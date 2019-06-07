2019-06-06T16:13:03+03:00
Минск
КП Беларусь

Выходные в Минске 8 и 9 июня: Лариса Долина, танцы с Денисом Дудинском и ЕС для нашей молодежи

Куда-то можно пойти бесплатно, а на пикник за 10 рублей
Оксана ОСПИЩЕВА
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Городской пикник Vulitsa EzhaГородской пикник Vulitsa EzhaФото: Святослав ЗОРКИЙ
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- День многонациональной России пройдет 8 июня на сцене у Дворца спорта (с 14.00 до 22.00) и в Верхнем городе (с 12.00 до 16.00). У Дворца спорта выступят звезды: «Хор Турецкого», Лариса Долина, оркестр под управлением Игоря Бутмана.

В Верхнем городе будут работать интерактивные зоны, три региональных дворика - «Русский», «Поволжский» и «Северокавказский», можно будет услышать хор русской песни им. Никитиной, увидеть танцевальные ансамбли из разных регионов России. На Зыбицкой детей обещают покатать на пони, а взрослые посмотрят на байкеров - «Ночных волков». В 21.30 во дворике отеля «Монастырский» (ул. Кирилла и Мефодия, 6) покажут фильм российских кинематографистов. Вход везде, конечно же, свободный.

- На «Славянском базаре в Витебске» 14 июля в режиме нон-стоп целый день будут выступать участники абсолютно нового хореографического фестиваля Dream Dance Fest. Подготовка к нему уже началась. 8 июня в Минске в 11.00 в Красном дворике (ул. Революционная, 7) состоится танцевальная тренировка с солистами группы «Да Винчи» Денисом Дудинским, Екатериной Раецкой и профессиональными хореографами студии «Эль Гато». Тренировка состоится в этом же месте и 15 июня, но танцевальный тон там будут задавать уже другие знаменитости. Участие бесплатное.

- В парке «Дримлэнд», что по ул. Орловская, 80, - 8 июня с 15.00 «Битва ЛесоРубов» и их произведения искусства. Семь мастеров – один победитель. Крутая шоу-программа, трибьют Rammstein от группы Halt под фаер-шоу, много активностей. Билеты: 3 – 7 руб., дети до трех лет – бесплатно.

- Городской пикник Vulitsa Ezha 8 и 9 июня c 12.00 до 22.00 ищите в Ботаническом саду. Можно будет наслаждаться вкусной едой и музыкой, цветением пионов, ирисов, роз. Что найдете? Более 100 уникальных блюд на фудкорте, две музыкальные сцены, горячие баттлы, образовательный лекторий на тему городского сообщества, уличный кинотеатр, детская зона. Билеты: 10 руб., дети до 12 лет – бесплатно.

Городской пикник Vulitsa Ezha Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Городской пикник Vulitsa EzhaФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Фестиваль «ЕС-Беларусь: Возможности для молодежи» ищите 9 июня в минском культурном хабе OK16 (ул. Октябрьская, 16) с 14.00 до 21.00. Активностей будет много. Мастер-классы и презентации проведут Центр шведских исследований, программа Chevening (Великобритания), DAAD Belarus, Институт Гете в Минске, европейская программа MOST. Интерактивную программу с квизами готовит инициатива «Послы европейской молодежи». Тренинговую программу по жизненным навыкам и занятости представит проект «ЕС для молодежи. От трудоустройства к устойчивости в Армении, Беларуси и Украине». Гостем фестиваля станет Эльвира Стиниссен - паралимпийская спортсменка. Хедлайнер феста - популярная группа NaviBand. Участие в фестивале бесплатное. Регистрация обязательна: youthfest.euprojects.by Подробнее на euprojects.by

- В парке им. Челюскинцев 8 июня с 12.00 до 15.00 намечен большой праздник, посвященный 50-летию Первомайского района Минска, и называется он «50 усмешек солнца Первомайского района». Готовится большая программа, в первую очередь для детей и семей. Вход, конечно же, свободный.

- До 12 июня в художественной галерее «Университет культуры», что в цокольном этаже Дворца Республики, можно посмотреть и оценить персональную выставку итальянского художника Алидоро Каточчи «Цвет и материал». В экспозиции около 30 работ, выполненных в стиле эклектики (смешение живописи и декоративно-прикладного искусства). Время работы - 11.00 - 19.00, кроме воскресенья и понедельника. Бесплатно.

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