Британских болельщиков накануне поездки в Беларусь пугают радиоактивными продуктами

Сборная Беларуси проведет подряд два домашних матча в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2020: 8 июня с Германией, 11 июня с Северной Ирландией (обе игры начнутся в 21.45 на «Борисов-Арене»). Оба матча обросли нетривиальными околофутбольными историями.

Болельщиков сборной Северной Ирландии предупредили, что некоторые белорусские продукты могут быть загрязнены радиацией в связи с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. По информации Skysports, Министерство иностранных дел Великобритании напомнило, что молочные продукты, ягоды и грибы в Беларуси могут содержать высокий уровень радиации, а воду из крана лучше кипятить. Но МИД отметил, что уровень радиации в Беларуси находится на неопасном уровне. Кроме того, Федерация футбола Северной Ирландии на связи с отелем в Минске, чтобы исключить попадание опасных продуктов в меню.

Сообщения о таких рекомендациях появилось на Skysports в понедельник. В четверг на сайте МИДа Великобритании среди советов для болельщиков, отправляющихся на матч в Беларусь, упоминаний о высоком уровне радиации не было. В посольстве Великобритании в Беларуси сказали, что такие сообщения в СМИ развернуто смогут прокомментировать позже. В МИД Беларуси заявили, что реагировать на такую информацию не намерены.

ГЕРМАНИЯ ПРИЕДЕТ БЕЗ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА

Йоахим Лёв, который возглавляет сборную Германии с 2006 года и привел к титулу чемпиона мира, не приедет в Беларусь. Несколько недель он занимался в тренажерном зале и уронил гантелю на грудь. Сначала он не придал этому значения, но позже стал себя чувствовать хуже и обратился к врачам. Те пришли к заключению, что нарушена артерия и тренеру необходима госпитализация. Здоровью тренера ничто не угрожает, лечение обошлось без оперативного вмешательства.

В предстоящих матчах с Беларусью и Эстонией сборной Германии будут руководить ассистент Лёва Маркус Зорг, а также Андреас Кепке и Оливер Бирхофф.

- Уже чувствую себя хорошо, но нужно дать телу отдохнуть в течение ближайших четырех недель. Я постоянно общаюсь со своим тренерским штабом, и мы будем поддерживать связь по телефону перед обоими матчами. У Маркуса Зорга, Андреаса Кепке и Оливера Бирхоффа - большой опыт совместной работы, и вместе мы переживем мое отсутствие, - рассказал Лёв.

Германия придет практически в сильнейшем составе, нет только травмированных Тони Крооса и Марка-Андре тер Стегена. Зато в строю Мануэль Нойер, Марко Ройс, Лерой Сане, Леон Горетцка, Илкай Гюндоган, Йозуа Киммих и другие.

У многих игроков сезон в клубах завершился несколько недель назад - ради матчей сборной пришлось поддерживать форму. Чтобы разгрузить игроков после утомительного сезона, тренеры придумали необычную тренировку с элементами развлечения: водное поло на надувных лодках.

Тимбилдинг в сборной Германии на лодках. Фото: vk.com/dfb_team

Футболистам такой тимбилдинг понравился, некоторые изображали пиратов, натягивая на один глаз повязки.