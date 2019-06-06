Всемирный банк: «Рост малых и средних предприятий может упереться в «стеклянный потолок»

По оценкам специалистов, восстановление белорусской экономики в этом году начало замедляться. Рост ВВП в январе - апреле снизился до 1,4% (для сравнения: по итогам прошлого года ВВП вырос на 3%). А экспорт товаров за январь - март (в долларовом выражении) сократился на 3,2% процента по сравнению с почти 16-процентным ростом в прошлом году. Кроме того, в первом квартале сократился объем производства практически во всех отраслях, кроме обрабатывающей промышленности.

Есть и хорошие моменты. Так, за пять месяцев года белорусский рубль укрепился к доллару на 3,7%, а инфляция по-прежнему держится на исторически низком уровне.

Что ждет нас дальше?

- В 2019 году и в среднесрочной перспективе по-прежнему прогнозируется слабый рост экономики - ниже 2% в год, что обусловлено сочетанием структурной негибкости и ухудшением условий торговли на фоне растущей двусторонней экономической напряженности с Россией, где экономической рост будет намного ниже, чем ожидалось, - отмечают эксперты Всемирного банка. - Даже такой скромный прогноз зависит от частичной, по крайней мере на уровне 50%, компенсации потерь от проводимого в России так называемого налогового маневра. Без такой компенсации рост может замедлиться еще больше.

Еще один негативный фактор, который может помешать росту экономики, – растущий госдолг в иностранной валюте. Чтобы преодолеть риски, эксперты советуют повышать конкурентоспособность, благодаря чему увеличится и экспорт, а также работать над эффективностью предприятий, в первую очередь государственных.

- Госпредприятия по-прежнему продолжают вытеснять более продуктивное использование капитала и являются главным источником фискальных рисков. Дальнейшее проведение реструктуризации госпредприятий необходимо для расширения пространства для развития частного сектора, поскольку рост малых и средних предприятий может упереться в «стеклянный потолок» ввиду того, что ресурсы направляются на другие, менее продуктивные цели, - констатируют эксперты.

«Только 3% расходов на соцзащиту идут на помощь малообеспеченным»

Особое внимание специалисты Всемирного банка уделили социальной поддержке. Если в 2000-х государство контролировало цены, предоставляло гарантированные рабочие места на госпредприятиях и предлагало энергетические субсидии (то есть частичную оплату коммуналки), то после кризиса 2015 - 2016 годов эта схема показала свою неэффективность. Эксперты считают, что систему господдержки нужно переориентировать на помощь в первую очередь малообеспеченным жителям.

- Набор программ остается асимметричным, ограничивая эффективность и адаптивность существующей системы, - отмечают эксперты. – Так, на пособия семьям, имеющим детей, приходится около 70% всех расходов системы социальной защиты, при этом пособия по инвалидности и социальные пенсии являются второй и третьей по величине категорией расходов соответственно. Только 3% от общих расходов на систему социальной защиты идут на адресную помощь малообеспеченным гражданам, а расходы на пособия по безработице занимают крайне незначительную долю в общих расходах.

В частности, Всемирный банк предлагает увеличить размер пособий для малообеспеченных и расширить круг тех, кто может на них претендовать, а также не уменьшать размер пособия в том случае, если доход получателя увеличивается.

- Оценки показывают, что такие меры потребуют дополнительных бюджетных ресурсов, однако они все же будут доступными и экономически эффективными в части сокращения уровня бедности и обеспечения базового дохода для самых малообеспеченных домохозяйств, - комментируют эксперты Всемирного банка.

Помимо этого, специалисты советуют увеличить пособия по безработице, увеличить помощь в поиске работы, а также расширить систему безналичных жилищных субсидий, которые помогают малообеспеченным семьям оплачивать коммуналку.