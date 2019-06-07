Ушел из американского «Ленинграда»: Белорус оставил группу с мировым именем Gogol Bordello ради карьеры в IT

С 5 лет Павел с маминой подачи осваивал баян. Мальчика приняли в спецшколу при Академии музыки. В 1992-м, в 10 лет, он стал лауреатом международного конкурса в Германии. На свою премию примерно в $600 (тогда зарплаты в Беларуси были раз в десять ниже. – Ред.) привез первый в своем районе видик. Тогда же у юного таланта пошли концерты по минским музыкальным школам.

После гимназии-колледжа при консерватории Паша колебался, не пойти ли по стопам отца-полковника в милицию, отслужив прежде в армии. Но в военкомате радостно сообщили: тебя присматривают в армейский ансамбль песни и пляски. Тогда Павел решил не терять время, а сделать музыку профессией и отучился в консерватории. Лауреат многочисленных конкурсов, он попадает в Национальный академический народный оркестр имени Жиновича.

В таком образе Павел начал выступать соло вне оркестра Жиновича. Фото: Личный архив

- Без оркестра работал бы преподавателем детской музыкальной школы, - признается Павел. - Может, даже в Минске, если сильно повезло бы (смеется). О чем вспоминаю из той поры? О великолепных музыкантах-коллегах и, конечно, о дирижерах – это народный артист Беларуси Михаил Козинец, художественный руководитель коллектива, и заслуженный артист Республики Беларусь Александр Кремко. В консерватории учат: ты должен выйти на сцену, сесть, отыграть и уйти. А Александр Евгеньевич сказал: «Играй соло баяна с оркестром стоя. Ты же молодой, здоровый – 15 кило инструмента для тебя не вес!». И благодаря этому ходу меня заприметили. Кремко написал мне первые аранжировки, а потом я записал минусовки и стал играть поверх живьем. Именно эти люди в частности и оркестр в целом и стали главной поворотной точкой, которая полностью изменила мою карьеру да и всю жизнь, за что я им буду всегда бесконечно благодарен.

Gogol Bordello - My Gypsy Auto Pilot.

У Павла пошли приглашения на сборные концерты, на «Славянский базар». Раскрепоститься на сцене академисту помогло участие в «Звездных танцах» на БТ. «В Беларуси шоу-бизнес такой: тебя показали раз десять за год на больших концертах, и можно ехать в мини-тур или рассчитывать на корпоративы», - смеется Павел.

В Беларуси Павел запомнился по участию в телепроекте "Звездные танцы". Фото: Группа проекта Вконтакте

Музыкант пытался строить карьеру в Москве, но для роста нужны были большие инвестиции или определенная ориентация. Ни того, ни другого у Павла не было. Тогда парень решил рвануть в Америку. Для начала поучаствовал в чемпионате исполнительских искусств в Голливуде, завоевав кучу медалей.

- Турнир слабенький, - признается баянист, - но он помог при сборе документов для получения «грин кард» по программе для людей с выдающимися способностями. Мне надо было доказать, что я представляю ценность как артист - собрал с юристом 600 с лишним страниц досье. И награды из США - показатель, - говорит Павел.

Gogol Bordello Trans-Continental Hustle & Immigraniada.

Он уехал в 2011-м. Американская жизнь началась в Нью-Йорке – за комнатку 2 на 3 метра на двоих платили $600 в месяц. Паша познакомился с двумя белорусками, которые помогли завести контакты в ресторанах. Помогали и «Звездные танцы»: «Когда говоришь об участии в Dancing With The Stars, сразу слышишь: «Вау! Да ты знаменитость!». Конечно, эмоции чуть спадали, когда я объяснял, что снимался в Беларуси, но все равно считалось, что я крутой!». В итоге, через год Невмержицкий играл в четырех заведениях, зарабатывая как среднестатистический американец:

- Я воспринимаю музыку как профессию, которая должна приносить деньги. С первыми приличными заработками почувствовал востребованность и выдохнул спокойнее. Особенно, когда доход стал превышать все, что было в Беларуси и в Москве. Что играл? Эмигранты из бывшего СССР любят «Калинку», которую у нас давно не исполняют, а еще песни советской эстрады и кино.

