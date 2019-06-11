В духе Малевича, с душой Малея: EGO-ART представляет новую ювелирную коллекцию

В переводе с английского название коллекции звучит как «двойное пространство» - Double Space. Ценители уже заявили: «Коллекция не случайно родилась именно в Витебске».

«Мы рискнули - и у нас получилось»

- Наш город нанесен на карту мира как столица искусств. И нам в своей работе очень хотелось соответствовать этому статусу, - признаются создатели.

Автор необычной коллекции украшений - ювелирная компания EGO-ART. Каждое из украшений - интерпретация конкретной картины белорусского художника-авангардиста Александра Малея, того самого последователя Казимира Малевича, которому пророчат мировую славу. Особенность работ художника - в его представлении пространства. В них не только плоскость, но и объем. Элементы геометрических фигур в виде отдельных скульптур выходят за пределы его полотен, создавая ощущение невесомости.

- Украшения нашей коллекции созданы по такому же принципу. Это то, к чему мы всегда стремились: индивидуальный стиль и работа для людей и с людьми, которые искренне влюблены в свое дело, - рассказывает директор компании EGO-ART Дмитрий Рабунский. - Вместе со своим компаньоном мы поняли, что хотим развиваться в этом направлении, еще в 2001 году. Тогда на площади Победы в Минске мы открыли ювелирную мастерскую. Правда, больше она походила на ремесленную артель, где сперва мы делали украшения на заказ. Вскоре мы поняли: просто делать вещи на заказ скучно. Мы хотели создавать нечто уникальное, со своим стилем, нашим национальным кодом. И мы верили, что это возможно. Рискнули - и у нас получилось.

Мечты вернули ремесленников-ювелиров в Витебск, и уже в 2008 году они собрали команду из молодых дизайнеров, которые с тех пор создают узнаваемые ювелирные украшения. Команда выросла в бренд EGO-ART, известный своим тесным сотрудничеством с культурными и социальными инициативами.

Наблюдаю за реакцией белорусок, которые впервые видят украшения Double Space.

- Получается, я и сама теперь произведение искусства, - восхищается девушка, примеряя асимметричные серьги и кольцо сложной формы. - Это очень красиво. И это то, чем мы можем гордиться. Только в одном этом украшении дух Малевича, душа Малея, а заодно и мечта всех женщин - быть неповторимой.

Подмечаю для себя: а ведь действительно: в этих украшениях есть история, талант известных художников и тонкая работа ювелиров. Необычная серебряная геометрия тонко сочетается с объемом, который им придают камни. И каждое - как будто полотно художника.

«Для белорусов эти украшения - еще и прививка искусством»

- Чтобы все получилось, конструкторы, дизайнеры, художники и ювелиры долго и усердно работали вместе с Александром Малеем в тесной связке, - рассказывают ребята из команды EGO-ART о процессе создания новой коллекции. - Помним, как пришли в его творческую мастерскую, познакомились с Александром Васильевичем, посмотрели о нем фильм. Потом послушали его лекцию, изучили концепцию его работ. Дальше учились у него рисовать в двух плоскостях - виртуальной и материальной. И только потом приступили к созданию украшений.

Сначала художники работали над эскизами, затем конструкторы - над созданием форм… А спустя месяц худсовет с трепетом выбирал лучшие варианты.

- Я ребятам не завидовал, - рассказывает Александр Малей. - Им пришлось залезть внутрь моих картин, но при этом создать не их копию, а совершенно новый продукт, но по моим мотивам. То, что получилось, мне действительно нравится.

К слову, это уже не первая «художественная» коллекция, которую создала компания EGO-ART. До этого были коллекции «Пикассо» и «Ван Гог». Ювелирные украшения по мотивам произведений всемирно известных художников тоже имели большой успех у белорусских модниц.

Как рассказали создатели украшений, некоторые кольца и серьги из последней коллекции сделаны по новой технологии, а вместе со сложной геометрией свой тайный смысл несет еще и каждый камушек. Агаты, жемчуг, фианиты… Как оказалось, EGO-ART - одна из двух компаний в Беларуси, сотрудничающих со Swarovski, самым известным в мире производителем синтетических и полудрагоценных камней.

- Особенно приятно, что придумал и воплотил эту идею мой же ученик - Дмитрий Рабунский. Он же - директор ювелирной компании, - признается Александр Малей. - После 90-х культура просела. Молодые художники вроде и были, но преемственность не подхватили. Но эта коллекция действительно продолжает наши традиции и привносит в современное искусство новое. Знаю, что в лучших галереях мира проводятся похожие эксперименты. Здорово, что теперь и в Витебске есть такая компания. Отличное начало новой истории белорусского искусства. Для белорусов это - прививка искусством.

Новая коллекция уже в продаже: примерить украшения можно в одном из ювелирных магазинов EGO-ART в Минске, Витебске, Гомеле, Могилеве, Борисове, Орше, Полоцке.

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