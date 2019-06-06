«Обуви не было, и мы голыми ногами шли по тому, что раньше было людьми»

Когда я была маленькой, у моего прадедушки была тяжелая красная подушечка. Ее всегда берегли как зеницу ока. Я знала, что эта вещь очень важная, и играть мне с ней запрещалось. Один раз в году прадедушка, уходя из дома, брал подушечку с собой. Его походка была тяжелой, но сильной, как и история, которую он шел рассказывать жителям своей родной деревни. В той, в которой прадед жил до и после войны, в которой женился и вырастил детей. Тем единственным днем в году было 9 мая, а на подушечке лежало множество медалей и орденов.

Прадедушку звали Матюх Григорий Каленникович. Во время войны, в октябре 1944 года, он сидел со своими товарищами в окопе. Они прощались друг с другом, со своими семьями, воспоминаниями и жизнью. Потому что на них наступал вражеский танк, а за ним и немецкие солдаты. Враг этих людей был одет в кожаные длинные плащи и сапоги. На ноги моего дедушки и его товарищей были намотаны тряпки… Танк врагов был новый, хоть тяжелый и неповоротливый. У людей, сидевших в окопе, не было ни танка, ни обуви, и вот-вот грозила оборваться жизнь. Зато у одного из них было храброе сердце. Мой прадедушка вышел из укрытия, встал во весь рост и бросил гранату в немецкий танк. Попал: машина остановилась. Что чувствовал он в тот момент? Боялся, рисковал, надеялся? Сейчас можно лишь предполагать. Тем поступком он спас и себя, и всех своих товарищей. Они взяли в плен врага, забрали у него оружие. А после боя сослуживцы Григория Матюха кричали его имя и подбрасывали солдата вверх, к небу. Позже за тот поступок ему присвоили медаль «За отвагу».

На войне прадедушка получил ранение в руку. Медикаментов не было, и рану просто замотали березовыми листьями… В письме своей жене Григорий Каленникович рассказал, что получил серьезное ранение в руку и, возможно останется без нее. Он спрашивал, примет ли она его такого обратно? Жена ответила, что примет любого, был бы только живой и помнил свою семью.

Прадед, как и его товарищи, постоянно хотел есть и пить. Но они почти всегда были в пути, в движении. На отдых и еду не хватало ни времени, ни припасов. Шли по полям, устеленным трупами. Обуви не было, и солдаты голыми ногами шли по тому, что раньше было людьми… Иногда в поле попадался красный буряк (свекла). Тогда солдаты с вожделением вырывали его, ели, но никогда не наедались.

Григорий Матюх вернулся с войны героем. Героем, которому нужно было кормить семью, заготавливать сено. И только 30% от того, что он накосил, можно было забрать себе, а остальное требовалось отдать в колхоз. Моя бабушка Ольга, его дочь, писала во все возможные госзаведения, где спрашивала: «Как такое возможно, чтобы ветеран войны, инвалид, мог заготовить столько сена, чтобы хватило и на семью, и на колхоз»? Здоровья у него не было, а рука, которая была замотана березовыми листьями, срослась настолько неправильно, что в локте была просто дыра. После этого письма к ним домой приехали власти, долго разбирались и наконец разрешили забирать себе 50% от того, что скосил глава семьи. Потом оказалось, что аналогичная ситуация произошла не только с моим прадедушкой, но и со всеми мужчинами, вернувшимися с войны. Однажды к бабушке пришел другой ветеран и горячо благодарил ее за то письмо.

День Победы. День памяти. День скорби. День, когда я не иду на митинг, а звоню своей бабушке (ей 74 года). Она рассказывает мне истории о моем прадеде, а я их записываю, чтобы помнить, чтобы потом рассказывать о них и гордиться. И когда я слышу песню «День Победы», на мои глаза наворачиваются слезы. Я горда, что в моей семье был настоящий Человек, Мужчина, Защитник.

С уважением, Алина Сидорук

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