Это был страшный 41-й: нашествие взбешенной стали, зачеркнутый крестами июньский небосвод

Пусть будет мир. Тепло. Уют.

Верные и надежные друзья.

Чтобы никогда на этом свете не слышать страшное "война".

У меня была семья: отец, мать, брат. Я родилась в 1933-м - в самом голодном году. Но выжила. Но выжила. Вместо соски - сладкий хлеб в тряпочке. Огурец, картошка и что-то еще... А со временем стали обживаться: свиньи, куры… Корова была, жернова, чтобы молоть зерно на муку, а мама добывала льняное масло. Но все хорошее быстро кончается.

Настал 1939 год. Отца призвали в армию, служилось ему тяжело. Вернулся домой, когда мир был уже на волоске. Грянул 1941 год. 22 июня в 4 часа по радио объявили о нападении фашистской Германии на Советский Союз. Это был страшный 41-й. Нашествие взбешенной черной стали, зачеркнутый крестами июньский небосвод. Пожар, убийства, оккупационный режим. Из военкомата пришло извещение о призыве отца в армию. Шел 1943-й, переломный год в ходе войны. Взяв с собой какой-то деревянный чемоданчик и кладь, отец отправился на сборный пункт. Записали: «Звание - рядовой, образование - 2 класса».

Фото: личный архив

Надел военную форму - и в путь. На войне было трудно, но долг обязывает - нужно разгромить врага. Дома ждут жена, дети малые.

Дошел до Кенигсберга. Сражался, защищал родину, был ранен, контужен. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга», имеет другие награды за долголетний труд, регулярно награждался юбилейными медалями.

Жизнь продолжалась в мирное время, надо было восстанавливать разрушенное народное хозяйство, учить детей. Я в 1953 году закончила среднюю школу. Это был первый послевоенный выпуск. Получила высшее образование. Работала с энтузиазмом - это было моим призванием.

Отец оставил свой след на земле: родил сына и дочь, построил дом. Он умел хорошо работать с деревом: кровати, тумбочки, скамейки и т. д.

Родители жили дружно. Это было так хорошо! Мама была грамотной женщиной, она окончила 7 классов польской школы, постоянно работала над собой. Закончила курсы по пошиву верхней одежды. У отца и матери было много братьев и сестер. У мамы - 12, из которых 3 девочки, у отца - 7 братьев, одна сестра.

Фото: личный архив

Отец в начале 1970-го заболел: сказалось ранение. Ушел в мир иной в мае 1971 года. Я оставила такой наказ сыну Виктору и внуку Сергею: любить живых и помнить тех, кто ушел, иначе получается, что их как бы и не было. Мама же всегда была рядом с отцом, все контролировала, вела хозяйство. Уже в то время у нее было свое дело - индивидуальный пошив одежды. Но мать болела и часто жаловалась на головные боли. Лечилась травами, некоторые сама и выращивала. Однажды в жаркий июньский день, будучи в огороде, она упала. И долго так лежала, пока ее не нашел сын Валерий. Маму отправили в больницу с сильнейшим инсультом. Она умерла спустя 4 года после папиной смерти - в 1975-м.

Нужно уметь делать добро, любить, прощать, смиряться. В жизни все возможно - соберись, делай и верь в себя, не меняйся. Берегите семью. Никого другого нет дороже. Не делайте другим то, чего бы вам не хотелось. Не поступайте плохо, чтобы и с вами так не поступали.

Мы ждем ваши письма на электронный адрес: pobeda@phkp.by и на почтовый адрес: 220005 Минск, а/я 192, с пометкой «Награда моего деда».

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