозяйства Беларуси Анатолий Хотько.

КСТАТИ

Выставка «Белагро-2019» проходит по адресу: Щомыслица, 28, в ТЛЦ «Глобус Парк». На время работы выставки, с 3 по 9 июня, организована перевозка посетителей и участников выставки бесплатным автобусом. Желтый МАЗ-107 с табличкой «БЕЛАГРО» отправляется от ст. м. «Малиновка» около ТЦ «Простор».