Генпрокуратура предлагает по-новому бороться с коррупцией: ввести спецкурс в вузах и создать контакт - центр для сообщений о взяточниках

Речь, в частности, идет о том, чтобы рассказывать о механизмах борьбы с коррупцией ученикам и студентам, расширить круг членов семьи, которым нельзя работать вместе в одной организации, строже проверять кандидатов при приеме на высокие должности и наказывать за взятки не только работника, но и предприятие, в интересах которого произошел подкуп. В Генпрокуратуре подготовили проект Закона «Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией» и направили его на рассмотрение президенту.

В Генпрокуратуре считают, что пора менять отношение и чиновников, и бизнеса, и простых людей к вопросам профилактики коррупцииФото: Святослав ЗОРКИЙ

- В сводках почти каждый день появляются новости об очередном задержании за коррупцию. Количество таких преступлений в последнее время резко подскочило?

- Действительно, количество коррупционных преступлений растет. Если в 2017 году их было 1885, то в 2018 - уже 2469. Рост значительный - 30%, - говорит Андрей Пучковский, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. - Подавляющее количество преступлений - это взятки. Но в 2019-м коррупционная преступность пошла на спад. За 4 месяца этого года количество учтенных преступлений - 669, а в прошлом году за такой же период - 941.

Больше всего коррупционеров в сфере транспорта, промышленности, строительства, здравоохранения и госуправления.

В Генпрокуратуре считают, что пора менять отношение и чиновников, и бизнеса, и простых людей к вопросам профилактики коррупции. И один из первых шагов для этого - ввести в школах, средних и высших учебных заведениях антикоррупционные спецкурсы.

Больше всего коррупционеров в сфере транспорта, промышленности, строительства, здравоохранения и госуправленияФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Уже не обойтись одними карательными мерами - поймать и посадить. Важна профилактика, но мы видим, что некоторые руководители понимают профилактику только как лекции прокурора, к примеру, или преподавателя. Это хорошо, но, на наш взгляд, лишь подтверждает, что системного антикоррупционного образования практически нет. Некоторые вузы недооценивают ситуацию: их студенты выходят почти с нулевыми знаниями о том, как им быть в спорных ситуациях. А многие из них займут должности, на которых нужно будет принимать юридически значимые решения. Министерству образования поставлен срок в 2019 - 2020 годах разработать учебные программы.

«Пускай чиновник, которому есть что скрывать, боится»

- Одно из предложений Генпрокуратуры - обнародовать декларации чиновников и подавать их в электронном виде. Как это поможет в борьбе с коррупцией?

- Этот вопрос не вошел в законопроект, но обсуждается. Это не удовлетворение праздного интереса - обнародование задумано прежде всего для того, чтобы активизировать общественный контроль. Кто-то от скуки, интереса или других соображений, прочитав на специальном сайте декларацию, может сообщить информацию, которая ему известна, о каком-то человеке, который что-то неправильно указал. Сработает и сдерживающий механизм: я, как чиновник, подающий декларацию, буду знать, что любой человек может зайти на сайт, набрать мою фамилию и посмотреть, что у меня есть. Тот чиновник, которому есть что скрывать, пускай боится.

Вопрос обнародования деклараций чиновников не вошел в законопроект, но обсуждаетсяФото: Святослав ЗОРКИЙ

При этом, по словам представителя Генпрокуратуры, сложность заключается в проверке деклараций.

- Сейчас проверку проводит тот орган, куда декларация подается. Это исполкомы, госорганизации - не правоохранительные органы. Я, как прокурор, могу направить запрос в любую организацию - и бесплатно и в установленный срок получить ответ. А ведь организация, которая не имеет этих полномочий, порой испытывает сложности. Во многих странах есть специальные органы, которые занимаются только проверкой деклараций. Может, есть смысл этот вопрос обсудить. Но создание новых органов требует решения многих вопросов - это и финансовые сложности, и организационные, и штат, и статус. Но если мы хотим получить отдачу, должны с этим что-то делать. При этом даже в странах, где есть органы, проверяющие декларации, максимальное количество проверенных деклараций - 5 - 10% в идеале.

«Цель наказания - не убить бизнес, не сделать его банкротом»

Еще одно предложение Генпрокуратуры - ввести административную ответственность юридических лиц за коррупцию.

