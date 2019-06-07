2019-06-07T17:02:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Витебская пенсионерка 20 лет обманом получала две пенсии

За эти годы женщина незаконно получила 32 тысячи рублей
Алеся ДОБЫШ
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Женщина периодически ездила в Слоним и забирала пенсию тамЖенщина периодически ездила в Слоним и забирала пенсию тамФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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До выхода на пенсию женщина работала воспитательницей в детском саду Слонима, в 1995-м, когда ей исполнился 51 год, по выслуге лет ушла на заслуженный отдых. А через 4 года, в 1999-м, она переехала в Витебск - и там снова написала заявление на выплату пенсии. В документах женщина указала, что больше никаких денег нигде не получает.

- При этом она периодически ездила в Слоним и забирала пенсию там, у нее был открыт пенсионный счет, - говорит Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома. Кстати, путь из Витебска до Слонима неблизкий - в обе стороны выходит 1000 км.

Информация о 75-летней пенсионерке, которая получает две пенсии, поступила в милицию - сотрудники УВД все проверили - оказалось, что это правда. Подсчитали, что за эти годы пенсионерка незаконно получила 32 тысячи рублей.

Сейчас женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Санкция статьи - от трех до десяти лет лишения свободы. Но с учетом возраста женщины вполне возможно, что наказание будет более мягким. Пенсионерку не задерживали, она находится под подпиской о невыезде.

Будут ли проверять действия сотрудников управления соцзащиты, которые не уточнили данные и начисляли ей вторую пенсию, пока неизвестно.

Похожий случай два года назад произошел в Пинске. Мужчина получал пенсию и по возрасту, и как военный пенсионер. За 6 лет пинчанин незаконно получил больше 12 тысяч рублей. За мошенничество в крупном размере его наказали 2,5 года лишения свободы без конфискации имущества. Но суд решил не отправлять пенсионера в тюрьму, если он в течение года не совершит нового правонарушения и возместит ущерб.

Еще более необычная история, связанная с незаконной выплатой пенсии, произошла в Минске, афера всплыла в 2018 году. Мужчина 30 лет получал пенсию за давно умершую маму. Женщина 1904 года рождения считалась старейшей жительницей Минска. Но каждый раз, когда работники соцслужбы хотели навестить женщину, ее сын, тоже пенсионер, отказывался впускать их в квартиру, мол, потревожите маму. Иногда отвечал, что она уехала в деревню в Гродненской области, откуда была родом.

После очередного такого ответа соцработники обратились в милицию. Выяснилось, что женщина скончалась еще в 1988 году в возрасте 84 лет. Родственники женщину похоронили, но ее сын о смерти матери органам соцзащиты не рассказал и с 1988 года получал ее пенсию в банке по доверенности. На 74-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозило до 7 лет лишения свободы.

Примерная сумма ущерба - больше 43 тысяч рублей. Такую сумму насчитали с 1991 по 2018 год. Посчитать, сколько денег минчанин незаконно получил с 1988 по 1991 год, не удалось, потому что у Национального статистического комитета не было данных об индексе потребительских цен за этот период. История закончилась печально: во время предварительного следствия мужчина умер. Следственный комитет прекратил уголовное дело.

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