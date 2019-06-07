Минчане о секонд-хендах: «Можно и ограничить, потому что наши производители выпускают много отличных вещей!»

Председатель «Беллегпрома» Татьяна Лугина заявила, что торговля секонд-хендом в нашей стране требует дополнительного регулирования. На форумах в интернете это вызвало бурное обсуждение.

«Комсомолка» прошлась по улицам Минска и узнала у прохожих, так ли им нужны магазины бывшей в употреблении одежды, когда вокруг столько магазинов с белорусскими товарами. Мнения разделились.

Минчане о секонд-хендах.Микита НЕДАВЕРКОВ

Оказалось, многие закупаются в секондах не только из-за цен, но и из-за размеров.

- Раньше я и сама частенько заглядывала в секонды. И не жалею: многие вещи ношу уже много лет. А белорусским производителям надо выпускать приличные вещи больших размеров. Моя мама носит 52 - 54, и ей просто нереально подобрать красивую одежду для офиса! - советует Наталья.

Наталья считает, что магазины секонда – это вариант найти что-то красивое, чего нет в белорусских универмагахФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- А у нас растет маленький ребенок, и детские вещи из секонд-хендов - просто находка, - признается Елена. - Дети растут быстро, а одежды на 1 - 2 месяца не напасешься. Тем более, на нее такие цены! Обычно ходим после привоза, так очередь выстраивается еще до открытия!

Елена считает, что магазины секонда – спасение для семей с маленькими детьмиФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- С нашими пенсиями только сюда и ходить. Хотя я часто вижу тут и людей с хорошим достатком. Люди побогаче могут что-то купить более эксклюзивное, а тем, у кого денег мало, им выбирать уже не приходится.

Анна тоже считает, что вставлять секонд-хендам палки в колеса не стоитФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Но многие минчане вполне понимают вопросы к секонд-хендам.

- Импорт можно и ограничить, потому что наши белорусские производители сейчас выпускают много отличных вещей по хорошим ценам!

Наталья Петровна очень хвалит белорусские марки и в секонды не заглядываетФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Я не знаю, чем обосновано такое решение главы “Беллегпрома”. Но если руководитель посчитал нужным - значит, так и должно быть. Регулировать нужно. Вдруг детские вещи обрызгивают какими-то опасными химикатами? Нужно это контролировать.

А Татьяна советует б/у одежду хорошенько проверятьФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

А как считаете вы?