Павел какой-то период играл в русских ресторанах. Фото: Сергей Жуков (из архива героя материала)

Вскоре Паша переехал в комнатку на Брайтон-Бич, где в Нью-Йорке живут выходцы из бывшего СССР. Но, как и любой американец, задумывался о частном доме в пригороде:

Gogol Bordello - Gypsy Auto Pilot.

- Скажем, в Минске метро – это музей, а в Нью-Йорке оно очень подгулявшее, с бомжами, крысами, наркоманами. В Сан Франциско, где я живу теперь, такого тоже хватает. Как немало в городах и психически нездоровых людей. Человека, который на всех орет среди города, – это в порядке вещей, его не считают социально опасным: Но жить рядом не особо комфортно, да и дороговато в отличие от пригорода. В своем же доме ты чувствуешь себя полноценным хозяином, живущим на свежем воздухе с семьей, двумя собаками и уважаемыми соседями.

Одна из американских встреч Павала Невмержицкого - знакомство со Стингом. Фото: Личный архив

«МЕНЯ НАРЯДИЛИ БЕЛОРУССКИМ МИЛИЦИОНЕРОМ»

В 2012-м судьба свела Павла с ребятами из американской группы Gogol Bordello, напоминающей нашу «Крамбамбулю» или российский «Ленинград». Ее шоу замешаны на карнавале и театрализации, а в музыка - сплав панка, цыганской музыки, романса, рока и фолька. В команде - лидер Евгений Гудзь из Украины, есть музыканты из России, Эфиопии, Эквадора, Китая, Тринидада и Тобаго, США.

Павел сравнивает жизнь в рок-группе с пионерским лагерем. Фото: Элиссон Кларк (из архива героя материала)

- Я работал в караоке, и мне сказали, что ребята из Gogol Bordello выступают рядом на русской вечеринке. В перерыве вышел подышать воздухом – и они стоят, курят. Подошел, разговорились, пригласил послушать свой сет, обменялись контактами. И полгода спустя мне позвонили – из команды уходил аккордеонист.

Павел с лидером группы Евгением Гудзем. Фото: Элиссон Кларк (из архива героя материала)

Павел за пару дней освоил партии к 20 песням, хотя прежде играл одну вещь группы. А в мае 2013-го как Pasha Newmer он уже выступал в составе Gogol Bordello в Португалии. На репетициях Гудзь сразу сказал: «Наш человек». Тем более у Паши, как и всей команды, своя история с эмиграцией. Да еще и русскоговорящие многие. Кстати, образ Павлу придумали из наших широт.

Pasha Newmerzhitsky.

- Женя Гудзь достал мне серую рубашку, как у белорусского милиционера 1990-х. Я ее одеваю и говорю, мол, ты мне это дал потому что у меня отец – милиционер? Гудзь засмеялся и говорит: «Я не знал. Теперь будешь ментопанком!»

Уж не та ли рубашка белорусского милиционера 1990-х, из-за которой его стали называть в группе ментопанком? Фото: Личный архив

О Павле в Gogol Bordello пресса писала так: «Белорусский аккордеонист выдавал такие соло, что, казалось, врезал бы тебе в череп своим инструментом, не будь тот таким дорогим». А сам он замечает: влиться в команду помог и опыт общения подростком с не самыми простыми ребятами его района.

