Золотовалютные резервы Беларуси впервые за шесть лет перевалили за 8 млрд долларов

По данным Нацбанка, на 1 июня золотовалютные резервы составили 8 млрд 90 млн долларов. Это много: отметку в 8 миллиардов наши денежные запасы не брали с июля 2013 года! К слову, рекордный объем ЗВР в 8 млрд 329,5 млн долларов был зафиксирован 1 июля 2012 года. Нынешняя сумма меньше всего на 240 миллионов.

По сравнению с маем золотовалютные резервы прибавили аж 521,6 млн долларов.

- Увеличению способствовали поступление средств от продажи Минфином и Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, - комментируют в Нацбанке.

ЗВР прирастают даже несмотря на то, что в этом году нам предстоят серьезные выплаты по внешним долгам. По оценкам Минфина, всего в нынешнем году мы должны вернуть 3,7 млрд долларов. За счет чего тогда растут резервы?

- Есть три основных источника, которые примерно в равной степени пополняют золотовалютные резервы, - рассказывает Дмитрий Крук, старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC. - Первый - это внешняя торговля, которая сейчас показывает достаточно неплохие результаты. За четыре месяца года по товарам и услугам был чистый приток валютной выручки. Часть этой выручки продается на внутреннем рынке, а Нацбанк ее покупает. С начала года этот объем составил порядка 300 млн долларов. Второй источник пополнения ЗВР - это население, которое сдает валюту частично для того, чтобы перевести сбережения в рубли, частично - чтобы поддержать текущий уровень потребления. Это еще порядка 300 млн долларов. И третий источник - это банки, которые стали сокращать свои валютные позиции за рубежом, возвращая средства в Беларусь, а также больше заимствовать за рубежом. Через покупку валютных облигаций правительства и Нацбанка эти средства в конечном итоге также частично попадают в ЗВР. На руку нам сыграл и график платежей по внешним заимствованиям. За первое полугодие объем погашения госдолга был сопоставим с новыми заимствованиями, что обеспечило отсутствие чистого оттока по данному каналу.

- Что будет дальше происходить с золотовалютными резервами?

- Ни у одного из этих трех источников пополнения нет гарантированной устойчивости. За последние три года население было самым мощным источником пополнения ЗВР. Есть предпосылки, что пока он будет сохраняться, пусть и не в таких масштабах. Для торговли вторая половина года традиционно хуже первой. Еще один момент - то, что на фоне некоторого ускорения роста ВВП импорт начал расти быстрее, а власти планируют интенсифицировать рост ВВП. Все это говорит о том, что этот канал поступления валюты может начать иссякать. Что касается банков, то они вряд ли будут устойчиво наращивать недешевые заимствования за рубежом, так что и здесь объем поступлений будет уменьшаться. Но главный вызов для состояния ЗВР в среднесрочной перспективе - выплаты по госдолгу. Во втором полугодии их будет больше. Но, с другой стороны, в этом году власти рассчитывают на еще один транш кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития и на один транш кредита от России, а также планируют привлечь новые займы из Китая. Если с ними не возникнет проблем, то к концу года ЗВР сохранятся примерно на нынешнем уровне или даже продолжат расти незначительными темпами.