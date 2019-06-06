«Николай плакал от радости»: суд изменил приговор владельцу секонда, где произошла драка из-за трусов

Могилевский областной суд 6 июня рассмотрел апелляцию по делу Николая Нарожного - владельца секонд-хенда в Бобруйске. У Николая произошел конфликт с покупательницей Алиной Нестерович, которая украла в магазине бэушные трусы. Конфликт закончился потасовкой и легкими травмами и продавца, и покупательницы. 13 марта суд в Бобруйске за вымогательство с применением насилия приговорил Николая к трем годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Свою вину мужчина не признал.

Что касается потерпевшей Алины Нестерович, кражу трусов она не отрицала - девушку признали виновной в мелком хищении из магазина Николая, которое зафиксировали камеры в сентябре прошлого года. Девушка в итоге выплатила около 50 рублей штрафа. Но осталась потерпевшей по делу о вымогательстве с применением насилия.

Семья Николая Нарожного посчитала приговор слишком суровым - они разместили петицию на сайте change.org, где просили Александра Лукашенко восстановить справедливость, - собрали 5900 подписей. А также обжаловали решение суда.

- Мы очень рады, все плакали, когда судья озвучила приговор, - говорит мама Николая, Нина Анатольевна. - Справедливость восторжествовала! Мы благодарны Могилевскому областному суду за то, что так внимательно отнесся к делу. Но мы были готовы подавать надзорную жалобу и обращаться дальше, если бы приговор не изменили. Все это время мы переживали, постоянно находились в напряжении, магазин пришлось закрыть. Но главное, что сын теперь будет дома.

Суд изменил приговор владельцу секонда, где произошла драка из-за трусовФото: Святослав ЗОРКИЙ

Николаю назначили 2,5 года домашней "химии" и освободили в зале суда. Но потерпевшей он по-прежнему должен будет возместить моральный ущерб - выплатить 1000 рублей.

- Николай тоже плакал, когда его освободили. Он очень хочет увидеть дочку - вчера у нее был день рождения, исполнилось 6 лет, - продолжает Нина Анатольевна. - Спасибо всем, кто нас поддерживал: все друзья и знакомые, даже люди в комментариях под статьями о нас писали ободряющие слова.

Потерпевшая Алина Нестерович в суде еще раз озвучила свое мнение о том, что приговор первой инстанции она считает справедливым - девушка просила оставить апелляционную жалобу без удовлетворения.

Напомним, 27 сентября камера видеонаблюдения магазина зафиксировала, что одна из посетительниц унесла из секонда трусы, не заплатив за них. Тогда Николай оставил этот эпизод без внимания. Правда, рассмотрел на записи девушку, запомнил ее и решил, что больше она в его магазин не придет. А 9 октября та самая девушка все же пришла в магазин и, по словам Николая, снова украла пару трусов. На этот раз камера видеонаблюдения по техническим причинам была отключена, и доказать факт кражи у предпринимателя не получилось. Но то, что произошло в тот день, стало причиной судебного разбирательства, но уже в отношении Николая.

Николаю назначили 2,5 года домашней "химии" и освободили в зале суда.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я закрыл магазин, чтобы вызвать милицию, но она стала убегать, я встал на пути, преградил ей дорогу… Тогда она стала царапать мне лицо, ударила по левой стороне груди, затем в область паха. Завязался конфликт, и, соответственно, ей несколько раз и от меня досталось. В ходе конфликта она схватила металлическую трубу и несколько раз ударила меня в область головы, но я закрылся правой рукой. От такой наглости с ее стороны в ходе конфликта я со злости разбил ей телефон, - описывал произошедшее в своем блоге Николай.

Потерпевшая рассказывала, что Николай ее избил, разрывал рот, бил трубой.

Мужчина разместил в интернете видео с камер наблюдения, снятое в сентябре, где заметно, как девушка кладет в карман трусы. За три месяца ролик набрал больше 50 тысяч просмотров. Девушка подала гражданский иск о защите чести и достоинства. Она просила выплатить ей 2,5 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд признал мужчину виновным, но изменил сумму иска - Николай должен был выплатить Алине 100 рублей морального ущерба.

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