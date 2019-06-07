Михаил Мясникович и вдова рок-музыканта Чеслава Немена открыли его мемориальную доску в Гродно

Впрочем, это одна из версий событий середины 1950-х. По другой он уехал из Гродно, не доучившись, по семейным обстоятельствам. Но в любом случае, по всопоминаниям однокурсников единственное, что его интересовало в учебе в музыкально-педагогическом училище – были занятия музыкой. Творческий одаренный Немен был лидером в хоре родной деревни Старые Василишки, играл на баяне, а также на органе. Тем более его отец был органистом и настройщиком органа в местном костеле Петра и Павла.

Малгожата Немен выступала с букетом из сада Чеслава Немена в деревне Старые Василишки. Фото: Вера САВИНА

Сегодня в здании бывшего училища – Гуманитарный колледж. На его стене и появилась мемориальная доска артисту – уроженцу деревни Старые Василишки нынешнего Щучинского района. 16 февраля исполнилось 80 лет со дня рождения Чеслава Немена (его настоящая фамилия Выджицкий), а 17 января было 15 лет, как музыканта не стало – он умер от онкологии. За свою жизнь он получил высшие государственные и профессиональные награды Польши, его называли голосом поколения 1960-х, а песню Dziwny jest ten swiat – его символом.

На открытие доски приехала племянница Немена по первой жене Ребекка Кабат (на первом фото слева). А вдова музыканта снялась со скульптором Владимиром Пантелеевым. Фото: Вера САВИНА

Доску открывали председатель белорусского Совета Республики Михаил Мясникович, маршалок польского Сената Станислав Карчевский и вдова музыканта Малгожата Немен. Идея установки памятного знака принадлежит Генконсульству Польши в Гродно и горисполкому. По-белорусски и по-польски на ней написано: «У будынку былого музычна-педагагічнага вучылішча ў 1954 – 1955 гадах навучаўся Чэслаў Немэн, выдатны польскі музыкант, ураджэнец Гродзеншчыны». Создал доску с бронзовым портретом-барельефом артиста в его знаменитом образе в широкополой шляпе известный гродненский скульптор Владимир Пантелеев.

Малгожата сделала селфи на память. Фото: Вера САВИНА

Во время открытия Малгожата Немен (она уже второй раз в Беларуси) посетовала, что такая доска могла бы появиться и в 1970-х, когда Немен был в зените международной славы, но порадовалась, что молодые белорусы будут помнить и изучать его творчество.

Скульптор Владимир Пантелеев, глава попечительского совета музея Немена в Старых Василишках Вера Савина и рекламист, глава белорусского "Ротари Клуба" Сергей Филиппов. Фото: Архив Веры Савиной

Кроме чиновников и польских дипломатов во главе с послом Польши Артуром Михальским на церемонию приехали те, кто бережет память о музыканте реальными делами. Это члены попечительского совета музея артиста, который создан в его родном доме в деревне Старые Василишки, во главе с его председателем, киносценаристкой Верой Савиной. А заведующий этим необычным учреждением культуры Владимир Сенюта привез Малгожате Немен букет цветов из сада дома Выджицких. Также на церемонии была и племянница Немена – по линии его первой супруги.

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