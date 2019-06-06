В Парке Горького пройдет I семейный фестиваль хоккея на траве

А вы за кого болеете - за «Тоттенхэм» или за «Ливерпуль»?

Перед финалом Лиги чемпионов наши корреспонденты разошлись в предпочтениях: Андрей Осмоловский будет болеть за клуб из Лондона, а Владимир Криулин на стороне Ливерпуля