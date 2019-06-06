2019-06-06T13:56:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Витебские студенты придумали бронемайку

Девайс будет защищать футбольных фанатов, вип-персон и просто людей, которые боятся за свою жизнь
Наталья ПАРТОЛИНА
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Витебские студенты придумали бронефутболку, которая спасает от ножа и огнестрела, и сейчас испытывают ее на себе. Фото: из личного архива Дмитрия Костешева.Витебские студенты придумали бронефутболку, которая спасает от ножа и огнестрела, и сейчас испытывают ее на себе. Фото: из личного архива Дмитрия Костешева.
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Двое витебских студентов из ВГТУ придумали и сшили бронемайку. По задумке Елены Федоровой и Дмитрия Костешева одежка выглядит как обыкновенная футболка. О том, что в специальных карманах с изнанки прячутся бронепластины, защищающие хозяина от удара ножа и нескольких видов огнестрельного оружия, знает только он сам. Ну и те, кто сшил футболку.

Бронемайка пока что существует в единственном экземпляре. Сейчас Дмитрий испытывает ее на себе. Говорит, летом жарковато и тяжеловато. А вот для весны и осени – в самый раз! Правда, вместо бронепластин экспериментальный образец футболки оснащен обычными металлическими, подходящими по весу. Настоящие бронепластины – штука дорогая, и двум витебским студентам купить их пока что нереально. О том, где найти поставщиков пластин, ребята будут думать, если им удастся запустить бронеодежду в производство.

-Такую футболку можно надевать на массовые мероприятия, в такие места, где может быть угроза террористического акта, - рассказывает Дмитрий. – Например, на футбольный матч, если есть опасность, что вспыхнет драка среди фанатов. В Европе сейчас много террористических актов, страдают люди. Мы хотим, чтобы наши люди были в безопасности.

Ориентировочная стоимость футболки без бронепластин – около 45 долларов.

-Это потому, что она сшита из специальной плотной ткани, способной выдержать вес бронепластин и не разорваться, не деформироваться, - объясняет Елена. – Даже нитки специально подобраны.

Кстати, если у кого-то дома случайно завалялись бронепластины, Елена и Дмитрий готовы сшить на заказ не только футболку, но и любую одежду с защитой. Хоть фрак, хоть свадебное платье. Разработают фасон, подберут подходящие материалы, продумают, как разместить пластины, чтобы они в случае опасности прикрывали жизненно важные органы.

Свой проект под названием «Невидимая защита» ребята показали на Международном чемпионате «Молодежь и предпринимательство-2019».

Бронепластины видишь? А они есть! Футболка сшита из специальной плотной ткани, которая не деформируется и не рвется под весом пластин. Фото: из личного архива Дмитрия Костешева.

Бронепластины видишь? А они есть! Футболка сшита из специальной плотной ткани, которая не деформируется и не рвется под весом пластин. Фото: из личного архива Дмитрия Костешева.

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