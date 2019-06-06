2019-06-06T12:14:47+03:00
Общество
КП Беларусь

«Во время репетиции артист неожиданно упал на пол». СК о гибели белорусского певца в санатории под Рогачевом

Возможно, говорят присутствовавшие в зале, 35-летнего Leo Nardo ударило током
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Артиста Leo Nardo не стало 5 июня. Фото: belloto.byАртиста Leo Nardo не стало 5 июня. Фото: belloto.by
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5 июня финалист «Академии талантов» на канале ОНТ певец Leo Nardo приехал в санаторий «Приднепровский» под Рогачевом. Как пишут в соцсетях, он планировал спеть всего несколько песен в рамках презентации – так в артистической среде называют мини-выступления, которые рекламируют будущий концерт артиста. Как рассказывают в управлении Следственного комитета по Гомельской области, трагедия случилось в дневное время в обеденном зале одного из корпусов санатория.

- Во время репетиции артист неожиданно упал на пол. Медицинские работники санатория стали оказывать ему помощь и проводить реанимационные мероприятия. К ним присоединилась и прибывшая бригада скорой помощи. К сожалению, спасти его не удалось. Рогачевский райотдел Следственного комитета проводит проверку. Причина смерти устанавливается, назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказала «Комсомолке» главный инспектор управления СК по Гомельщине Мария Кривоногова.

Трагедия произошла в санатории "Приднепровский" в Рогачевском районе. Фото: сайт санатория

Трагедия произошла в санатории "Приднепровский" в Рогачевском районе. Фото: сайт санатория

Некоторые из тех, кто был на этом злосчастном выступлении, говорят: во время номера Leo Nardo взял микрофон и вдруг перестал дышать, это было похоже на удар током. Правда, те, кто чуть раньше держал в руках эту технику, замечают: она не давала никаких сбоев.

Настоящее имя певца – Василий Бущик, он родом из Барановичей. Артист писал о себе, объявляя краудфандинг на запись новой песни, что началом своей певческой карьеры считает участие в первой «Академии талантов» на ОНТ. Затем он выступал в составе Театра песни Ирины Дорофеевой, немало гастролировал с Аленой Ланской, Анастасией Тиханович и другими артистами. Исполнял как чужой хитовый репертуар, так и свои композиции.

LEO NARDO - Три аккорда.

В последнее время Leo Nardo высупал сам. Также он выступал на концертах благотворительного фонда имени Александра Тихановича «Спирос» в детдомах, хосписах, домах-интернатах. Накануне трагической гибели певец как раз и побывал с таким выступлением в деревне Тарасики Борисовского района для жителей психоневрологического интерната.

Певец выступал с такими афишами. Фото: colors.by

Певец выступал с такими афишами. Фото: colors.by

31 мая Leo Nardo написал у себя в Фейсбуке: «Хорошая весна получилась! Сплошные гастроли по рекам и самым красивым уголкам нашей маленькой Беларуси. С последним днём весны!!!!!» К сожалению, эта весна оказалась для артиста последней.

Ирина Дорофеева & LEO NARDO - Жизнь смешна.

В соцсетях с артистом трогательно прощаются коллеги. Так, певица Анастасия Тиханович написала в своем Инстаграме пронзительный пост, говоря, что не может поверить в произошедшее: «Вот так, человек утром был онлайн, весело ехал на концерт, общался с друзьями, наверняка, зная Васю, нащелкал кучу селфи... А днем его уже не было». Анастасия пожелала божьей помощи и сил маме Василия, его семье.

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Пока рассматривают такую версию смерти 35-летнего музыканта Leo Nardo (читать далее)

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