«Страшная ночь переправы оставила лишь одно воспоминание: волны реки, ярко красные от крови погибших советских солдат»

Деда призвали на фронт в 1944 году, когда Красная армия наступала, вытесняя оккупантов c нашей земли, а гитлеровцы уперто не хотели сдавать свои позиции. Забирали в войска всех, кого можно было. Моего деда сделали даже на два года старше, чтобы мог воевать: записали его с 1923 года рождения. Всего из деревни забрали 21 человека.

Военный билет моего деда, Виктора Мироновича, скромными числами рассказывает его фронтовую биографию: с августа 1944-го по январь 1945-го он служил стрелком; январь 1945-го – май 1946-го – сапером, и уже после войны, до апреля 1947 года – минометчиком. А за ними – тяжелые бои за каждый метр родной земли, смерть, что ходила рядом и заглядывала в глаза, боевое ранение, которое получил незадолго до Победы на немецкой территории.

В последний, решающий и напряженный год войны, Виктор Миронович воевал в Польше, Германии, форсировали реку Одр. Солдаты, которые выполняли операцию, вместе по понтону с боевой техникой переправлялись через реку, а на противопожарном берегу их уже ждал вооруженный враг, который не собирался дать им ее перейти. Для многих солдат та река стала последним покоем, остальные шли дальше. Страшная ночь переправы, будто большое белое пятно выпала из памяти моего деда, оставив одно яркое воспоминание: волны реки, ярко красные от крови погибших советских солдат.

Фото: личный архив

Более детально дед мог вспоминать разве что свое ранение. Когда наступали и были в трех километрах от Берлина, дед нес противотанковое ружье и пуля попала ему в ногу. Колонна двигалась дальше, но его друг успокоил, что скоро прибудет машина и деда доставят в госпиталь. Эта дата навсегда осталась в памяти – 26 апреля 1945 года.

А буквально через две недели, в немецком госпитале дед услышал из радиоприемника дорогое и такое долгожданное «Победа!»

Когда Виктор Миронович выздоровел, до 1947 года служил ужу на Родине, в тылу. Вернувшись домой после службы в родную деревню, стал обновлять свое хозяйство и помогать односельчанам. Война оставила женщин вдовами, а детей сиротами: из этой деревни с войны вернулись домой только три человека.

Эта история навсегда останется в сердцах нашей семьи.

С уважением, внук ветерана Великой Отечественной войны, Турук Виталий Александрович.

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