- Некоторые подумали, что предложение ввести административную ответственность юрлиц за коррупцию – это шаг по зажатию бизнеса. Но это не так, - объясняет представитель ГенпрокуратурыФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Некоторые подумали, что имеется в виду шаг по зажатию бизнеса. Ответственность будет распространяться как на государственный, так и на частный сектор. У нас один из принципов - равенство всех перед законом. Если представитель фирмы дает взятку, он действует чаще всего в интересах компании, юрлица, а не в своих собственных, - объясняет Андрей Пучковский. Поэтому, к примеру, если человек дал взятку, то ему придется ответить по уголовной статье, а компания, в интересах которой он дал взятку, заплатит штраф - до 200 процентов от суммы взятки, но не меньше 50 базовых (1275 рублей). - Это не значит, что если человек дал взятку - сразу штраф юрлицу. Будет возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки: нужно расследовать его, доказать, что действия совершались в интересах или от имени юридического лица, а не по своей инициативе. И только после того как процессуальное решение вступит в силу, может быть составлен протокол и начат административный процесс в отношении юрлица. Цель наказания - не убить бизнес, не сделать предприятие банкротом. Если юрлицо будет содействовать выявлению преступления и расследованию, оно может быть освобождено от ответственности.

«Если учитель соглашается решить вопрос с экзаменом и принимает подарок за пять рублей - это взятка»

- Всегда ли подарок считается взяткой? Если поблагодарить учителя в конце года коробкой конфет или врача за успешную операцию, за это могут наказать?

- Учитель может быть должностным лицом, а может и не быть. Например, директор - это должностное лицо, но в то же время он и преподает. Есть традиция дарить на выпускные вечера учителям, в том числе и директору, букет цветов. Но нужно понимать: тот, кто дарит подарок, рассчитывает на то, что учитель сделает что-то взамен или нет. К примеру, папа одного из учеников говорит учителю: «Мне надо, чтобы сын в гимназию поступил, а вы будете экзаменационную работу принимать. Будьте добры, решите вопрос». И дает подарок. Когда учитель дает согласие и принимает за это подарок - не важно, сколько он стоит, даже 1 рубль, - это взятка. Если же у того, кто дарит, таких намерений не было, то, приняв подарок стоимостью до 127,5 рублей (5 базовых величин), учитель ничего не нарушит. Но если стоимость будет выше - к учителю или врачу могут применить определенные меры, как правило, дисциплинарные, - говорит Андрей Пучковский.

Один из первых шагов для профилактики коррупции - ввести в школах, средних и высших учебных заведениях антикоррупционные спецкурсыФото: Святослав ЗОРКИЙ

Что касается других должностных лиц, подарок на ту же сумму им можно принимать в ходе официальных протокольных мероприятий.

- К примеру, приехала делегация, в рамках протокола происходит обмен подарками. Если человек сомневается в стоимости, подарок нужно отдать специальной комиссии, которая определит, сколько он стоит. Если окажется, что больше 5 базовых, подарок обращают в пользу организации. Если нет - чиновник может забрать его себе.

Еще одно новшество в проекте закона - расширить список членов семьи, которым нельзя вместе работать в непосредственной подчиненности на руководящих должностях. По существующему закону в одной госорганизации не могут работать директором, его замом и бухгалтером супруги, дети, родители, братья и сестры. Прокуратура предлагает внести в этот список жену сына директора и мужа дочери. Если изменения будут приняты, они коснутся не только госорганизаций, но и предприятий, где доля госсобственности - от 50%.

Проверять кандидатов на полиграфе и выплачивать вознаграждение за сообщение о коррупции

В прокуратуре предлагают обдумать вопрос создания колл-центра для сообщений о коррупции. Но это предложение в законопроект не вошло.

- Сейчас у нас, как правило, обо всех происшествиях сообщают в милицию. Возможно, это не всегда правильно, поскольку коррупционные преступления требуют деликатности по пресечению и выявлению. По телефону в колл-центре можно будет получить информацию, куда конкретно обратиться, возможно, и консультацию с ходу получить. Дать какие-то рекомендации могут и человеку, у которого вымогают взятку. Такие службы существует и в других странах.

Предотвратить коррупцию можно в том числе с помощью правильного подбора специалистов, считают в ведомстве. Сейчас изучают возможность проверять на полиграфе кандидатов, которые претендуют на высокие должности.

В прокуратуре проверят, почему тем, кто помогает задерживать коррупционеров и выявлять такие преступления, не выплачивают деньги (от 30 до 50 базовых величин). Хотя в законодательстве такая норма есть и деньги выделяются.