Свою 13-ю зарплату инженера папа всегда отдавал в Фонд мира – только бы не было войны!

Мой папа, Волков Петр Ефимович, до войны был обычным московским пареньком из рабочей семьи. Меня, пионерку, а потом комсомолку, больше интересовала не история его семьи и рода, а тот факт, что он жил в одном доме с Зоей Космодемьянской, и я больше расспрашивала его об этом. Знаю только, что после окончания семи классов он пошел работать на авиационный завод, чтобы помочь родителям, и продолжал учиться в школе ФЗУ. Потом на этом же заводе работал слесарем. В Москве и застала его война, а было ему на тот момент 20 лет. Поскольку работал он на военном заводе, у него была бронь.

Когда начались бои за Москву, завод решено было эвакуировать. Так случилось, что папа и его друг опоздали на поезд, который увозил оборудование завода и специалистов на восток. Парни прямо с вокзала отправились в военкомат записываться добровольцами в действующую армию. Очень скоро им пришли повестки. В военкомате всех призывников построили в шеренгу и по очереди вызывали тех, у кого было 10, потом 7 и, наконец, 4 класса образования. В последнюю категорию попадал и папин друг. Чтобы воевать вместе и не потерять друг друга на войне, он попросил папу выйти вместе с ним. Так они и сделали. Военную присягу ребята принимали 7 ноября 1941 года. Их отправили в учебные лагеря. Именно там папа и стал пулеметчиком.

Фото: личный архив

Вначале папа был стрелком, потом наводчиком, командиром расчета, старшиной - вот и вся его военная карьера. Отец прошел всю войну, но в битве за Москву не участвовал, а находился в резерве под Москвой на случай нового наступления гитлеровцев на столицу.

Папа воевал за освобождение на территории Беларуси под Оршей, пять раз был ранен, контужен. Награжден орденами и медалями. Закончил войну в Восточной Пруссии ровно за две недели до Победы. Его тяжело ранили, и папа пролежал в госпитале до октября. Друг его погиб, как и 97 из ста мальчиков 1921 года рождения.

После войны папа по распределению приехал в Витебск и остался там навсегда. Там же они встретились с мамой, тоже россиянкой, вместе возрождали из руин любимый и ставший им родным Витебск. Как ни странно, он очень любил рассказывать о войне. Моего старшего брата он возил по местам боев, очень много рассказывал о них своим пятерым внукам, а те готовы были слушать его бесконечно! Теперь рассказывают о прадедушке своим детям.

Фото: личный архив

Прожив тяжелую жизнь (как и все его поколение!), был искренним и в чем-то наивным человеком, правоверным коммунистом. Сколько себя помню, всегда свою 13-ю зарплату инженера отдавал в Фонд мира - ТОЛЬКО БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ!

С уважением, Максименко (Волкова) Ирина Петровна, Минск

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