В Парке Горького пройдет I семейный фестиваль хоккея на траве
8 июня на поле для хоккея на траве (парк им. Горького, ул. Первомайская 3В) пройдет I семейный фестиваль хоккея на траве.
Мероприятие будет посвящено Дню защиты детей.
В программе фестиваля:
Турнир мальчиков 8-11 лет;
Турнир девочек 8-11 лет;
Турнир родителей;
Турнир ветеранов;
Конкурсы;
Запись желающих в спортивную школу хоккейного клуба «Минск»;
Фестиваль проводится с целью развития и популяризации хоккея на
траве как олимпийского вида спорта, привлечения детей к регулярным
занятиям спортом, а также вовлечения родителей, студентов и ветеранов
хоккея в волонтерское движение.
В фестивале примут участие 29 команд из Бреста, Минска, Орши,
Гродно, Барановичей и Минской области. Организаторами фестиваля
выступили общественное объединение «Белорусская федерация хоккея на
траве», ГУ ФКиС «Клуб по хоккею на траве «Минск», Белорусский
республиканский союз потребительских обществ.
Старт мероприятию будет дан в 10:00. Финальные игры состоятся в
13:00. В 15:00 состоится матч ветеранов белорусского хоккея на траве.
Награждение победителей турниров в 15:40.
Информация по телефону: +37517 226-91-76; + 375 29 153-13-83.
I семейный фестиваль хоккея на траве.
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