А бывали и такие проявления народной любви. Фото: Личный архив

- В рок-н-ролльном образе жизни все принимаешь легко - это быстро, весело и громко. О подростках говорят: они берут все плохое, потому что это - приятно. В Gogol Bordello такого хватало. Особенно на вечеринках после концертов, откуда не уйдешь, крепко стоя на ногах. А сколько знакомств было! Музыканты из Metallica, Игги Поп... С кумиром детство Тилем Линдеманном из Rammstein я познакомился еще как баянист из русского ресторана на Брайтоне, а уже в Gogol Bordello мы запросто обменялись телефонами. Он удивился моей карьере: «Gogol Bordello? Не фига себе!»

Павел в США познакомился с лидером Rammstein Тилем Линдеманном. Фото: Личный архив

Паша отработал в команде 5 лет, участвовал в записи свежего альбома. Но, говорит, вряд ли внес в мелодику группы белорусские мотивы: «Если и появлялись, то подсознательно, раз я воспитан на белорусской народной и эстрадной музыке». А еще он жалеет, что группа за время его работы в ней так и не доехала до Беларуси.

Порой образ в группе у Павла бывал суровым. Фото: Личный архив

- Родители и друзья хотели посмотреть шоу вживую, но тут много логистических, административных проблем, - рассказывает Павел. – Мама с папой следили по видеороликам. Поначалу говорили: «Ужас! Что ты там делаешь?». А потом какие-то песни им даже понравились. Их радовало, что на фестивалях Gogol Bordello выступали, бывало, и перед 100 тысячами человек. А еще папа шутит, мол, сын не просит денег у нас – и молодец!

В США и Европе Gogol Bordello собирают полные залы. Фото: Дана Дисторшн (из архива героя материала)

«НЕ СМУЩАЮСЬ, ЧТО В ОФИСНОМ РАБОТНИКЕ УЗНАЮТ ПАНКА»

Павел признается: Gogol Bordello, как и любая рок-группа, – это пионерлагерь: «В нем здорово, друзья, девчонки. Но когда-то надо возвращаться в школу. Вот и моя пятилетняя смена завершилась».

Gogol Bordello во всей красе. Фото: Личный архив

Поначалу Павел внедрялся в кино, учился в актерской школе в Нью-Йорке, получил роль в сериале. Вскоре заметил тенденцию, которая 15-20 лет назад стала присуща музыкальному бизнесу, когда интернет свел продажи музыки до нуля, а доходы шли только от концертов.

- Хотя люди и в Беларуси, и в Америке думают так: если твои песни крутят по радио, ты миллионер. Но это даже не значит, что ты толком зарабатываешь. Так и киносферу меняют гиганты вроде Netflix, Amazon или НВО. Сериалов снимают сотни, актеров, - тысячи. Потому и не стесняются платить по минимуму. Выигрывают стриминговые сервисы, предоставляя контент пользователям.

Уйдя из команды, Павел получил роль в сериале. Фото: Личный архив

Павел хочет объединить свой опыт с IT-сферой. Он отучился сначала на аналитика, а затем на исследователя данных.

- Эта наука вышла из лабораторий Google. Думаю, как применять ее в цифровой индустрии развлечений. Сначала хочу набраться опыта в крупной компании, ведь у меня нет опыта работы в офисе. Правда, после пяти лет в Gogol Bordello, где жизнь шла по законам рок-н-ролла, знакомые посмеиваются. Но меня не смущает, что в офисном работнике узнают панка из Gogol Bordello.

Еще, как и многие американцы, Павел стал инвестировать деньги на биржах, в недвижимость, в криптовалюты. Когда появляется доход, говорит он, становится более интересно.

Теперь у Павла и Алены одна профессия - IT. Фото: Личный архив

С Аленой из Одессы Павел познакомился в Нью-Йорке. Они вместе уже 2,5 года.

- Она меня поддерживает в новых начинаниях. Она актриса, какое-то время работала клоуном. Но за эти деньги выжить в Нью-Йорке сложно, тогда она пошла в IT, работала, например, в Yelp и Yahoo. Думаю, она обрадовалась, когда я решил пойти в сферу цифровой индустрии с ее потенциалом и ростом, а не шляться по всему миру непонятно с кем (смеется)…

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