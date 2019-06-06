Посол России Дмитрий Мезенцев: «Я не знаю ни одного человека, который не относился бы с уважением к Беларуси»

Небольшая речь посла, несколько вопросов… В общем, общение было недолгим – 13 минут – и было больше похоже на представление дипломата, который только входит в курс дела. Дмитрий Мезенцев отметил, что прибыл в Минск в прекрасном настроении, тем более этому способствует отличная летняя погода.

– Я не знаю ни одного человека, который не относился бы с уважением к Беларуси, - сказал он, представляя праздник 8 июня, на котором на открытых площадках Минска выступят популярные российские артисты.

В таком духе были выдержаны и все другие его высказывания.

– Направляясь из Москвы вместе с супругой, в воскресенье, мы обменялись мнениями и сказали друг другу, что эмоции самые позитивные. Ожидаю интересной работы, – сказал Дмитрий Мезенцев. – Включенности коллектива посольства в огромную и многогранную взаимоувязанную белорусско-российскую деятельность. Она будет направлена на поддержку тех шагов, которые предпринимают правительства наших стран, регионы по реализации планов дальнейшего укрепления Союзного договора. И конечно мы хорошо понимаем, что тональность отношений между Беларусью и Россией, масштаб и глубина, определяется открытостью и искренностью тех отношений, которые предъявляют всем нам Владимир Путин и Александр Лукашенко.

– С какой установкой вы приехали от Владимира Путина?

– Установка, которую дает глава государства и министр иностранных дел любому послу в рамках его задач – это сделать все возможное, чтобы масштаб и глубина отношений между нашими странами была еще более результативной. Чтобы это чувствовали люди. Чтобы традиции братских народов, национальной славянской культуры, экономического взаимодействия, обмен опытом приносили миллионам граждан наших стран достаток, комфорт, уверенность. Чтобы они свои планы, планы своих семей соотносили с планами двухсторонних отношений государств.

На следующий день после вступления в должность посол Мезенцев дал первую пресс-конференцию в Минске.Фото: Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

– Чем ваша миссия будет отличаться от миссии предшественника – Михаила Бабича?

– Я не могу сравнивать, потому что я не был знаком с практикой Михаила Бабича. С учетом моего дипломатического опыта, в том числе работы в китайской столице генеральным секретарем ШОС, что любая дипломатическая практика характеризуется рядом черт: открытостью, искренностью, максимальным вниманием к людям, своим собеседникам, партнерам и коллегам. И мы хотели бы, чтобы двери российского посольства были широко распахнуты для наших друзей и коллег.

– Судя по масштабным концертам в Минске, вы уже наладили сотрудничество с руководством Минска.

– Мы очень благодарны руководству Мингорисполкома за ту практику, которая сложилась буквально за последние 10 – 12 дней. Речь о подготовке празднования 8 июня Дня многонациональной России в Верхнем городе . И особенно мы хотим, чтобы концерт известных исполнителей у Дворца спорта был подарком, добрым шагом по отношению к минчанам и гостям города. Мы сегодня не имеем никаких сложностей в подготовке праздника. Этого удалось добиться благодаря системной работе с командой Мингорисполкома – это один из первых результатов моей работы на белорусской земле.

– В последнее время отношения между Беларусью и Россией стали более настороженными, чем были раньше. В части белорусского гражданского общества возникло больше подозрений к России. Каким образом вы будете нивелировать эту настороженность?

– Какие-то споры, которые могут возникать даже в семье, какие-то вопросы, которые требуют ответов, в системе российско-белорусских отношений надо рассматривать через призму стратегического партнерства и удивительной практики многолетних отношений наших народов. Не видеть этого, недооценивать это, на мой взгляд, не правильно. Убежден, что те предложения, которые готовят стороны по реализации союзного договора, по координации совместных шагов, подчеркивают, что потенциал союзного договора велик. Можно много очень сделать во благо двух стран на фундаменте учета национальных интересов. Что касается настороженности, которую вы отмечаете в части гражданского общества Беларуси, то отношение к этому должно быть самое внимательное. Как с этим поступать? Действовать более открыто, объяснять то, что кажется недосказанным…