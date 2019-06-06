2019-06-06T22:28:50+03:00
Экономика
КП Беларусь

РКО за 1 рубль и карточка бесплатно! Бонусы к открытию нового офиса БНБ-Банка в Гомеле

Долгожданное событие состоялось: центр банковских услуг БНБ-Банка в Гомеле переехал! В новом просторном офисе по адресу пр-т Победы, 12Б больше комфорта, больше инноваций и больше поводов для радости у клиентов
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- Мы решили совместить приятное с полезным, - комментирует начальник гомельского центра банковских услуг Юрий Холомеев, - и объявляем акцию к открытию нового офиса! Щедрое предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - расчетно-кассовое обслуживание (РКО) за 1 рубль в месяц. А каждому частному клиенту БНБ-Банк бесплатно выпустит карточку Visa Classic в USD, EUR или BYN.

Как подключить пакет РКО за 1 рубль?

1. Открыть первый расчетный (текущий) счет в БНБ-Банке в период с 3 июня по 31 июля 2019 г.

2. Сообщить код «Поздравляю!» работнику нового офиса.

Чтобы получить карточку Visa Classic в одной из валют - в USD, EUR или BYN - нужно:

1. Заполнить анкету-заявление на выпуск и обслуживание карточки БНБ-Банка в период с 3 июня по 31 июля 2019 г.

2. Сообщить код «Карта!» работнику нового офиса.

– Переформатирование центра банковских услуг - это стремление соответствовать понятию современного и технологичного банка с одной стороны, - отмечает руководитель управления развития бизнеса БНБ-Банка Юлия Навныко, - и реализация предпочтений наших клиентов - с другой.

В ярком просторном помещении нового офиса есть wi-fi, уютные места для ожидания, где клиенты могут проверить почту, зарядить мобильные устройства, и зона самообслуживания с планшетами для работы в интернет- или мобильном банкинге i’mbanking.by. Здесь же размещается терминал приема выручки для удобства корпоративных клиентов.

Уверены, что каждый клиент вправе рассчитывать на качественное банковское обслуживание, и наша задача - сделать общение по финансовым вопросам максимально комфортным и эффективным. В свою очередь гомельский офис БНБ-Банка стал воплощением нашего видения качественного банкинга и стремления к развитию партнерских отношений с клиентами.

Подробнее об акции - по телефонам контакт-центра БНБ-Банка: +375 17 / 29 / 33 / 309 7 309, и короткому номеру 7 309 для всех мобильных операторов.

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