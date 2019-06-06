2019-06-06T19:36:41+03:00
Спорт
КП Беларусь

В Парке Горького пройдет I семейный фестиваль хоккея на траве

В программе турниры для детей, родителей и конкурсы. Начало 8 июня в 10:00
Захар ПЛАТОНОВ
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ХК Минск стал победителем Кубка страны среди мужских команд 2019.ХК Минск стал победителем Кубка страны среди мужских команд 2019.
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8 июня на поле для хоккея на траве (парк им. Горького, ул. Первомайская 3В) пройдет I семейный фестиваль хоккея на траве.

Мероприятие будет посвящено Дню защиты детей.

В программе фестиваля:

Турнир мальчиков 8-11 лет;

Турнир девочек 8-11 лет;

Турнир родителей;

Турнир ветеранов;

Конкурсы;

Запись желающих в спортивную школу хоккейного клуба «Минск»;

Фестиваль проводится с целью развития и популяризации хоккея на

траве как олимпийского вида спорта, привлечения детей к регулярным

занятиям спортом, а также вовлечения родителей, студентов и ветеранов

хоккея в волонтерское движение.

В фестивале примут участие 29 команд из Бреста, Минска, Орши,

Гродно, Барановичей и Минской области. Организаторами фестиваля

выступили общественное объединение «Белорусская федерация хоккея на

траве», ГУ ФКиС «Клуб по хоккею на траве «Минск», Белорусский

республиканский союз потребительских обществ.

Старт мероприятию будет дан в 10:00. Финальные игры состоятся в

13:00. В 15:00 состоится матч ветеранов белорусского хоккея на траве.

Награждение победителей турниров в 15:40.

Информация по телефону: +37517 226-91-76; + 375 29 153-13-83.

I семейный фестиваль хоккея на траве.

I семейный фестиваль хоккея на траве.

КСТАТИ

ХК Минск стал чемпионом страны среди женских команд сезона 2018-2019

Женская команда "Минск" выиграла чемпионат Беларуси по хоккею на траве.

Женская команда "Минск" выиграла чемпионат Беларуси по хоккею на траве.

Мужская команда ХК Минск стала победителем Кубка страны-2019.

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